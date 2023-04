Unterpremstätten biegt Eggersdorf in der Schlussphase nieder- kampfbetontes Spiel bei Dauerregen

Details Freitag, 31. März 2023 22:37

Lange wehrte sich der USV Taucher Eggersdorf, in den letzten Spielminuten setzte sich der Favorit aus Unterpremstätten dann durch. Bei zeitweise strömendem Regen spielten beide Teams eine kämpferisch hervorragende Unterliga-Mitte Partie. Am Ende belohnte sich die Mannschaft aus dem Tabellenkeller nicht und der Aufstiegsaspirant holte drei wichtige Punkte zur Verteidigung der Tabellenführung.

Ahmed Alhassan erlöste die Gäste per Kopf

Es waren 86 Minuten in Eggersdorf gespielt. Mit Spielbeginn begann es zu regnen. Das Flutlicht leuchtete, die Stimmung auf der Tribüne war nach dem gelungen Rückrundenstart der Blau-Gelben weiterhin feierlich. Kein Tor hatte man seit 271 Spielminuten bis zu dieser Szene kassiert. Wieder einmal flog ein Flankenball in den heimischen Strafraum. Ahmed Alhassan sprang in die Vorlage und köpfelte den Ball vorbei an Elias Pein zur Führung des Tabellenführers. Für den kurz zuvor eingewechselten Offensivspieler war es erst das zweite Kopfballtor in seiner Fußballer-Karriere. Nach dem Spiel sagte er mit einem Lächeln, dass das bei seiner Körpergröße von 1.70 Metern auch nicht verwunderlich sei. Aber jetzt nochmal alles von Anfang an...

Bis zur 87.Minute hielt die Eggersdorfer Abwehr

Von Beginn an versuchte der Aufstiegsaspirant das Match zu gestalten. Immer wieder probierte man über die Flanken die gegnerische Abwehr zu öffen. Rund um die Routiniers Adam und Kleinhappl stand diese jedoch sicher. Der SVE suchte sein Heil in schnell ausgetragenen Kontern ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden.

Aber auch die Gäste Defensive machte alle Bemühungen der Heimmannschaft zunichte. Aus der vorgetragenen Härte folgten auf beiden Seiten Freistöße in aussichtsreichen Positionen, die jedoch allesamt nichts einbrachten.

In der 40. Minute zog Rupprecht einen gewaltigen Weitschuss ab, Keeper Pein reagierte jedoch großartig und verhinderte so die Gästeführung. Vier Minuten später klatschte der Ball an die Stange - die Führung des Favoriten lag in der Luft.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde der Druck der Gäste noch stärker. Mitten in diese Drangphase tauchte Hauska plötzlich vor dem SCU Tor auf- diesmal zeigte Keeper Lorber seine ganze Klasse.

Endgültige Entscheidung in der 92. Minute

Jetzt musste die Heimmannschaft hinten öffnen. Aus einer Konteraktion der Gäste entstand ein Foulspiel gut zwanzig Meter vor dem Tor. Parlic lief an und hämmerte den Ball kompromisslos zum Endstand ins Netz.

Der SVE rangiert nunmehr am 12.Tabellenplatz und tritt nächsten Samstag bei Raaba/Grambach an. Der Tabellenführer aus Unterpremstätten empfängt am Karfreitag den Tabellenelften aus Thal.

Stimmen zum Spiel:

Johann Sattler, Trainer Eggersdorf:

"Wir haben heute alles gegeben, kurz vor dem Abpfiff hat man dann gesehen warum Premstätten Tabellenführer ist. Das ist Qualität. Trotzdem bin ich stolz auf meine Mannschaft. Jetzt heißt es in Raaba-Grambach wieder konzentriert zu sein und in zwei Wochen gegen Hausmanstätten daheim voll zu punkten."

USV Eggersdorf - SC Unterpremstätten (0:0)

Torfolge: 1:0 (86. Alhassan), 2:0 (92. Parlic)

Sportplatz Eggersdorf; 150 Zuseher; SR Dolliner

Aufstellungen:

SVE: Pein, Derler, Kleinhappl (K), Adam ( Rossmann 49.), Seidl, Tödtling (Knapp 83.), Hussain (Ostermann 90.), Prasser, Sattler,Vollmann, Hauska

SCU: Lorber, Hornig, Steiner, Kirchberger (K), Pronegg (Kirchberger T. 46.), Rupprecht, Hofer (Ruchti 73.), Parlic, Rupp, Bracun, Summer (Ahmed 63.)

by Florian Kober

