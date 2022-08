Abfuhr für Hausmannstätten: SV Raaba-Grambach gewinnt das Derby

Details Samstag, 20. August 2022 10:03

SV Hausmannstätten setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:5 gegen SV Technopark Raaba-Grambach die dritte Niederlage. Für den Sieger gibts neben den drei Punkten noch einen Prestigeerfolg - ein Derbysieg ist immer was besonderes.

Auf Hausmannstätten-Trainer Wolfgang Kiegerl wartet noch viel Arbeit

Viele individuelle Fehler bei Hausmannstätten

Laurenz Sacher brachte Hausmannst. in der 18. Minute ins Hintertreffen. Ein Schuss aus 20 Meter sorgte für die 1:0 Führung. Das Schlusslicht geriet deutlicher in Rückstand, als Julian Götz nach einem Korner per Kopf auf 2:0 erhöhte (27.). Die Hintermannschaft von SV Hausmannstätten ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang hatte Hausmannstätten nicht viel zu bestellen. Nach einem Eckball warteten die Hausmannstättner Defensive an der ersten Stange - Marvin Griesbacher lauerte allerdings an der zweiten und zog volley zum 3:0 ab. (53.). In der 70. Minute legte Ali Alexander Ivanescu zum 4:0 zugunsten der Gastgeber noch eins drauf. Nach einem Freistoß wurde ihm nach einer Tormann-Abwehr der Ball genau vor die Füße serviert.

Raaba-Grambach bot eine tolle Leistung

Christian Bischof stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für SV Technopark Raaba-Grambach her (87.). Er nahm einem Gegenspieler den Ball ab, lief alleine aufs Tor und drückte den Ball anschließend über die Linie. Am Ende kam SV Raaba-Grambach gegen Hausmannst. zu einem verdienten Sieg.

Wann bekommt SV Hausmannstätten die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Raaba-Grambach gerät man immer weiter in die Bredouille. Einen klassischen Fehlstart legte Hausmannst. hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Raaba-Grambach tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei USV Taucher-Erdbau Eggersdorf an. Bereits zwei Tage vorher reist SV Hausmannstätten zu Sportunion Hitzendorf.

Stimmen zum Spiel:

Udo Hebesberger, Obmann Raaba-Grambach:

„Das war ein wichtiger Derbysieg für uns. Ich bin von der Mannschaft sehr beeindruckt, wie trocken und sauber sie die Partie runter gespielt haben. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung."

Wolfgang Kiegerl, Trainer Hausmannstätten:

„Das war eine verdiente Niederlage. Die Mannschaft hat ihr Leistungpotential nicht abrufen können. Uns trifft auch das Verletzungspause. Wir hatten in jeder Partie einen Schwerverletzten. Wir arbeiten wie verrückt, damit wir aus dieser Misere raus kommen. Wir sind auch an zwei Ex-Profis dran, die ihren Lebensmittelpunkt nach Hausmannstätten verlagert haben. Schauen wir mal, was sich da ergibt.“

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV Hausmannstätten, 5:0 (2:0)

87 Christian Bischof 5:0

70 Ali Alexander Ivanescu 4:0

53 Marvin Griesbacher 3:0

27 Julian Goetz 2:0

18 Laurenz Sacher 1:0

Startformationen:

Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Rene Tonner, Julian Götz (K), Philipp Gottfried Haberl, Christian Bischof, Dominik Dexer, Laurenz Sacher , Bed

Hausmannstätten: Marco Daniel, Rafael Grgic, Tobias Schröttner, Amar Begic (K), Julian Zimmermann, Peter Willenshofer, Johnathan Legat, Efosa Onaghinor, Lukas Orsolic, Dominik Müller, Mario Niederl

by René Dretnik