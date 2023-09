Liendl Truppe überrollt den SV St.Marein - GAK gewinnt 7:0

Details Samstag, 16. September 2023 22:59

GAK 1902 Amateure kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. In diesem einseitigen Spiel in der Unterliga Mitte zeigten die GAK 1902 Amateure ihre Klasse und überrollten USV St. Marein bei Graz mit einem überzeugenden 7:0-Sieg. Vor den Augen von 150 begeisterten Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Heimo Blümel entwickelte sich das Spiel zu einer Demonstration der Stärke.

Zur Pause führten die Rotjacken mit 2:0

Das Spiel begann intensiv, und es war zunächst klar, dass die Gäste aus St. Marein bei Graz nicht nur gekommen waren, um sich zu verteidigen. Sie spielten mutig und versuchten, mit den GAK 1902 Amateuren mitzuhalten.

Schon nach 12 Minuten fiel dann aber das erste Tor des Spiels. Emihohe erzielte es mit einem präzisen Kopfball nach einer exzellenten Flanke von der rechten Seite, die für den Torhüter unhaltbar war. Doch die Gäste antworteten wenige Augenblicke später unerschrocken und setzten die Heimmannschaft mit einem gefährlichen Kontern und einem anschließenden Eckball unter Druck. Der GAK-Torwart Haris Mujanic klärte den Ball jedoch souverän aus der Gefahrenzone.

Die GAK 1902 Amateure behielten die Kontrolle über das Spiel und in der 24. Minute wurde ihnen ein Foulspiel im Strafraum zugesprochen, was zu einem Elfmeter führte. Gashi trat an und verwandelte sicher in die linke Ecke - 2:0 für die Gastgeber.

Trotz aller Bemühungen fand USV St. Marein bei Graz einfach keinen Weg, den Ball im Tor unterzubringen. Die GAK-Abwehr um Kapitän Almin Babic agierten äußerst solide und verhinderten weitere gefährliche Angriffe der Gäste. Diese wiederum bemühten sich weiterhin, blieben jedoch in der Offensive weitgehend ungefährlich.

So endete die erste Halbzeit mit einer komfortablen 2:0-Führung für die GAK 1902 Amateure.

In der zweiten Halbzeit wurde St.Marein dann zerlegt.

Beide Teams kehrten unverändert aus der Kabine zurück, und die Zuschauer erwarteten gespannt die zweite Halbzeit.

Die GAK 1902 Amateure begannen die zweite Halbzeit ohne Zeit zu verschwenden und erhöhten in der 50. Minute auf 3:0. Eine großartige Kombination über die linke Seite führte zu Emihohe's zweitem Tor des Spiels.

Die Tore kamen nun fast im Minutentakt. In der 54. Minute schob Dominik Mueller den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Netz, was die Führung auf 4:0 ausbaute. Der GAK kontrollierte das Mittelfeld und drängte weiterhin auf Tore. Trainer Michael Liendl feuerte seine Mannschaft von der Seitenlinie an, was die Spieler offensichtlich motivierte.

Obwohl USV St. Marein bei Graz in der zweiten Halbzeit einige Bemühungen zeigte, um das Ruder herumzureißen, war hauptsächlich ihr Torwart Cook damit beschäftigt weitere Tore der Gastgeber verhindern. Doch in der 74. Minute war auch er machtlos gegen einen platzierten Weitschuss, als er den Ball zunächst abwehrte, aber gegen den Nachschuss keine Chance hatte - 5:0 für die GAK 1902 Amateure durch Avdullah Shala.

Die GAK-Offensive zeigte keinerlei Gnade. In der 77. Minute erzielte Jan Stefanon aus kurzer Distanz das 6:0, und die Fans erlebten ein wahres Torfestival.

Während die letzten Minuten des Spiels abliefen, hatte Shala in der 80. Minute die Chance, das Ergebnis weiter zu erhöhen, aber sein Schuss verfehlte knapp das Ziel. Die GAK 1902 Amateure dominierten das Spiel vollständig und ließen den Gästen kaum Raum zum Atmen.

In den Schlussminuten tanzte Artem Marchenko durch die Abwehr der Gäste und erhöhte in der Nachspielzeit auf 7:0, was den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung der Heimmannschaft setzte.

Zusammenfassend versuchte USV St. Marein bei Graz zu Beginn des Spiels, mitzuhalten, konnte aber ab dem 2:0-Rückstand nicht mehr ernsthaft gefährlich werden. Die GAK 1902 Amateure kontrollierten das Spiel und verdienten sich ihren klaren Sieg.

Der Schlusspfiff beendete ein einseitiges Spiel, das mit einem überzeugenden 7:0-Sieg der GAK 1902 Amateure endete und die Zuschauer begeisterte

So steht es um den GAK und St.Marein - so geht es nächste Woche weiter

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich GAK 1902 Amateure beim Sieg gegen USV St. Marein bei Graz verlassen und auch tabellarisch sieht es für GAK Amateure weiter verheißungsvoll aus. Die Offensive von GAK Amateure in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch USV St. Marein/Graz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von GAK 1902 Amateure in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Spielen ließ sich GAK Amateure selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

St. Marein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit neun Zählern aus sechs Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. USV St. Marein bei Graz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt GAK 1902 Amateure bei SV Feldkirchen an, während USV St. Marein/Graz zwei Tage später USV Kainbach-Hönigtal empfängt.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Kiegerl - Trainer St.Marein

"Wir waren heute nicht bereit, es ist gestern was passiert, was uns gehemmt hat. Gratuliere dem GAK zu diesem Sieg - nächste Woche werden wir uns von einer anderen Seite zeigen!"

Michael Liendl - Trainer GAK Amateure

"Es war ein absolut verdienter Sieg. Auch in dieser Höhe, wir hätten sogar noch das ein oder andere Tor machen können- St.Marein hat das zu Beginn sehr gut gemacht, da haben wir noch nicht so ins Spiel gefunden. Wir kamen immer besser ins Spiel und dann wurde es ein klarer Heimsieg."

GAK 1902: Haris Mujanic, Mykola Tomich, Almin Babic (K), Avdullah Shala, Fabian Frank, Martin Murg, Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Sebastian Jost, Andre Dirnberger, Daniel Emiohe



Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Jakob Fasching, Artem Marchenko, Amar Fajic, Moritz Marold, Jan Stefanon



Trainer: Michael Liendl

St. Marein/Graz: James Steven Cook - Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Daniel Frank, Adrian Ofner, Marco Stiglmayr, Thomas Schönberger - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Johannes Kohlfürst, Robert Kulas, Semin Ibisevic



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – USV St. Marein bei Graz, 7:0 (2:0)

93 Artem Marchenko 7:0

77 Jan Stefanon 6:0

74 Avdullah Shala 5:0

53 Eigentor durch Dominik Mueller 4:0

50 Daniel Emiohe 3:0

26 Ardit Gashi 2:0

13 Daniel Emiohe 1:0

