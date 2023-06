SC Unterpremstätten lässt es richtig krachen und feiert den Meistertitel

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:53

SC Unterpremstätten kam gegen SVU Kumberg zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier ging Unterpremstätten als Favorit ins Spiel gegen Kumberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SC PORR Unterpremstätten mit 3:0 die Oberhand behalten. Das Spiel wurde zu einer Meisterfeier auf dem Platz.

Ein kurzer Spielbericht von einem Spiel, das von der Feier geprägt war

Matthias Magor machte in der 35. Minute das 1:0 von SVU well welt Kumberg für kurze Zeit perfekt. Geschockt zeigte sich SC Unterpremstätten nicht. Zu überlegen war man in den letzten Monaten und steckte diesen Treffer locker weg. Nur wenig später war Stefan Kaier mit dem Ausgleich per Weitschuss zur Stelle (40.). Zur Pause war der Spitzenreiter im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Alhassan Ahmed brachte nämlich den Ball nach schöner Kombination aus wenigen Metern zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft in der Nachspielzeit über die Linie (45+1.).

Es ging gleich nach der Pause mit dem Feiern weiter, denn Lukas Bracun erhöhte den Vorsprung von Unterpremstätten nach 48 Minuten per Kopf auf 3:1. Den Vorsprung von SC PORR Unterpremstätten ließ Patrick Rupprecht in der 60. Minute nach einem sehenswerten Flugkopfballauf 4:1 anwachsen. Man zelebrierte noch einmal ein Heimmatch in der Unterliga, ehe man sich in die nächsthöhere Spielklasse verabschiedet. Währendessen wurde auf der Tribüne bereits fleißig der Titel gefeiert. Am Schluss schlug SC Unterpremstätten den SVU Kumberg deutlich mit 4:1.

So steht es um die beiden Teams

Nach 25 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Unterpremstätten 63 Zähler zu Buche. Wer SC PORR Unterpremstätten besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 24 Gegentreffer kassierte SC Unterpremstätten. In den letzten fünf Partien rief Unterpremstätten konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte und fixierte den Meistertitel.

Kumberg befindet sich mit 42 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Gast musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen. Man hatte vor einigen Wochen noch durchwegs die Möglichkeit auf den Relegationsplatz.

SC PORR Unterpremstätten tritt am Mittwoch, den 07.06.2023, um 19:00 Uhr,zum vorläufig letzten Mal in der Unterliga bei Sportunion Hitzendorf an. Zwei Tage später (18:00 Uhr) empfängt SVU well welt Kumberg SV Technopark Raaba-Grambach.

Stimme zum Spiel

Peter Scherz - Trainer SC Unterpremstätten

"Liebe Fangemeinde des SCU!

Hiermit möchte ich mich bei euch allen für eure Unterstützung, Vertrauen und Wertschätzung, die mir entgegengebracht wurde, bedanken. Ein besonderer Dank gilt dem Publikum, Funktionären und fleißigen Helfern des Sportvereines, der Marktgemeinde Premstätten mit Bgm. Dr. Pokorn, den Sponsoren, meinen Freunden und "Legenden" Schlatzer Gerhard und Mörth Ernst...gg.

Einen besonderen Dank möchte ich an die Spieler (Wölfe) des SCU richten. Es war eine kurze intensive, aber auch lustige Zeit (vor allem die dritten Halbzeiten). Ich wünsche euch alles Gute für eure weitere sportliche Zukunft und habt noch eine schöne Zeit.

Vielen Dank euch ALLEN"

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SVU well welt Kumberg, 4:1 (2:1)

60 Patrick Rupprecht 4:1

48 Lukas Bracun 3:1

46 Alhassan Ahmed 2:1

40 Stefan Kaier 1:1

35 Matthias Magor 0:1

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Ivan Dzidzic, Dominik Hornig, Stefan Kirchberger (K), Kevin Pronegg, Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Alhassan Ahmed, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun



Ersatzspieler: Niklas Würger, Ruben Ruchti, Sandro Hofer, Tobias Kirchberger, Alexander Findner, Dominic Summer



Trainer: Peter Scherz Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, DI Rupert Hopfer, Daniel Stachel, Jan Peter Svetits, Michael Windisch, Dominik Messner - Bernhard Auer (K), Max Birke, Jakob Grimm - Matthias Magor



Ersatzspieler: Sebastian Botegal, Lorenz Wieser, Alan Hamaazeez, Dominik Suppan, Dorian Zoccali



Trainer: Wolfgang Hopfer

Schiedsrichter & Assistenten

Bericht Florian Kober

