Hausmannstätten beendet Sieglos-Serie-erster Sieg seit 9.September

Der SV Hausmannstätten errang am Sonntag einen 2:0-Sieg über den SV Raaba-Grambach. Die Unterliga-Mitte- Fans wiesen dem SV Raaba-Grambach vor dem Match gegen Hausmannstätten die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für SV Hausmannstätten geendet. Zuletzt gewannen die Hausmannstättner am 9.September 22 in Thal.

Derby im Süden von Graz

Wie immer bei einem Derby spielen die Emotionen auch bei diesem Nachbarschaftsduell eine Rolle. Wenige Plätze liegen so nah beisammen wie die von Hausmannstätten und Grambach. So setzte es bei diesem Spiel sechs gelbe Karten und einen Platzverweis. Der Unparteiische hatte somit einen arbeitsreichen Nachmittag,

Nakic erlöst die HSV Fans

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Luka Nakic das 1:0 zugunsten des Schlusslichts (42.) Der Jubel in der Logisch Arena kannte kaum Grenzen. Somit machte ein Tor auf Seiten des Gastgebers zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Schiedsrichter Riegelnegg warf Julian Simoner von Raaba-Grambach wegen Torraubs mit glatt Rot vom Platz (70.). Die Hausherren waren nun mit einem Mann mehr am Platz .Kurz bevor der Abpfiff ertönte, war es Peter Willenshofer, der das 2:0 aus Sicht von Hausmannstätten perfekt machte (88.). Schließlich sprang für SV Hausmannstätten gegen SV Technopark Raaba-Grambach ein Dreier heraus. Der HSV hatte schon beim ersten Heimspiel der Rückrunde gegen Kumberg gut gekämpft und ein Unentschieden erreicht. Auch in Premstätten war das Team rund um David Sencar und Dieter Elsneg in der letzten halben Stunde trotz einer Niederlage spielbestimmend,

Hausmannstätten erlebt wohl gerade einen kleinen Aufwind. Die Abwehr war in dieser Saison das größte Problem: im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für Hausmannstätten ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Hausmannstätten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte SV Hausmannstätten endlich wieder einmal drei Punkte.

SV Raaba-Grambach führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Raaba-Grambach auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Sonntag trifft Hausmannst. auf Sportunion Hitzendorf, SV Technopark Raaba-Grambach spielt tags zuvor gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf.

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Marko Biljesko, Jakob Remling, Thomas Niederl (K), David Sencar, Dieter Elsneg, Efosa Onaghinor, Luka Nakic, Oliver Hofer, Lukas Orsolic, Johnathan Legat, Mario Reiß

Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Tobias Schröttner, Karim Ahmed Shafei, Peter Willenshofer, Nicolas Marinka, Marco Stiglmayr

Trainer: Franz Rastl

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Moritz Sakl, Ali Alexander Ivanescu, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Julian Götz (K), Dominik Dexer, Fabian Granitzer, Christian Bischof, Laurenz Sacher , BEd

Ersatzspieler: Jonathan Paul, Simon Wilbacher, Sebastian Rosmanith, Ruberlan Rodrigues Franca

Trainer: Ali Alexander Ivanescu Wonisch Arena 230, Schiedsrichter: Dominik Riegelnegg Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Hausmannstätten – SV Technopark Raaba-Grambach, 2:0 (1:0)

88 Peter Willenshofer 2:0

42 Luka Nakic 1:0

