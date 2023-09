Marein besiegt Eggersdorf mit 4:1 - Gast wartet auf Erfolgserlebnis

Details Samstag, 02. September 2023 22:29

Nach zehn Minuten führte der Gastgeber mit 2:0

Vor einer Kulisse von rund 150 Zuschauern und bei hochsommerlichen Temperaturen trafen der USV St. Marein bei Graz und der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf aufeinander. In den Minuten vor dem Anpfiff herrschte Spannung in der Luft, da die Gäste aus Eggersdorf, unter der neuen Leitung von Trainer Cristian Bisztriszki-Kovacs, auf der Suche nach ihren ersten Punkten der Saison waren. Gleichzeitig wollten die Gastgeber unter der Führung von Trainer Wolfgang Kiegerl den zweiten Saisonsieg einfahren.

Kaum hatte Schiedsrichter Marco Dolleschal das Spiel angepfiffen da führte der Gstgeber schon. Hamza Hamzic köpfte den Ball ins Tor und brachte sein Team bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung.

Nur wenige Minuten später erhöhte Marein seinen Vorsprung auf 2:0 (10. Minute), nachdem der Eggersdorfer Keeper zunächst klären konnte, der Ball aber wieder beim Gastgeber landete und Adrian Ofner die Kugel lässig einschob.

Eggersdorf zeigte sich zwar bemüht, war aber sichtlich geschockt durch die beiden Gegentore. Die Hitze auf dem Spielfeld machte beiden Teams zu schaffen, aber die Spieler auf dem Platz versuchten, das Beste aus der Situation zu machen.

Die Mannschaft von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf versuchte sich in der Offensive, und Vollmann hatte in der 27. Minute die erste echte Chance für die Gäste. Doch sein Schuss erwies sich als zu schwach, um den Anschlusstreffer zu erzielen.

In der 31. Minute erfolgte der erste Wechsel bei USV Eggersdorf, als der verletzte Vollmann durch Berger ersetzt wurde. Kleinhappl musste das Spielfeld mit Kreislaufproblemen verlassen und Ismajeli kam als weiterer Stürmer ins Spiel.

Eggersdorf wurde offensiver und drängte auf den Anschlusstreffer. Sattler verfehlte das Ziel knapp in der 38. Minute.

Die Bemühungen der Gäste zahlten sich schließlich aus, als Ismajli in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Wolfgang Kiegerl, Trainer von USV St. Marein/Graz sah unmittelbar danach eine Gelbe Karte, weil er zu laut ein mögliches Abseits vor dem Gegentor reklamierte.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:1 und die Zuschauer waren gespannt auf die zweite Hälfte - konnte Marein das Tempo durchziehen, oder der Gast eine Aufholjagd staret.

Am Ende feierte der Gastgeber einen deutlichen Erfolg

Der USV St. Marein bei Graz hat in der 51. Minute fast ein Kunststück vollbracht, als ein Querpass auf Ofner kam und dieser aus einem Meter übers Tor schoss. Da hatten die Gäste viel Glück.

In der 53. Minute verpasste Hauska eine Topchance, als sein Schuss knapp an der linken Stange vorbeiging.

In der Folge gab es Freistoßmöglichkeiten für die Gäste und einen Corner für die Gastgeber nach einem schnellen Konter (60. Minute).

Die Gastgeber blieben gefährlich und setzten Eggersdorf weiter unter Druck. Marein hatte die nächste große Chance, aber die Abwehr der Eggersdorfer warf sich in den Schuss und es gab einen weiteren Corner, da waren knapp siebzig Minuten gespielt.

In der 82. Minute gelang USV St. Marein bei Graz das vorentscheidende 3:1. Messner spielte den Ball über rechts, und Hamzic musste nur noch einschieben.

Die Gastgeber ließen nicht nach und erzielten in der 87. Minute das 4:1. Ein Corner fand Kapitän Moser, der den Ball direkt nahm und den Deckel auf das Spiel setzte.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:1-Sieg für USV St. Marein bei Graz. Das Heimteam zeigte damit seineStärke auf eigener Anlage und sicherten sich drei weitere Punkte in der Unterliga Mitte.

Während die Eggersdorfer nach wie vor auf ihren ersten Saisonsieg warten, dürfen sich die Fans von USV St. Marein bei Graz über einen weiteren Sieg freuen. Trotz der hohen Temperaturen boten beide Teams ein unterhaltsames Spiel und die Zuschauer wurden mit fünf Toren und spannenden Momenten belohnt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV St. Marein bei Graz belegt momentan mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte USV St. Marein/Graz bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf steht nach vier Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. 4:17 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte Eggersdorf hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Als Nächstes steht für St. Marein eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (10:30 Uhr) geht es gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz. USV Eggersdorf tritt bereits zwei Tage vorher beim Derby gegen USV Kainbach-Hönigtal an (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

David Kleinhappl - Kapitän SV Eggersdorf

"Mir ging es am Platz nicht gut, so konnte ich unserer telis sehr jungen Mannschaft nach einer halben Stunde leider nicht mehr weiterhelfen. Wir haben jetzt den dritten Trainer in den letzten zwei Monaten, bedanken uns aber bei Bernhard Wagner-Schuster, der kurzfristig als Interimstrainer einsprang. Wir haben leider reichlich verletzte Spieler, zahlreiche neue Spieler und wir arbeiten hart daran in die Saison zu starten. Es wird der Tag kommen, da werden wir zu siegen beginnen."

Wolfgang Kiegerl - Trainer St.Marein

"Wir hatten im Sommer einen kompletten Umbruch in der Mannschaft. Das muss sich alles erst finden, zudem haben wir leider einige Spieler nicht zur Verfügung, aber die kommen bald zurück. Meine Mannschaft ist super in das Spiel gekommen und hat nur wenig zugelassen. Dann kam der Gast auf, aber am Ende haben wir souverän gewonnen - sechs Punkte haben wir und damit bin ich zufrieden!"

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Elias Moser (K), Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Daniel Frank, Semin Ibisevic, Adrian Ofner, Marco Stiglmayr, Thomas Schönberger - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Philipp Leopold, Johannes Kohlfürst, Amar Seferagic



Trainer: Wolfgang Kiegerl

Eggersdorf: Manuel Robert Zottler, Daniel Tödtling, Michael Vollmann, Matthias Mairhofer, Mark Sattler, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Tim Prasser, Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Georg Rossmann, Florian Seiß, Lukas Fürpass, Sead Ismajli, Bernd Berger, Elias Knapp



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs Bericht und Fotos Florian Kober Copyright Fotos- Ligaportal

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 4:1 (2:1)

87 Elias Moser 4:1

83 Hamza Hamzic 3:1

44 Sead Ismajli 2:1

11 Adrian Ofner 2:0

5 Hamza Hamzic 1:0

