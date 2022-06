Andritz: Torhüter Stefan Lenhart kehrt aus Tobelbad heim

Details Freitag, 03. Juni 2022 09:48

Der SV Andritz AG, der sich gegenwärtig in der Unterliga Mitte am 4. Tabellenplatz befindet stellt bereits die Weichen für die anstehende Spielzeit. So wurde vom SV Tobelbad (Oberliga Mitte/West) Torhüter Stefan Lenhart verpflichtet:

Wiedersehen mit dem SV Andritz

Nach über 5 Jahren beim SV Tobelbad trägt Stefan Lenhart ab der kommenden Saison wieder das Dress des SV Andritz. Stefan Lenhart begann seine "Karriere" mit 6 Jahren beim SV Andritz. Nach Stationen in der Jugend des SK Sturm, dem damaligen Bundesligisten FC Gratkorn war er 7 Jahre fixer Bestandteil der Kampfmannschaft des SV Andritz.

In der Saison 2017 folgte Lenhart dem Ruf von Hannes Reinmayr und wechselte zum SV Tobelbad. Bereits im ersten vollen Jahr gelang ihm mit dem SV Tobelbad sensationell der Aufstieg in die Oberliga. Im heurigen Jahr sicherte sich der SV Tobelbad - auch dank starker Tormannleistungen - vorzeitig den Klassenerhalt in der Oberliga Mitte.

Nach über 5 Jahren Jahren beim Oberligisten SV Tobelbad wird Lenhart aber der kommenden Saison den SV Andritz verstärken: "Mit Stefan Lenhart ist es uns gelungen, eine starke Persönlichkeit mit "Andritz DNA" an den Verein zu binden. Seine Erfahrung wird auch langfristig unseren vielen Talenten weiterhelfen" freut sich Andreas Martiner - Obmann des SV Andritz über den Neuzugang.

Stefan Lenhart: "Mein Wunsch war es immer, nochmals für meinen Heimatverein tätig zu sein. Nach über 5 wunderschönen Jahren in Tobelbad gilt meiner großer Dank Präsident Bernhard Nais und seinem Team die meinem Wechselwunsch zustimmten und sich immer fair und loyal verhalten haben. Das ist im Fußballgeschäft immer seltener der Fall"

Bernhard Nais (Präsident SV Tobelbad): Der SV Tobelbad hat Stefan Lenhart sehr viel zu verdanken, seine herausragenden Leistungen waren maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga und in weiterer Folge für den Klassenerhalt verantwortlich. Seinem Wunsch zur Rückkehr zu seinem Heimatverein wollten wir nicht im Wege stehen und wir wünschen ihm alles Gute für die neue Aufgabe - er wird immer einen besonderen Platz beim SV Tobelbad haben und unsere Türen stehen jederzeit für ihn offen"

