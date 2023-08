Doppelpack von Mousa ebnet den Weg - Liebenau ist in der Unterliga angekommen

Details Samstag, 12. August 2023 14:45

SV Union Liebenau erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen USV St. Marein bei Graz. Es war dies das Comebackspiel der Grazer in der Unterliga Mitte. Vor wenigen Wochen konnte das Team von Alexander Ackerl die Gebietsliga verlassen und ist wieder dort, wo man sich nach eigener Vorstellung auch sehen möchte.

Nach dem ersten Sieg in der Unterliga seit mehreren Jahren wurde ausgiebig gefeiert!

Nach 45 Minuten führte der Rückkehrer in die Liga mit 3:0

Liebenau zeigte in der ersten Halbzeit, dass man ein unangenehmer Gegner in der Liga sein wird. Karim Mahgoub Mousa brachte USV St. Marein/Graz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 20. und 36. Minute vollstreckte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Gerhard Steinegger das 3:0 nach (42.). Die 100 Zuschauer sahen eine überragende Heimmannschaft, das Gästeteam von Trainer Kiegerl hatte deutlich das Nachsehen und so führte der Neuling deutlich,

Ausgeglichene zweite Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams. Der Referee beendete das erste Spiel der neuen Saison, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das SVU Liebenau bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

So geht es für die beiden Teams weiter

Am kommenden Freitag tritt der Gastgeber bei USV Kainbach-Hönigtal an. Dies wird dann eine echte Bewährungsprobe für den Aufsteiger. Kainbach ist bekanntlich enorm heimstark und dieses Spiel wird zeigen ob man erneut überraschen kann. St. Marein/Graz wird einen Tag später Sportunion Hitzendorf empfangen und der Trainerfuchs auf der Bank der Gastgeber wird Mittel finden um den Saisonstart seiner Mannschaft gut zu gestalten.

Stimme zum Spiel

Alexander Ackerl - Trainer Liebenau

"Wir haben uns sehr auf diesen Tag gefreut, endlich wieder eine Liga höher spielen zu dürfen. Ein 3:0 zum Auftakt lässt uns natürlich super in der Liga ankommen!"

Unterliga Mitte: SV Union Liebenau – USV St. Marein bei Graz, 3:0 (3:0)

42 Gerhard Steinegger 3:0

36 Karim Mahgoub Mousa 2:0

20 Karim Mahgoub Mousa 1:0

SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Dominik Dexer, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Lorenz Huber, Adnan Begic, Emir Sikiric, Philipp Glauninger, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Alexander Ackerl

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Robert Kulas, Daniel Frank, Adrian Ofner, Marco Stiglmayr, Thomas Schönberger - Luca Messner



Ersatzspieler: Philipp Leopold, Johannes Kohlfürst, James Steven Cook, Jefferson Samuelson



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht Florian Kober

