Thal führte zur Pause und ging dann im Regen unter!

Dienstag, 18. April 2023

Am Dienstag Abend kam es zum Nachtrag zwischen dem SV Thal und den Gästen aus Raaba/Grambach in der Unterliga Mitte. Grambach hatte letzte Woche zu Hause gegen den SV Eggersdorf eine herbe 1:4 Klatsche hinnehmen müssen und war auf Wiedergutmachung aus. Die Gastgeber befinden sich weiterhin im Abstiegskampf und benötigten jeden Punkt. Am Wochenende war das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen, am Dienstag Abend regnete es neunzig Minuten in Strömen. Auf tiefem Geläuf fielen acht Tore.

Zur Pause führt der SV Thal 2:1

Vor hundert Zuschauern bei strömendem Regen waren die Grambacher von Beginn an spielbestimmend. In den ersten Minuten war Thal mit Defensivaufgaben beschäftigt, verlegte sich aufs Kontern. Nach vier Minuten hatte der Grambacher Sakl die erste Möglichkeit, sein Kopfball ging jedoch knapp über das Tor. In der zwölften Minute lief bei einem dieser Thaler Gegenstöße Nico Stoff über die rechte Seite, spielte einen präzisen Querpass, dort stand Johannes Egl goldrichtig und schob zur Führung der Gastgeber ein.

In den nächsten Minuten hielt der Thaler Keeper Fladerer die Führung fest. In der 24.Minute war er gegen einen direkten Freistoß von Fras jedoch machtlos. Weiterhin wirkte Grambach leicht überlegen, so traf René Tonner die Latte und die anderen Chancen machte der starke Heimgoalie zunichte. Fünf gute Chancen bis zur 45. Minute konnte er abwehren. Nun setzte Thal wieder einen Konter, Hacker nahm sich kurz vor dem Pausenpfiff ein Herz und traf aus 18 Metern unhaltbar zur Halbzeitführung. (45.) Es war somit eine interessante erste Halbzeit in Thal zu sehen. Die Gäste hatten die weit besseren Möglichkeiten, Thal spielte aus einer kompakten Abwehr heraus und machte aus drei Chancen zwei Tore. Trainer Pettinger konnte somit mit seinen Mannen zufrieden in die Kabine gehen.

Raaba/Grambach dreht das Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde die Gastmannschaft auf dem tiefen Boden von Minute zu Minute dominanter. Thal kam jetzt kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus, denn die Gäste waren lästig und gingen in jeden Zweikampf. In der 56.Minute wechselte Spielertrainer Ivanescu Christian Bischof ein und Alexander Sauseng ein. Mit dem ersten Angriff nach diesem Wechsel fiel das 2:2 durch Bischof. Gerade eine Minute am Platz nutzte er das einzige Missgeschick des bisher so sicheren Heimkeepers, der ausrutschte und schob die Kugel aus kurzer Entfernung ein (57.). Man hatte das Gefühl, die Thaler waren nach diesem Ausgleich komplett verunsichert:

Gleich verloren sie erneut den Ball und keine 100 Sekunden später lagen sie auch schon 2:3 zurück. Sebastian Rosmanith schoss aus gut zwanzig Metern einfach einmal drauf und die Gäste führten (59.). In der Folge bäumte sich der SV Thal noch einmal kurz auf, als es dann aber in der 69.Minute nach Foul an Sakl einen Elfer für Grambach gab, war in diesem Spiel alles entschieden. Ivanescu lief an, verwandelte absolut sicher flach ins Eck (69.). Mit dieser 4:2 Führung verwaltete die Gästemannschaft das Spiel, kam durch das zweite Tor von Bischof per Weitschuss zum 5:2 und hatte nun alles im Griff.

Das 3:5 in der 90.Minute durch Dobida war da nur noch Ergebniskorrektur. In der zweiten Halbzeit hatte Grambach dieses Spiel komplett in der Hand. Nach 90 Minuten pfiff Schiedsrichter Arkin Er das Spiel mit einem 3:5 Endergebnis ab.

Raaba Grambach konnte sich mit diesem Sieg im Mittelfeld stabilisieren und belegt weiterhin Platz 8. Man hat weder mit dem Titelkampf, noch mit dem Abstieg etwas zutun. Der SV Thal steht weiterhin in der Abstiegszone, hält bei 12 Punkten auf dem 12.Platz. Das Spiel am nächsten Samstag in Hausmannstätten wird die Richtung für die nächsten Wochen zeigen. Grambach trifft zu Hause auf den SV Andritz.

Stimmen zum Spiel:

Ali Ivanescu, Spieler-Trainer Grambach:

"Wir wurden von Minute zu Minute stärker. Es war nicht einfach, aber wir haben gezeigt, dass wir ein Spiel drehen können. Die letzten zwei Wochen waren nicht einfach, in der zweiten Hälfte haben wir gezeigt was wir können. Wir haben speziell in der zweiten Halbzeit eine super Reaktion gezeigt. Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft!"

Startaufstellungen: SV THALERSEE THAL: Stefan Fladerer - Philipp Hepflinger, Benjamin Hois, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Nico Stoff, Johannes Egi

Ersatzspieler: Stanley Samuelson, Joel Heuberger, Daniel Ott, Michael Debro, Daniel Dobida, Jakob Orasche

Trainer: Alexander Pettinger

SV Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Moritz Sakl, Ali Alexander Ivanescu, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Rene Tonner, Julian Götz (K), Dominik Dexer, Ruberlan Rodrigues Franca

Ersatzspieler: Jonathan Paul, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Simon Wilbacher, Christian Bischof, Laurenz Sacher , BEd

Trainer: Ali Alexander Ivanescu Überblick des Spiels/Ticker Bericht: Florian Kober

