Kainbach verliert den zweiten Platz an den GAK - 1:2 gegen Hitzendorf

Am Samstag begrüßte USV Kainbach-Hönigtal Sportunion Hitzendorf. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten des Gasts aus. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SU Hitzendorf beugen mussten. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben. Besonders schmerzlich ist die Tatsache, dass man mit dieser Niederlage den 2.Platz in der Tabelle verloren hat, der in der Unterliga Mitte die Relegation bedeutet,

Die schwarze Natascha hat einen Lauf und gewinnt auch in Kainbach - hier nach dem überraschenden Auswärtssieg beim Aufstiegsaspiranten

Nach 26 Minuten nahm das Unheil seinen Lauf

Kainbach übernahm zu Beginn des Spiels das Heft in die Hand. Schließlich feiert man an diesem Wochenende das 50 jährige Vereinsjubiläum mit einem riesigen Fest auf der Sportanlage. Man erwartete deshalb auch einen weiteren Sieg für das Team von Trainer Matthias Sternthal um den Relegationsplatz zu fixieren. Es kam aber alles anders.

Elias Wolfbauer sicherte Sportunion Hitzendorf vor 130 Zuschauern die Führung (26.). Man gab jedoch nicht auf und kam durch Kapitän Koss kurz danach zu einer guten Gelegenheit. Komfortabel war die Pausenführung von SU Hitzendorf nicht, aber immerhin ging Sportunion Hitzendorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Es gab also noch Hoffnung für den Favoriten.

Drängen der Heimmannschaft nach der Pause

Man übernahm nun das Spielgeschen und erzielte in der 56.Minute den vermeintlichen Ausgleich. Dieser wurde wegen Abseits jedoch nicht gegeben.

Eine Minute später kommt den zweiten Tor für den Hitzendorf Fabio Valente, Ticker-Reporter

Dennis Weigelt schoss die Kugel zum 2:0 für SU Hitzendorf über die Linie (57.). Man gab aber nicht auf und das 1:2 von USV Kainbach bejubelte Martin Gradwohl (73.). Nun spielte nur der Gastgeber, wollte diese Niederlage nicht wahrhaben, Das Team von Trainer Karl Heinz Kubesch setzte jedoch energisch dagegen und verteidigte die Führung. Fast hätte es in der 93.Minute noch mit dem Ausgleich geklappt.

Die größte Chance der Spiel für Kainbach aber der Schuss geht vorbei Fabio Valente, Ticker-Reporter

Als der Unparteiische Hans Gruber die Begegnung schließlich abpfiff, war die Heimmannschaft vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen. Damit hatte man nicht gerechnet.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende besetzt Kainbach mit 53 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die gute Bilanz von USV Kainbach-Hönigtal hat einen Dämpfer bekommen, denn man rutschte auf den wertlosen dritten Platz ab. Insgesamt sammelte USV Kainbach/Hönigtal bisher 17 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Sportunion Hitzendorf den achten Rang des Klassements. Die letzten Resultate von SU Hitzendorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien. Man erkennt mittlerweile die Handschrift von Trainer Kubesch.

Kommende Woche tritt Kainbach/H. bei SV Baumit Peggau an (Freitag, 18:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt Sportunion Hitzendorf Heimrecht gegen SC PORR Unterpremstätten.

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – Sportunion Hitzendorf, 1:2 (0:1)

73 Martin Gradwohl 1:2

57 Dennis Weigelt 0:2

26 Elias Wolfbauer 0:1

Aufstellungen: Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer - Leo Hamminger, Martin Gradwohl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Martin Tatschl, Sebastian Koss (K), Fabian Koch, Markus Birnstingl - Benjamin Schweighofer, Nicolaus Scarpatetti



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Batuhan Tamyol, Julian Sandro Gesslbauer, Martin Stoff, Lenard Schoberl, Simon Pansy



Trainer: Matthias Sternthal

Hitzendorf: Florian Schreiner - Markus Fürst (K), Dominik Spath, Michael Seufzer, Thomas Friedl - Elias Wolfbauer, Dennis Weigelt, Manuel Gsöls, Leo Paulitsch, Philipp Modalek - Marko Grgic



Ersatzspieler: Rene Nußbaumer, Wolfgang Schlatzer, Felix Moitzi, Lukas Mauerhofer, Amr Youssef



Trainer: Karl Heinz Kubesch

