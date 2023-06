Dann ging Herr Auer nach 44.057 Spielminuten für seinen Club vom Platz !

Details Samstag, 10. Juni 2023 13:14

SVU well welt Kumberg und SV Technopark Raaba-Grambach trennten sich zum Saisonausklang mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Nach dem Hinspiel hatte sich SVU Kumberg dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg aus Grambach gemacht. An diesem denkwürdigen Abend stand jedoch nicht das Ergebnis im Mittelpunkt - es war vielmehr die 87.Spielminute.

Zunächst ein kleiner Spielbericht über ein denkwürdiges Match für den SV Kumberg

Kapitän Bernhard Auer bestritt gestern sein 552.Spiel für den SV Kumberg. Niemals lief er seit seiner Volksschulzeit für einen anderen Verein auf. Am Freitagabend wurde er in die Fußballpension verabschiedet. Fast wurde der SV Grambach zum Partycrasher. SV Raaba-Grambach ging durch Moritz Sakl in der 36. Minute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Kumberg musste den Treffer von Christian Bischof zum 2:0 hinnehmen (50.). Dann legte das Team von Trainer Hopfer dann doch noch los und Dominik Messner schlug doppelt zu und glich damit für das Heimteam aus (55./67.). Beim 1:2 flankte Auer zum letzten Mal in seiner Karriere auf Messner, das 2:2 entstand nach schönem Kombinationsfußball ab der Mittellinie.

Die 87.Spielminute - eine Legende geht!

Dann erfolgte der Gänsehautmoment im Kumberger Stadion. Nach 552 Spielen, 44057 Spielminuten, 121 gelben Karten, 10 Platzverweisen und 146 Toren wurde Bernhard Auer ausgewechselt. Er hat niemals für einen anderen Verein gespielt.

Nach einer deutlichen Führung wähnte Raaba-Grambach die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch SVU well welt Kumberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage in diesem besondern Match und holte am Ende noch ein Remis.

Es gibt zahlreiche Fans beim SV Kumberg, die haben noch nie eine Saison ohne Auer erlebt. Die kennen kein Derby gegen Eggersdorf ohne Auer. Aber auch ohne Kleinhappl, der ist genau so lange beim Lieblingsgegner - hat aber übrigens noch einmal verlängert.

Eine der beiden Schöcklland - Legenden ist jetzt tatsächlich in Fußballpension - grandios verabschiedet an einem denkwürdigen Abend im Stadion am Kumberger See.

Stimme zum Spiel - Bernhard Auer Kapitän SV Kumberg

"Nach 27 Jahren in diesem Verein ist das alles nicht so einfach. Aber es passt schon so wie es ist. Ich bin gesund und freue mich einmal zur Ruhe zu kommen, aber auch einfach einmal auf Tennisspielen. Auch habe ich ja eine kleine Familie mittlerweile und es wird alles gut werden! "

Das Saisonfazit für die beiden Clubs

Zum Abschluss der Saison rangiert SVU Kumberg auf dem siebten Platz. Was für den SVU well welt Kumberg bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 13 Siege und vier Remis stehen neun Niederlage gegenüber. Man war über lange Zeit voll im Geschäft um den Aufstieg, vor einigen Wochen war dann plötzlich die Luft raus. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird SVU Kumberg alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Man geht jetzt erst einmal in die Sommerpause, wird sich punktuell verstärken und in der nächsten Saison erneut voll durchstarten.

Mit Rang neun hat SV Technopark Raaba-Grambach am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Trainer Ivanescu verlässt den Verein in Richtung Deutschfeistritz. Mit Richard Wemmer gibt es bereits einen prominenten Nachfolger. Grambach hatte die ganze Saison weder mit Abstieg oder Aufstieg etwas zutun. Man hat sich als Mittelständler etabliert.

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV Technopark Raaba-Grambach, 2:2 (0:1)

67 Dominik Messner 2:2

55 Dominik Messner 1:2

50 Christian Bischof 0:2

36 Moritz Sakl 0:1

Startaufstellungen: Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, DI Rupert Hopfer, Daniel Stachel, Jan Peter Svetits, Michael Windisch, Dominik Messner - Florian Gangl, Bernhard Auer (K), Max Birke - Matthias Magor



Ersatzspieler: Kai - Lorenz Hierzer, Sebastian Botegal, Lorenz Wieser, Nico Alexander Weis, Jakob Grimm, Dorian Zoccali



Trainer: Wolfgang Hopfer

SV Technopark Raaba-Grambach: Jonathan Paul, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Moritz Sakl, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Rene Tonner, Julian Götz (K), Dominik Dexer, Christian Bischof



Ersatzspieler: David Bäckenberger, Gottfried Janisch, Simon Wilbacher, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül, Ruberlan Rodrigues Franca



Trainer: Ali Alexander Ivanescu Bericht Florian Kober

