Deutschfeistritz holt wichtigen Dreier in Grambach - fünf Punkte vor Hausmanstätten

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf SV AQUAFUX Deutschfeistritz hatte SV Technopark Raaba-Grambach klar das Nachsehen und verlor mit 1:4. Unerwartet für die Kenner der Liga war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV Deutschfeistritz beugen mussten. Im Hinspiel hatte SV Raaba-Grambach das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt. Eines ist somit klar, das Team aus Deutschfeistritz wurde durch die zwei Siege in Kumberg und heute in Grambach zur unüberwindbaren Hürde für Hausmannstätten.

Alexander Ivanescu saß heute noch auf der Bank der Grambacher, wurde jedoch schon als neuer Trainer der Gäste aus Deutschfeistritz vorgestellt

Nach elf Minuten eingewechselt, fünf Minuten später Torschütze

Das Spiel war zehn Minuten gelaufen, als sich Philipp Voraber bei einem Schuss verletzte und ausgewechselt werden musste.

Wechsel bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz.Aus dem Spiel: Die Rückennummer 22 Philipp Vorraber: nach einem sehr gut geschossenen Freistoß signalisiert dieser ein klassisches Ziagal und kann nicht weitermachen. Neu im Spiel: Die Rückennummer 6 Haris Ribic Bruce_Twarze2.0, Ticker-Reporter

Trainer Jantscher bewies ein Goldhändchen und wechselte Haris Ribic ein. Genau dieser stellte die Weichen für SV AQUAFUX Deutschfeistritz auf Sieg, als er in Minute 17 mit dem 1:0 zur Stelle war.

Nur zwei Minuten später traf Alexander Adelmann die Stange - Deutschfeistritz gab hier wirklich alles um dem Abstiegsendspiel am nächsten Wochenende gegen Hausmannstätten zu entgehen. Maximilian Scherounigg erhöhte für die Gäste auf 2:0 (22.). Es sah gut aus für die Gäste in diesem wichtigen Spiel. Aber noch war Grambach nicht besiegt.

Das letzte Tor der turbulenten ersten halben Stunde markierte Sebastian Rosmanith in der 28. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SV Deutschfeistritz einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Im zweiten Durchgang machte der Gast alles klar

Ribic schnürte mit seinem zweiten Treffer als Einwechselspieler einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft somit endgültig auf die Siegerstraße (56.). Grambach mühte sich redlich, aber in diesem Spiel war kein Blumentopf zu gewinnen. Zehn Minuten vor dem Ende entschied Schiedsrichter Salhudin Causevicauf Elfmeter.

Rene Tippl stellte schließlich mit einem sicheren Penalty in der 80. Minute den 4:1-Sieg für SV AQUAFUX Deutschfeistritz sicher. Am Schluss gewann SV Deutschfeistritz gegen Raaba-Grambach und den Kampf gegen den direkten Abstieg.

So steht es um die beiden Teams

In der Schlussphase der Saison befindet sich SV Technopark Raaba-Grambach in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die vergangenen Spiele waren für den Gastgeber nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück. Man spielte trotzdem eine solide Saison und startet in wenigen Wochen mit dem neuen Trainer Richard Wemmer wieder das Training und neu durch.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz muss sich im Sommer ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen und man rangiert auf dem 13.Tabellenplatz. Deutschfeistritz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 19 Niederlagen. Man spielt weiterhin in der Unterliga, da es keine Relegation geben wird.

SV Raaba-Grambach tritt am kommenden Freitag bei SVU well welt Kumberg an, SV Deutschfeistritz verabschiedet am selben Tag den SV Hausmannstätten in die Gebietsliga.

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 1:4 (1:2)

80 Rene Tippl 1:4

56 Haris Ribic 1:3

28 Sebastian Rosmanith 1:2

22 Maximilian Scherounigg 0:2

17 Haris Ribic 0:1

Aufstellungen: SV Technopark Raaba-Grambach: Jonathan Paul, Julian Johannes Simoner, Gottfried Janisch, Michael Fras, Moritz Sakl, Irfan Zahirovic, Sebastian Rosmanith, Rene Tonner, Julian Götz (K), Christian Bischof, Ruberlan Rodrigues Franca



Ersatzspieler: David Bäckenberger, Simon Wilbacher, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül



Trainer: Ali Alexander Ivanescu

SV AquaFux Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Maximilian Scherounigg, Marco Moser, Martin Schriebl - Philipp Eisath, Patrick Moisenbichler, Alexander Adelmann, Ivan Petrovic, Rene Tippl, Jan Fegerl (K) - Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Nikolaj Blumrich, Haris Ribic, Nico Sellitsch, Philipp Url, Luca Riegler, Markus Schlatzer



Trainer: Daniel Jantscher Bericht Florian Kober

