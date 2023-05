Unterpremstätten fixiert den Titel - Deutschfeistritz in argen Nöten

Details Samstag, 27. Mai 2023 21:18

Mit 1:4 verlor SV AQUAFUX Deutschfeistritz am Samstag deutlich gegen SC PORR Unterpremstätten. SC Unterpremstätten setzte sich standesgemäß gegen SV Deutschfeistritz durch. Im Hinspiel war Deutschfeistritz bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen. Dieser Auswärtssieg bedeutet die Meisterschaft für den Tabellenführer. Man wird in der nächsten Saison in der Oberliga spielen. Aber ohne Trainer Peter Scherz.

Nur zwei Spiele verlor der neue Meister in dieser Saison - es gab viel zu jubeln in dieser tollen Spielzeit für das Team der Trainer Schlatzer und Scherz- hier das Meisterfoto nach dem Spiel !

3:0 zur Pause - die Feier konnte beginnen

Das Team von Trainer Peter Scherz hatte die ganze Woche auf dieses Spiel hin trainiert. Man war komplett fixiert darauf jetzt den Deckel drauf zu machen. Ein Doppelpack brachte Unterpremstätten in eine komfortable Position: Lukas Bracun war gleich zweimal zur Stelle (7./23.). Beide Tore waren extrem ähnlich. Beide Male kam der Tabellenführer wie schon so oft in dieser Saison über die Flanken. Beide Male hielt Bracun den Kopf hin. Man führte 2:0.

In der Folge erspielte sich das Team weitere Chancen und so folgte auch das nächste Tor. Mit dem 3:0 durch Patrick Rupprecht schien die Partie bereits in der 39. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man mehr als deutlich beherrschte.

Deutschfeistritz bäumt sich auf

Der Gastgeber braucht ja selbst Punkte im Abstiegskampf und das Team von Trainer Daniel Jantscher spielte nun eine sehr ordentliche zweite Halbzeit. Drei Minuten nach der Pause schaffte man tatsächlich bereits den Anschlusstreffer. In der 48. Minute brachte Philipp Vorraber das Netz für SV Deutschfeistritz zum Zappeln. Man hatte einen raschen Angriff gestartet, die Abwehr des Favoriten förmlich überrumpelt. In der Folge kam man zu weiteren Möglichkeiten.

Sechs Minuten vor Schluss machte Premstätten dann alles klar. Satz - Sieg und Meisterschaft !

Stefan Kaier gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SC PORR Unterpremstätten mit einem tollen Weitschuss (83.). Am Ende verbuchte SC Unterpremstätten gegen Deutschfeistritz die maximale Punkteausbeute, holte den Titel und steigt auf.

So steht es um die beiden Teams

SV Deutschfeistritz muss sich ohne Zweifel für die nächste Saison um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen und der Gastgeber rangiert auf Platz 13. 31:82 – das Torverhältnis von SV AQUAFUX Deutschfeistritz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Man musste sich nun schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Da SV AQUAFUX Deutschfeistritz insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster, da man nur zwei Punkte vor Hausmanstätten steht und auch noch das direkte Duell in der letzten Runde folgt

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Unterpremstätten 60 Zähler zu Buche. Die Defensive von SC PORR Unterpremstätten (23 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Mitte zu bieten hat. Zudem hat man Lukas Bracun im Team, der aktuell bei 22 Toren steht und die Torschützenliste der Liga anführt.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz tritt am kommenden Samstag bei SV Technopark Raaba-Grambach an, Unterpremstätten empfängt am selben Tag SVU well welt Kumberg.

Stimme zum Spiel und zur Meisterschaft

Peter Scherz - Trainer SV Unterpremstätten

"Wir fuhren guter Hoffnung zu diesem Auswärtsspiel. Heute wollten wir den Sack zumachen! Wir wollten uns die letzten zwei Wochen der Saison auch einfacher machen. In der zweiten Hälfte hat der Gastgeber wirklich gut gespielt, der Sieg geht jedoch voll in Ordnung. Jetzt sind wir Meister! Jetzt wird gefeiert! Nachdem ich das ja kurzfristig für meinen erkrankten Vorgänger Gerhard Schlatzer übernommen habe, gehe ich jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Ich gehe nicht mehr mit in die Oberliga. Meine Mission ist beendet."

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – SC PORR Unterpremstätten, 1:4 (0:3)

83 Stefan Kaier 1:4

48 Philipp Vorraber 1:3

39 Patrick Rupprecht 0:3

23 Lukas Bracun 0:2

7 Lukas Bracun 0:1

Aufstellungen: SV AquaFux Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Maximilian Scherounigg, Marco Moser - Philipp Eisath, Patrick Moisenbichler, Alexander Adelmann, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic, Rene Tippl, Jan Fegerl (K) - Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Haris Ribic, Jakob Palzer, Philipp Url, Markus Schlatzer



Trainer: Daniel Jantscher

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Ivan Dzidzic, Dominik Hornig, Stefan Kirchberger (K), Kevin Pronegg, Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Alhassan Ahmed, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun



Ersatzspieler: Niklas Würger, Ruben Ruchti, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Jonathan Brosch, Dominic Summer



Trainer: Peter Scherz Bericht Florian Kober

