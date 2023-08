SVU Kumberg siegt im Derby mit 3:1

Details Freitag, 11. August 2023 22:37

Bei SVU well welt Kumberg holte sich der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf eine 1:3-Schlappe ab. Dies in einem kampfbetonten und höchst emotionalen Match am Freitagabend in der Kumberger Arena. Sechs gelbe Karten und ein Platzverweis spiegeln diesen Spielverlauf wieder.

Es war ein umkämpftes Spiel in Kumberg - ein echtes Derby

Beide Teams zeigten zahlreiche Neuerwerbungen in der Startelf und präsentierten ihre neuen Trainer. Bei Kumberg sitzt nun Matthias Hopfer auf der Bank, bei den Gästen ist Bernhard Wagner Schuster nach wenigen Monaten wieder im Amt. Beide Teams legten von Beginn an mit viel Kampf los und so sah man bereits in den ersten Minuten zahlreiche Unterbrechungen nach Fouls auf beiden Seiten.

Schiedsrichter Dominik Salzger hatte wahrlich viel zu tun, verwarnte den Eggersdorfer Tödtling bereits nach drei Minuten, womit er wohl ein Zeichens setzen wollte. Auch kam es zu Diskussionen mit beiden Bänken - es war vor knapp 600 Zuschauern wahrlich Derbytime in Kumberg.

In der ersten Viertelstunde hatte der Gastgeber mehr Spielanteile, die Gäste konterten jedoch immer wieder geschickt. So kam man durch Tim Prasser nach einer Viertelstunde auch zur ersten Topchance des Spiels, sein Schuss ging jedoch ins Außennetz. Sehr viele Spielaktionen wurden durch Fouls unterbunden, man schenkte sich nichts.

Marco Nager brachte SVU Kumberg in der 31. Spielminute in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SVU well welt Kumberg zum 1:0 Flankenlauf der Gastgeber über die linke Seite , Nager köpft den Ball unhaltbar ins linke Kreuzeck Florian Kober, Ticker-Reporter

Für das 2:0 von Kumberg zeichnete Max Birke verantwortlich (45.). Es war wieder eine Aktion über links - in der Mitte stand der Kumberger plötzlich frei und schob den Ball lässig über die Linie. Die Gäste reklamierten Abseits, das Tor zählte und so ging es mit der 2:0 Führung für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer, ein Platzverweis und die endgültige Entscheidung

Nach 54 Minuten fiel dann fast das 3:0 - Ostermann lief wie Marcel Hirscher durch den Strafraum, Adam rettet in letzter Sekunde zu einem Corner. Mark Sattler war es, der in der 62. Minute den Ball im Gehäuse von SVU well welt Kumberg unterbrachte.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 2:1 Sattler nimmt den Ball Vollspann aus 20 Metern und die Kugel fliegt ins rechte Kreuzeck Florian Kober, Ticker-Reporter

Zehn Minuten vor Schluss war die Partie für den Eggersdorfer Daniel Tödtling zu Ende. Er wurde nach Foulspiel mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Beide Teams hatten schon davor und in der Schlussphase weitere gute Gelegenheiten.

Der eingewechselte Dorian Zoccali stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 3:1 für SVU Kumberg her (87.). Er lief über links, Gästekeeper Lammer stürzte sich ihm entgegen und der schob die Kugel zum Endstand in die Maschen. Mit dem Abpfiff war Kumberg der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Die Gastgeber feierten den Sieg ausführlich. Für die Gäste wäre mehr möglich gewesen - aber dieses Spiel kannte einen Sieger und ein Derby zum Auftakt zu gewinnen ist ja nun einmal ein Auftakt wie man ihn sich vorstellt.

Die Aufgaben in der 2.Runde in der Unterliga Mitte

Kumberg tritt kommenden Sonntag, um 10:30 Uhr, bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz an. Bereits einen Tag vorher reist USV Eggersdorf zu GAK 1902 Amateure.

Stimmen zum Spiel: Bernhard Wagner Schuster - Trainer SV Eggersdorf " Wir konnten über weite Strecken gut mithalten- letztlich haben wir das Spiel verloren. Ich gratuliere dem Gegner. Der Schiedsrichter wollte mit der ersten gelben Karte ein frühes Zeichen setzen - leider hat mein Spieler dann für ein weiteres Foul vom Platz gemusst. Ich war nicht mit allen Entscheidungen zufrieden. Aber es war ein rassiges Derby mit viel Kampf!" Dorian Zoccali - Torschütze zum Endstand - SV Kumberg "Dieses Spiel muss man erst einmal gewinnen. Es war sehr kampfbetont - es war ein echtes Derby. Die Kulisse war ein Traum, das macht wirklich Freude. Wir haben unsere Chancen genützt und beide Teams haben alles gegeben. Für uns ein gelungener Auftakt mit einem guten Ende für unsere Mannschaft!" Aufstellungen: Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Jan Peter Svetits, Michael Windisch - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Marco Gamper - Dominik Messner



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Alexander Zartl, Matthias Magor, Michael Klug, Jakob Grimm, Dorian Zoccali



Trainer: Matthias Hopfer

Eggersdorf: David Lammer, Daniel Tödtling, Michael Vollmann, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Tim Prasser, Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Mark Sattler, Josef Seidl, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Matthias Hostniker, Georg Rossmann, Matthias Mairhofer, Bernd Berger, Elias Knapp, Martin Kroisenbrunner



Trainer: Bernhard Wagner Schuster Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 3:1 (2:0)

87 Dorian Zoccali 3:1

62 Mark Sattler 2:1

46 Max Birke 2:0

31 Marco Nager 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei