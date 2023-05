Dragcevic-Treffer rettet das Unentschieden und den Klassenerhalt

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:18

USV St. Marein bei Graz erspielte ein 1:1-Unentschieden gegen USV Taucher-Erdbau. Der Gast erwies sich gegen den USV St. Marein/Graz als harte Nuss. Mehr als ein Unentschieden sprang für die Heimmanschaft nicht heraus. Das Hinspiel im Herbst hatte Eggersdorf für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert. Beide Teams gingen sehr ersatzgeschwächt ins Spiel und zeigten eine kämpferisch betonte Partie mit vielen Höhepunkten und zwei außergewöhnlichen Torhütern.

Rustikal ging es zeitweise zu - klassiche Rudelbildung in der zweiten Halbzeit: der umsichtige Schiedsrichter Klaus Brunner hatte genug zu tun !

Der Gastgeber mit einem Blitzstart

St. Marein/Gr. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Damir Dedic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für USV St. Marein bei Graz zum 1:0 Dedic kommt alleine über rechts - linke Stange und drin ist er ! Florian Kober, Ticker-Reporter

Der Gastgeber stand solide in der Abwehr und die Gäste kamen zu wenigen Torchancen. St.Marein war jedoch zu jeder Zeit mit Kontern aktiv - aber auch zu wirklichen Torchancen kam man nicht. Wenn es etwas zu halten gab, waren die beiden Keeper am Platz.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Dino Dragcevic zum Ausgleich für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 1:1 Querpass - in der Mitte steht Dragcevic und der schiebt den Ball unhaltbar über die Linie Florian Kober, Ticker-Reporter

Die Halbzeit der Keeper und robust wurde es auch in den zweiten 45 Minuten

Beide Teams erspielten sich mit Wiederbeginn zahlreiche Chancen. Die Visiere waren nun unten. Es folgten fünf Corner für die Gäste binnen weniger Minuten. Normalerweise endet so ein Spiel 3:3 - aber nicht heute, denn mit Fabian Steinberger und Elias Pein standen heute zwei überragende Keeper in den Toren.

Dedic mit einem Bombenschuss in Richtung Kreuzeck- Der SVE Pein Keeper fliegt erneut - zwei unglaubliche Keeper am heutigen Tag Florian Kober, Ticker-Reporter

Nach einer guten Stunde wurde es extrem umkämpft. Die Mannschaft von Trainer Kiegerl wollte hier den Sieg, Eggersdorf zumindest einen Punkt um den Klassenerhalt zu schaffen. Es wurde gefightet und im Rudel diskutiert.

Jetzt wird es rustikal- Rudelbildung - der Schiri belässt es bei der einen gelben Karte Florian Kober, Ticker-Reporter

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es USV St. Marein bei Graz nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis. Beide Teams waren durchwegs zufrieden und feierten danach mit den zahlreichen Fans.

Man kämpfte um jeden Meter und es bildeten sich Spieler-Pärchen

So steht es um die beiden Teams

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel für die nächste Saison um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen und USV St. Marein/Graz rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die letzten Resultate von USV St. Marein bei Graz konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Gegen Ende der Spielzeit weiß USV Eggersdorf die Abstiegsränge endlich hinter sich. Als Tabellenvorletzter zu Beginn der Winterpause ließ schlimmes für den Rest der Saison vermuten. Trainer Sattler passt wohl optimal zu dieser Truppe und heute rettete man sich.

Beide Teams haben bereits mit der Planung für die neue Saison begonnen.

Am kommenden Samstag trifft USV St. Marein/Graz auf SV Thal, Eggersdorf spielt am selben Tag gegen GAK 1902 Amateure.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Kiegerl - Trainer St.Marein

"Ich hatte sehr viele kranke oder verletzte Spieler und musste unerfahrene Spieler aufs Feld schicken. Diese haben mir viel Freude gemacht. Unser Kader ist ja recht klein, aber die Jungs haben das echt gut gemacht. Wir haben als Aufsteiger eine solide Saison gespielt und planen bereits für das nächste Jahr. Es wird einen großen Umbruch geben. Das Spiel war unterhaltsam und die beiden Tormänner sehr stark."

Elias Pein - Keeper Eggersdorf

"Jetzt können wir endlich feiern. Es kamen schon einige Bälle auf mich zu. An einen Ball erinnere mich besonders, den habe ich im letzten Moment um die Stange gedreht. Aber dafür ist man Tormann - wir sind eine Mannschaft, es war schwer in dieser Saison, aber wir sind nächste Saison wieder in der Liga und darauf freue ich mich!"

Fabian Steinberger - Keeper St.Marein

"Ja, das war ein Duell auf gutem Niveau. Auch bei uns Tormännern. Das ist das Ende meiner Laufbahn - ich bin jetzt 31 und mache das gefühlt schon ewig und ich höre jetzt auf. Es ist genug.Ich habe das natürlich schon längst mitgeteilt und man sucht wohl schon einen Nachfolger."

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 1:1 (1:1)

44 Dino Dragcevic 1:1

2 Damir Dedic 1:0

Startaufstellungen: St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Christoph Holzmann, Philipp Fuchs (K), Thomas Schönberger - Balint Agatics, Can Sariboga, Robert Kulas, Semin Ibisevic, Mitja Koder, Jakob Ritter - Damir Dedic



Ersatzspieler: Wolfgang Lichtenegger, Marco Hacker, Ingo Kroissenbrunner, Dominik Müller, Marco Viet, Muamer Tarhan



Trainer: Wolfgang Kiegerl

Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Andreas Adam - Daniel Tödtling (K), Shirfan Hussain, Michael Vollmann, Tim Prasser, Mark Sattler, Elias Knapp - Jawad Rezai, Dino Dragcevic



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Florian Derler, David Reisinger, Kewin Fineas Stanciu, Elias Ostermann Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei