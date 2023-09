SV Thal kämpft sich dank Langmann in der letzten Minute zum Punkt

Details Samstag, 16. September 2023 00:55

In einem hochspannenden Spiel der Unterliga Mitte empfing der SV Thal am gestrigen Abend die hoch eingeschätzte Mannschaft von SVU well welt Kumberg. Die Erwartungen waren groß, da Kumberg zu den Spitzenteams der Liga gehört. Doch am Ende des Tages stand ein hart erkämpftes 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Auch wenn man am Freitagabend kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen musste - Kumberg spielt eine passable Saison

Zur Pause führte der Favorit standesgemäß mit 2:0

Die Begegnung begann mit einer zerfahrenen Anfangsphase, in der klare Strafraumszenen Mangelware waren. Doch schon in der 11. Minute musste der Kapitän Rupert Hopfer der Kumberger eine Gelbe Karte einstecken, nachdem er sich eines Fouls schuldig gemacht hatte. Die Partie nahm Fahrt auf, als der SV Kumberg in der 15. Minute durch einen Kopfball nach einer scharfen Flanke mit 1:0 in Führung ging. Nur 15 Minuten später erhöhten sie durch Fabian Toedtling auf 2:0, diesmal per Fuß (30.)

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 0:2, und Kumberg schien die Kontrolle über das Spiel zu haben. Sie agierten vor dem Tor kaltschnäuziger und konnten sich auf ihren starken Torwart Georg Schlager verlassen, der zwei gute Abschlüsse der Thaler parierte, darunter eine Riesenchance für Christoph Groß.

Dramatik in den letzten Minuten und ein Unentschieden

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Anschlusstreffer für SV Thal in der 46. Minute, als Kapitän Moritz Langmann aus der Entfernung abzog und der eigentlich schwache Abschluss, vom bis dato starken Torwart, durchrutschte. Die Spannung stieg, und SV Thal versuchte, den Ausgleich zu erzielen.

Der Thaler Verteidiger wird nach einer Hereingabe von hinten im Strafraum gelegt. Zur Überraschung der Zuseher gibt der Unparteiische aber Eckball. Auch die Ecke wird gefährlich und ein Kumberger muss auf der Linie klären Klemenzzz, Ticker-Reporter

In der 77. Minute bot sich Kumberg eine hervorragende Chance, um den Vorsprung zu erhöhen, aber die Gäste konnten einen Stangelpass nicht kontrollieren. In der 83. Minute lief Langmann allein auf das Tor zu, scheiterte jedoch am Torwart. Doch die Thaler gaben nicht auf, und in der 90. Minute gelang Mo Langmann per Elfmeter tatsächlich noch der späte Ausgleich zum 2:2.

Tor, Toor, Tooor für SV Thal zum 2:2 Mo Langmann trifft per Elfmeter zum späten Ausgleich und sichert den verdienten Punkt für Thal Klemenzzz, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten Unentschieden, und beide Mannschaften teilten sich die Punkte. SV Thal zeigte eine starke kämpferische Leistung und verdiente sich den Punktgewinn. Die Fans konnten ein spannendes Spiel verfolgen, das bis zum Schlusspfiff für Nervenkitzel sorgte.

Dieses Unentschieden könnte für SV Thal ein wichtiger Schritt für das Selbstvertrauen sein, während SVU well welt Kumberg sich sicherlich mehr erhofft hatte, um ihre Position im Spitzenfeld zu festigen.

So steht es um Kumberg und Thal - so geht es nächste Woche weiter

SV Thal hat bisher alle vier Punkte zuhause geholt. SV Thal findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von SV Thal im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 21 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga Mitte. Die bisherige Saisonbilanz von SV Thal bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Niederlagen ausbaufähig. Nur einmal ging SV Thal in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SVU Kumberg holte auswärts bisher vier Zähler. Nach sechs gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto von Kumberg und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Nur einmal gab sich SVU well welt Kumberg bisher geschlagen.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SV Thal zu USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, gleichzeitig begrüßt SVU Kumberg SV Übelbach auf heimischer Anlage.

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Maksym Osoka, Michael Elias Groß, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Lorenz Url, Jakob Orasche - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Yannick Suppan



Ersatzspieler: Mika Riedler, Mahlum Frimpong, Maksym Piskun, Alexander Hacker, Joel Heuberger, Anes Kadrii



Trainer: Alexander Pettinger

Kumberg: Georg Schlager - Alexander Zartl, Marco Nager, Michael Windisch - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, DI Rupert Hopfer (K), Fabian Tödtling, Marco Gamper - Dominik Messner



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Matthias Magor, Jakob Stampfer , BEd, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits, Rilind Svishta



Trainer: Matthias Hopfer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal – SVU well welt Kumberg, 2:2 (0:2)

91 Moritz Langmann 2:2

46 Moritz Langmann 1:2

30 Fabian Toedtling 0:2

14 Dominik Messner 0:1

