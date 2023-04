Eggersdorf gewinnt im Abstiegskampf - Hausmannstätten verliert Sechs-Punkte-Spiel

Details Freitag, 14. April 2023 22:48

Der Tabellenletzte der Unterliga Mitte war zu Gast beim USV Eggersdorf. In der Frühjahrssaison hatte der SV Hausmannstätten stets brav mitgespielt, letztlich aber doch mehrfach den Platz enttäuscht verlassen. Zwei Tage lang hatte es in Eggersdorf unaufhörlich geregnet. Trotzdem war der Platz bespielbar und pünktlich mit Spielbeginn war es sogar mit dem Regen zu Ende. Einen Torregen erlebten die Zuschauer auf der Tribüne - die Hausherren setzten sich mit 4:1 durch.

Die erste Halbzeit war absolut ausgeglichen

Beide Mannschaften mussten einige Spieler ersetzen, dafür zeigten sich die neuen Spieler in den Teams enorm engagiert. In den ersten Spielminuten versuchte das Heimteam unter Trainer Sattler das Spiel zu kontrollieren. Man gewann ein leichtes Übergewicht im Spiel, jedoch stand die Gästeabwehr gut und ließ keine Tormöglichkeiten zu. Der HSV versuchte sich in Kontern, blieb aber auch zumeist in der Eggersdorfer Abwehr hängen. In der 23.Minute kamen die Hausherren zur ersten guten Torchance. Sattler setzte einen Freistoß auf das Hausmannstätter Tor, jedoch reagierte Gäste-Goalie Gudmatsch sicher und machte diese Chance zunichte.

Zwei Minuten später war dann auch das Tabellenschlußlicht erstmals gefährlich vor dem Tor, im Gegenzug setzte Pieber einen Kopfball knapp neben das Hausmannstättner Tor. Den folgenden Gäste-Angriff fing die heimische Abwehr ab, den ersten Schuss konnte der Gästekeeper noch parieren. Manuel Hauska war zur Stelle und schob den Ball lässig zum 1:0 für den SVE in die Maschen (26.). Weiterhin war es ein Match auf Augenhöhe. Zwei Minuten vor der Pause drang die HSV Offensive in Richtung SVE Tor. Die Abwehr konnte sich nur mit einem Foulspiel retten. Eine Aufgabe für David Sencar. Unhaltbar flog der Ball zum Ausgleich ins linke Eck (43.). Mit dem Ergebnis von 1:1 ging man in die Kabinen.

Vollmann mit Doppelpack

Mit dem Wechsel brachte der HSV Onaghinor ins Spiel, der gleich für viel Dampf sorgte. In der 49.Minute versuchte sich Tödtling mit einem Weitschuß, nur Zentimeter flog der Ball an der linken Stange vorbei. Mit zunehmendem Spiel wurde der SVE spielbestimmender. Trotzdem herrschte in der 54. Minute kurzfristig ein schweres Chaos in der Abwehr, trotz aller Bemühungen konnte Hausmannstätten nichts aus der Situation machen. Nach 57 Minuten kam der eigentlich von Beginn erwartete Offensivmann Vollmann für den Defensivspieler Jelencic. Man wollte damit wohl die offensiven Bemühungen stärken.

Nur zwei Minuten später hatte Sattler die Möglichkeit zur Führung. In der 69.Minute traf er dann mit einem Schuss ins kurze Eck zur umjubelten Führung der Gäste. Hausmannstätten spielte weiterhin gut mit- man kann kaum vermuten, dass diese Mannschaft am Tabellenende steht. Die letzten drei Minuten gehörten dann ganz alleine Michael Vollmann. Zunächst setze er einen direkten Freistoß in die Maschen, nur zwei Minuten später schloß er ein Solo zum 4:1 Endstand ab (89.) Am Ende gab es somit nichts zu holen für den HSV beim SVE. Man sah einen Sieg, der wohl etwas zu hoch ausfiel, trotzdem verdient war.

Eggersdorf hat nun im Frühjahr erst ein Spiel verloren und orientiert sich mittlerweile ins untere Mittelfeld der Tabelle. Nächste Woche trifft man zu Hause auf den Tabellennachbarn aus Hitzendorf. Hausmannstätten empfängt den SV Thal. Für den HSV bleibt es aktuell bei der roten Laterne in der Tabelle.

Stimme zum Spiel: Daniel Tödtling, sportlicher Leiter SV Eggersdorf "Wir haben heute erneut 4:1 gewonnen. Es hat sich gezeigt, dass wir Spieler ersetzen können und immer als Team auftreten können. Diese drei Punkte waren enorm wichtig. Es war über einen langen Zeitraum ein ausgeglichenes Spiel, am Ende konnten wir den Sack zu machen. Man kann sich schwer vorstellen, dass Hausmannstätten bisher nur sieben Punkte in der Meisterschaft geholt hat. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen." Aufstellungen:

Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Matthias Pieber, Florian Derler (K) - Daniel Tödtling, Shirfan Hussain, Dino Dragcevic, Marko Jelencic, Tim Prasser, Mark Sattler - Manuel Hauska

Ersatzspieler: Lukas Fürpass, Michael Vollmann, Jawad Rezai, Patrick Pirs, Elias Ostermann, Elias Knapp

Trainer: Johann Sattler SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sascha Gudrnatsch, Thomas Niederl (K), Haris Hamzic, Karim Ahmed Shafei, Benjamin Lenz, Peter Willenshofer, David Sencar, Nicolas Marinka, Lukas Orsolic, Johnathan Legat, Daniel Fodermayer

Ersatzspieler: Tobias Schröttner, Sebastian Totter, Clemens Froschauer Wieser, Efosa Onaghinor, Amar Alibegic, Marco Stiglmayr

Trainer: Franz Rastl Tore: 1:0 Hauska (26.) , 1:1 Sencar (43.), 2:1 Sattler (69.), 3:1 Vollmann (87.) , 4:1 Vollmann (89.) LIVETICKER Bericht: Florian Kober

