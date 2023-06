GAK Amateure mit Kantersieg zum Saisonabschied - Relegation geschafft

Details Freitag, 09. Juni 2023 21:55

Die GAK 1902 Amateure ließen dem SV Thal im letzten Spiel keine Chance und gewannen mit 7:0. Die Überraschung blieb aus: Gegen GAK Amateure kassierte SV Thal eine deutliche Niederlage. GAK 1902 Amateure hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren. MIt dem heutigen Sieg qualifizierten sich die Rotjacken für die Relegation in die Oberliga.

Die Rotjacken vernichten im letzten Spiel den Gegner aus Thal

Eine knappe halbe Stunde wehrte sich der Aussenseiter tapfer gegen die jungen Grazer. Anto Jelec brachte den Gastgeber in der 27. Spielminute in Führung. Mit diesem Tor ging es dann aber so richtig los.

Theodor Wlattnig zeigte sich als sicherer Elfmeterschütze. Er traf im Doppelpack per Penalty für die GAK Amateure (30./40.). Die Rotjacken hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann richtig deutlich

Ardit Gashi (74.), Arlind Azemi (77.) und Wlattnig (84.) bauten die komfortable Führung von GAK Amateure weiter aus. Konstantinos Hinteregger besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für GAK 1902 Amateure (90.). Letztlich feierte GAK Amateure gegen SV Thal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So lief die Saison der Teams

Zum direktenAufstieg langte es dieser Spielzeit nicht für die GAK 1902 Amateure. Die sehr gute Platzierung hinter dem Meister aus Unterpremstätten stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh, egal in welcher Liga man spielen wird. Denn jetzt heißt es erst einmal Relegation.

Das ausgezeichnete Torverhältnis von 77:32 belegt, dass es bei GAK Amateure in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Niederlagen hatten für GAK 1902 Amateure im Saisonverlauf Seltenheitswert.

Nur viermal ging GAK Amateure punktlos vom Feld. 17-mal holte man die volle Zählerausbeute, fünfmal spielte GAK 1902 Amateure unentschieden. GAK Amateure zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit 99 Gegentreffern stellte SV Thal die schlechteste Defensive der Liga. Die Gäste haben am Ende den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer durchwachsenen Saison stellt der SV Thal aber den Klassenerhalt sicher. Die Saisonausbeute von SV Thal ist mager: Die Bilanz setzt sich aus fünf Erfolgen, einem Remis und 20 Pleiten zusammen. Für SV Thal endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet SV Thal schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Das wird man jedoch alles in ein paar Tagen vergessen haben - es startet die Pause für den SV Thal und man wird in der Sommerpause nachrüsten.

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – SV Thal, 7:0 (3:0)

90 Konstantinos Hinteregger 7:0

84 Theodor Wlattnig 6:0

77 Arlind Azemi 5:0

74 Ardit Gashi 4:0

40 Theodor Wlattnig 3:0

30 Theodor Wlattnig 2:0

27 Anto Jelec 1:0

Aufstellungen: GAK 1902: Konstantin David Rieger, Theodor Wlattnig (K), Artem Marchenko, Anto Jelec, Avdullah Shala, Niclas Gogg, Daniel Brandl, Ardit Gashi, Sebastian Jost, Tobias Rumpl, Brandon Muratovic



Ersatzspieler: Georg Schlager, Albinos Mavriqi, Roland Schadl, Arlind Azemi, Daniel Emiohe, Konstantinos Hinteregger



Trainer: MA Haris Medjedovic

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer (K) - Stanley Samuelson, Philipp Hepflinger, Michael Debro, Lukas Ott - Alexander Hacker, Yannick Suppan, Christoph Groß, Jakob Orasche - Moritz Langmann, Nico Stoff



Ersatzspieler: Joel Heuberger, Daniel Ott, Lorenz Url, Daniel Dobida



Trainer: Alexander Pettinger

