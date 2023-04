Leistungsgerechtes Remis bei Eggersdorf gegen Hitzendorf

Details Samstag, 22. April 2023 00:15

Im Spiel USV Taucher-Erdbau Eggersdorf gegen Sportunion Hitzendorf trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Hausherren waren in den letzten Wochen deutlich im Aufwind. Hitzendorf ist vermutlich besser als es der 9.Tabellenplatz aussagt. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte SU Hitzendorf die Oberhand behalten und einen 1:0-Erfolg davongetragen.

Ein Duell auf Augenhöhe

Die erste Chance im Spiel hatte zwar der SV Eggersdorf durch Vollmann, aber die Gäste aus Hitzendorf ließen zwanzig starke Minuten folgen. Mehrfach rettete der starke Heimkeeper Elias Pein sein Team vor einem Rückstand. Einzig Dragcevic versuchte sich mit einem Weitschuss für die Gastgeber. Grgic und Schlatzer kamen zu tollen Einschussmöglichkeiten für den Tabellenneunten. Nun begann eine noch intensivere Phase in diesem Spiel: Der Gastgeber bäumte sich auf, war näher an den Gegenspielern. Hitzendorf zeigte immer wieder wie man mit wenigen Spielzügen eine Defensive umspielt.

In der 38.Minute wehrte Keeper Gadler einen scharfen Ball ab, Routinier Manuel Hauska sprintete nach und schob zur doch etwas überraschenden Führung der Heimmannschaft ein. Nach 42.Minuten hatte Gsöls den Ausgleich am Fuß, aber auch diese Chance ließ man aus. So ging es mit einer 1:0 Heimführung in die Pause.

Eggersdorf fast eine halbe Stunde in Überzahl

Es folgte mit Wiederbeginn die stärkste Phase der Gelben, mehrfach hatte Shirfan Hussain das 2:0 auf dem Fuß. In der 55.Minute traf der junge Flügelspieler aus spitzem Winkel das leere Tor nicht. Es war nun ein richtig flottes Spiel. In der 64.Minute stürmte Manuel Gsöls in den gegnerischen Strafraum, foulte Keeper Pein und Schiedsrichter Andre Müller schickte den Hitzendorfer mit gelb-rot vom Feld. Hitzendorf zeigte trotz dieser Unterlegenheit in der folgenden Zeit eine tolle Moral und kam in der 79.Minute zu einem Foulelfmeter. Wolfbauer verwandelte sicher zum 1:1 Endstand. Bis zum Abpfiff gab es weitere gute Chancen auf beiden Seiten in einem Spiel, das eine gute Unterhaltung bot und ein am Ende gerechtes Remis erbrachte.

Die "schwarze Natascha" von Trainer Karl-Heinz Kubesch holt auswärts einen Punkt

So steht es um die Teams

Die Leistungssteigerung der Heimmannschaft lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo USV Taucher-Erdbau Eggersdorf einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. USV Eggersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Fünf Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Eggersdorf derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SU Hitzendorf nimmt mit 23 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

USV Eggersdorf tritt am kommenden Freitag bei SV Thal an, Sportunion Hitzendorf empfängt am selben Tag SV Feldkirchen.

Stimmen zum Spiel: Johann Sattler, Trainer SV Eggersdorf: "Wir waren die ersten zwanzig Minuten von Hitzendorf beeindruckt, dann kamen wir besser ins Spiel. Komischerweise hat uns der Platzverweis für die Gäste nicht gut getan, da waren wir zu weit auseinander. Ich denke das ist ein Unentschieden mit dem beide Teams leben können." Startaufstellungen: Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Matthias Pieber, Florian Derler (K) - Daniel Tödtling, Shirfan Hussain, Mark Sattler, Dino Dragcevic, Tim Prasser - Michael Vollmann, Manuel Hauska

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Jawad Rezai, Marko Jelencic, Josef Seidl, Elias Knapp

Trainer: Johann Sattler

Hitzendorf: Laurin Gadler - Markus Fürst (K), Florian Tropper, Michael Seufzer - Wolfgang Schlatzer, Elias Wolfbauer, Dennis Weigelt, Manuel Gsöls, Leo Paulitsch - Marko Grgic, Daniel Rieger

Ersatzspieler: Dominik Hartner, Felix Moitzi, Dominik Spath, Lukas Mauerhofer, Amr Youssef, Thomas Friedl

Trainer: Karl Heinz Kubesch

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – Sportunion Hitzendorf, 1:1 (1:0)

81 Elias Wolfbauer 1:1

38 Manuel Hauska 1:0

Bericht Florian Kober

