Nächste Pleite für SV Deutschfeistritz-Peggau im Derby torgefährlich

Details Samstag, 15. April 2023 23:47

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SV Peggau. Das Heimteam setzte sich mit einem 4:2 gegen SV Deutschfeistritz durch. Pflichtgemäß strich SV Peggau gegen Deutschfeistritz drei Zähler ein. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SV Peggau letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte. Dies war für die Heimmannschaft ein Befreiungsschlag, nachdem man zuletzt drei Spiele in der Rückrunde verloren hatte. Die Zuschauer kamen bei diesem Derby voll auf ihre Kosten und sahen sechs Tore, darunter einen sensationellen direkten Freistoss von Jakob Sammer aus über zwanzig Metern.

Das Tabellenkeller-Kind führt zur Pause

Knapp vierhundert Zuschauer besuchten dieses Derby und sie bekamen ein tolles Spiel geboten. Beide Teams legten offensiv los und die erste Viertelstunde war von einem beachtlichen Teampo geprägt. Man konnte erahnen, dass dieses Spiel nicht 0:0 ausgehen würde. Beide Teams hatten erstklassige Einschussmöglichkeiten, jedoch hielten die Keeper Feiertag und Friedl ihre Kästen bravorös sauber. Zunehmend übernahm der SV Peggau das Kommando und die Gäste aus dem unteren Bereich der Tabelle konzentrierten sich auf die Defensive und weite Pässe in die gegnerische Hälfte. In der 19.Minuten wird Bauer im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Sahbegovic zeigte sofort auf den ominösen Punkt. Eine Sache für Manuel Trojer. Flach ins Eck- kompromisslos! Er brachte SV Baumit Peggau in der 20. Minute in Front. Wenige Minuten später stand wieder Trojer im Mittelpunkt, doch der Gästekeeper Feiertag spitzelte ihm den Ball vom Fuß. In der 42.Minute wurde Deutschfeistritz dann belohnt. Man sah wieder einmal einen langen Ball, daraus resultierte eine Flanke in den Strafraum. Aus kurzer Distanz traf Feldhofer zum 1:1 Ausgleich. Man orientierte sich schon in Richtung Pausentee, als Sahbegovic erneut energisch pfiff. Wieder Elfmeter - diesmal auf der anderen Seite. Rene Tippl verwandelte und zur Überraschung der Heimgäste führte der Außenseiter im Derby zur Pause mit 2:1. Sollte ein weiteres Spiel für die ansonsten erfolgsverwöhnten Peggauer verloren gehen?

Der Favorit dreht das Spiel

Nun mit Wiederbeginn legte Peggau alles in die Offensive. Man wollte diese drei Punkte holen. Es dauerte nur fünf Minuten ehe Jakob Sammer mit einem Weitschuss zum 2:2 Ausgleich traf. (50.) Wenige Minuten später machte Sammer einen auf Ballack und drosch einen Freistoß unhaltbar aus über 20 Metern ins linke Eck. Da war die von vielen erwartete Führung des Favoriten. (58.) Paul Krebs versenkte die Kugel nach einem tollen Querpass von Trojer zum 4:2 für SV Baumit Peggau (73.). Man hatte jetzt das Gefühl der Drops ist gelutscht. Deutschfeistritz konnte dieser Offensivleistung in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegnen. Am Schluss fuhr SV Peggau gegen SV Deutschfeistritz auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Nach dem errungenen Dreier hat SV Baumit Peggau Position fünf der Unterliga Mitte inne. Die bisherige Spielzeit von SV Peggau ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Baumit Peggau verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst sechs Niederlagen hinnehmen.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SV Deutschfeistritz holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SV Peggau – SV AQUAFUX Deutschfeistritz bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 60 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Deutschfeistritz in dieser Saison. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV AQUAFUX Deutschfeistritz alles andere als positiv. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist SV Deutschfeistritz weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SV Baumit Peggau war am Ende kein Kraut gewachsen.

Nächster Prüfstein für SV Peggau ist am Freitag, den 21.04.2023 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage SVU well welt Kumberg. Einen Tag später (16:00 Uhr) misst sich SV AQUAFUX Deutschfeistritz mit USV St. Marein bei Graz.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung SV Peggau

"Wir gartulieren unserer KM1 zum Derbysieg gegen den SV Deutschfeistritz. Jakob Sammer war es, der mit seinem Traumfreistoß seine Kollegen und die Fans in Exstase versetzte."

SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp, Markus Reinbacher - Jonas Bauer, Markus Höll, Andreas Hostniker, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer - Moritz Görgl

Ersatzspieler: Oliver Koller, Robin Haberl, Robert Affenberger, Julian Heschl, Paul Krebs, Thomas Handl

Trainer: Helmut Reiber SV AquaFux Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Maximilian Scherounigg, Martin Schriebl, Philipp Url - Philipp Eisath, Bastian Feldhofer, Alexander Adelmann, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic, Rene Tippl, Jan Fegerl (K) -

Ersatzspieler: Nikolaj Blumrich, Valentin Grinschgl, Jakob Palzer, Luca Riegler

Trainer: Philipp Vorraber

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 4:2 (1:2)

73 Paul Krebs 4:2

57 Jakob Sammer 3:2

49 Jakob Sammer 2:2

47 Rene Tippl 1:2

42 Bastian Feldhofer 1:1

20 Manuel Trojer 1:0

