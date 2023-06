Hausmannstätten gibt 2:0 Führung aus der Hand, geht am Ende unter und steigt ab!

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:16

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte Feldkirchen einen deutlichen 7:4-Erfolg gegen Hausmannstätten. Die Beobachter waren sich einig, dass SV Hausmannstätten als Außenseiter in das Spiel gegangen war, jedoch erwartete man ein spannendes Spiel, da der HSV nach dem Strohhalm griff um den Abstieg zu verhindern. Das Hinspiel hatte SV Feldkirchen zu Hause mit 5:0 für sich entschieden.

Das Team von Trainer Strohmayer spielte als Aufsteiger eine tolle Saison und schickte Hausmannstätten in die Gebietsliga

Zur Pause führte der HSV am Tag der offenen Tür mit 4:2

Die Gäste gerieten schon in der vierten Minute in Rückstand, als Luka Nakic das schnelle 1:0 per Kopf für Hausmannstätten erzielte. Der Tabellenletzte machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Efosa Onaghinor (10.).

Tor, Toor, Tooor für SV Hausmannstätten zum 2:0 Nr. 12, Solo über links, die Dreierkette überfordert. mit rechts flach ins lange Eck Rainer Koval, Ticker-Reporter

Lange feierte man diesen Vorsprung nicht. Das 1:2 von Feldkirchen stellte Daniel Klimacsek nämlich nur eine Minute später mit einem Weitschuss sicher (11.). Alija Lejlic schoss für SV Feldkirchen in der 31. Minute das zweite Tor mit einem Schuss ins lange Eck. Nun stand es 2:2 - das Spiel begann sozusagen von vorne. Hausmannstätten brauchte diesen Sieg.

Luka Nakic (33.) per Elfmeter und David Sencar (42.) stellten binnen zehn Minuten wieder den so ersehnten Vorsprung her. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

In Minute 70 führte der HSV mit 4:2 um am Ende mit 4:7 unterzugehen

Innerhalb weniger Minuten trafen Lejlic (70.) und Anto Davidovic mit einem Flachschuss (77.). Damit bewies Feldkirchen nochmals die mittlerweile gut bekannte Durchschlagskraft der Offensive. Nun stand es 4:4.

Mit einem schnellen Doppelpack (81./82.) zum 6:4 schockte Raphael Koval SV Hausmannstätten.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen zum 4:6 Raphi, nach super Aktion von Ali über Benit, den Stangelpass mit links eingeschoben Rainer Koval, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit besserte Lejlic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer mit einem Flachschuss für den SV Feldkirchen erzielte und die Gastgeber damit endgültig in die Gebietsliga schickte.

Hausmannstätten brach am Ende komplett ein, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

So steht es um die beiden Teams

SV Hausmannstätten muss sich ohne Zweifel im Sommer um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Hausmannstätten mit elf Punkten auf Platz 14. 31:82 – das Torverhältnis von SV Hausmannstätten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste man sich schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass dieser Abstieg nicht von alleine kommt. In den letzen Jahren hatte man sich mehrfach am Ende gerettet, am Samstag stieg man in die Bezirksliga ab!

Trotz des Sieges bleibt SV Feldkirchen auf Platz vier. 76 Tore – mehr Treffer als Feldkirchen erzielte kein anderes Team der Unterliga Mitte. SV Feldkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor.

Feldkirchen wandert mit nun 48 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV Hausmannstätten mit diesem Ergebnis eine triste ist.

Am kommenden Freitag tritt der HSV bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz an, während SV Feldkirchen zwei Tage zuvor USV Taucher-Erdbau Eggersdorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Mario Strohmayer - Trainer SV Feldkirchen

"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr bittere Tore aus Eigenfehlern und wie ich finde eigenartigen Entscheidungen des Schiedsrichters bekommen.In der zweiten Halbzeit haben wir auf ein tor gespielt und das Spiel gedreht. Als ehemaliger HSV Spieler wünsche ich dem Verein alles Gute und eine baldige Rückkehr in die Unterliga!"

Unterliga Mitte: SV Hausmannstätten – SV Feldkirchen, 4:7 (4:2)

92 Alija Lejlic 4:7

82 Raphael Koval 4:6

81 Raphael Koval 4:5

77 Anto Davidovic 4:4

70 Alija Lejlic 4:3

42 David Sencar 4:2

33 Luka Nakic 3:2

31 Alija Lejlic 2:2

11 Daniel Klimacsek 2:1

10 Efosa Onaghinor 2:0

4 Luka Nakic 1:0

Aufstellungen: SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Marco Daniel, Karim Ahmed Shafei, Benjamin Lenz, Peter Willenshofer, David Sencar, Efosa Onaghinor, Nicolas Marinka, Luka Nakic, Oliver Hofer, Lukas Orsolic (K), Mario Reiß



Ersatzspieler: Johnathan Legat, Jakob Lind, Sascha Gudrnatsch, Janik Gleichweit, Christoph Lukas Ulmer



Trainer: Franz Rastl

Feldkirchen: Sven Knappitsch - Georg Nils Engelsmann, Tobias Kollar, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Michael Solnier, David Dordevic, Lukas Tatschl, Philipp Fabian, Raphael Koval, Matthias Hiebaum



Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

