USV Eggersdorf feiert ersten Auswärtssieg - zugleich den ersten Saisonsieg

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf gewann gegen SV Technopark Raaba-Grambach mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Viel war in den letzten Wochen beim Tabellenletzten passiert. Man hatte sich im Sommer ausführlich verstärkt und dann lief es sportlich überhaupt nicht. Zudem hat man eine Verletzungsliste, die länger ist als mancher Kader in unteren Klassen. Mit Cristian Kovacs holte man nun vor wenigen Tagen den Wunschtrainer und erreichte bereits in der letzten Woche eine knappe Niederlage gegen Kainbach.

Andreas Adam ist der Routinier des SV Eggersdorf und hielt seine Abwehr am Samstag zusammen

Eggersdorf holt die ersten Punkte in der Saison - Rossmann und Ismajli treffen

In der ersten Halbzeit waren beide Teams gleichwertig - mit einem leichten Übergewicht für die Hausherren. Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der Pause schwor sich die Kovacs Truppe darauf ein, nun nach der Pause hier endlich die ersten Punkte in der Meisterschaft zu holen. Es war weiterhin ein umkämpftes Spiel auf schwerem Geläuf.

In der 68. Minute brachte Georg Rossmann den Ball im Netz von SV Raaba-Grambach unter. Dieses Tor resultierte aus einem Standard von Daniel Tödtling und der zwei Meter große Innenverteidiger Rossmann köpfelte den Ball zur 1:0 Führung der Gelben ein. Eggersdorf hatte nun ein Chancenplus und verwertete aus Sicht der Gäste diese nun endlich auch.

Kurz vor Ultimo war noch Sead Ismajli zur Stelle und zeichnete nach einem Konter von MIchael Vollmann für das zweite Tor von USV Eggersdorf verantwortlich (82.). Am Ende nahm Eggersdorf bei Raaba-Grambach einen Auswärtssieg mit.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Technopark Raaba-Grambach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Defensive von SV Raaba-Grambach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 17-mal war dies der Fall. Die Lage von Raaba-Grambach bleibt angespannt. Gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

USV Eggersdorf holten bisher nur drei Zähler. Mit diesen drei Punkten auf der Habenseite ziert der Gast das Tabellenende der Unterliga Mitte. Nur einmal ging Eggersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Technopark Raaba-Grambach momentan ähnlich.

Nächster Prüfstein für SV Raaba-Grambach ist auf gegnerischer Anlage SV Deutschfeistritz (Samstag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich USV Taucher-Erdbau Eggersdorf mit SV Thal - diese Partie wird ein Gradmesser sein, ob die Eggersdorfer gegen einen Kandidaten aus der unteren Region dreifach punkten können. Man darf wohl von einem "Sechs-Punkte" Spiel sprechen.

Stimme zum Spiel

Daniel Tödtling - Sportlicher Leiter Eggersdorf

"Ja, wir hätten auch zurück liegen können. Mir war immer klar, wer das erste Tor macht, der wird dieses Spiel gewinnen und so war es dann auch!"

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Sebastian Rosmanith, Alexander Sauseng, Rene Tonner, Julian Götz (K), Björn Gfrerer, Daniel Brauneis, Liridon Tafolli, Luca Wintschnigg



Ersatzspieler: David Bäckenberger, Franz Steinkellner, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül, Ruberlan Rodrigues Franca



Trainer: Richard Wemmer

Eggersdorf: Patrick Kern, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Matthias Mairhofer, Sead Ismajli, David Kleinhappl (K), Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Manuel Hauska, Jawad Rezai, Martin Kroisenbrunner



Ersatzspieler: Matthias Hostniker, Simon Hödl, Michael Vollmann, Joseph Pölzl, Bernd Berger, Florian Seiß



Trainer: Cristian Kovacs Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 0:2 (0:0)

82 Sead Ismajli 0:2

68 Georg Rossmann 0:1

