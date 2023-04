SC Unterpremstätten zum zwölften Mal in Folge unbesiegt- Vier Siege in Folge

Details Freitag, 14. April 2023 23:59

SC PORR Unterpremstätten trug gegen SV Andritz einen knappen 1:0-Erfolg davon. Im Hinspiel hatte der Ligaprimus einen 3:1-Sieg gefeiert. Die Heimmanschaft aus dem Grazer Norden hatte sich vor dem Spiel vorgenommen die Siegesserie des Tabellenführers zu brechen und dies auch via Facebook verkündet. Ein einziges Tor entschied letztlich für den Tabellenprimus. Die Serie geht weiter.

Andritzer Offensivbemühungen

Der SV Andritz legte in den ersten Minuten gleich los wie die Feuerwehr. Höhepunkt dieser Drangphase war die 19.Minute als es dem SVU binnen Sekunden zwei Mal gelang den Ball von der Linie zu kratzen. Diese Moral in der Abwehr ist halt mittlerweile auch eine Qualität im Team des Aufstiegsaspiranten. Obwohl der Gastgeber das Spiel dominierte, setzte Unterpremstätten rund um Rupprecht und Kapitän Kirchberger immer wieder Akzente. So hatte man nach einer knappen Stunde eine Topchance zur Führung und kurz vor dem Pausenpfiff rettete Stefan Lenhart mit einer tollen Abwehr das Unentschieden für den SV Andritz. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Premstätten wieder einmal eiskalt

Nach der Pause rettete wiederum Gästekeeper Lorber großartig und verhinderte die Führung der Heimmanschaft. Es war die 60. Minute, als Sandro Hofer vor 101 Fans den Treffer für Unterpremstätten sicherstellte. Andritz drängte nun in Richtung Ausgleich. Wie wir aber mittlerweile wissen, steht die Abwehr des Aufstiegsaspiranten stabil und im Konter kann diese Mannschaft jederzeit für Gefahr sorgen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und SV Andritz aus.

Trotz der Niederlage belegt SV Andritz weiterhin den siebten Tabellenplatz. Neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei SV Andritz bleibt angespannt. Gegen SC PORR Unterpremstätten kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wer soll SC Unterpremstätten noch stoppen? Unterpremstätten verbuchte gegen SV Andritz die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Mitte weiter an. Mit nur 17 Gegentoren stellt SC PORR Unterpremstätten die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von SC Unterpremstätten verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Unterpremstätten nun schon 15 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC PORR Unterpremstätten seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zwölf Spiele ist es her. Um genau zu sein: es war der 9.September 2022 als man in Kainbach mit 0:3 unterging.

Am kommenden Samstag trifft SV Andritz auf SV Technopark Raaba-Grambach, SC Unterpremstätten spielt tags zuvor gegen USV Kainbach-Hönigtal.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung SC Unterpremstätten

"Im Frühjahr sind wir noch ungeschlagen. Da auch die GAK-Amateure knapp gewinnen, bleibt der Abstand zum Zweitplatzierten sechs Punkte"

Aufstellungen:

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Jakob Dietmar Riegler - Hamza Hamzic, Xaver Herzog

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Christoph Erker, Maximilian Strobl, Denis Muratovic, Julian Alexander Kolle, Sebastian Pukl

Trainer: Mag. Marco Pegrin

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Ivan Dzidzic, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun

Ersatzspieler: Moritz Sebastian Primus, Ruben Ruchti, Alhassan Ahmed, Adrian Ofner, Alexander Findner, Dominic Summer

Trainer: Peter Scherz Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz – SC PORR Unterpremstätten, 0:1 (0:0)

60 Sandro Hofer 0:1

