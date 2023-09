Wer soll den USV Kainbach stoppen ?

Noch vor der Pause bringen Nakic und Scarpatetti die Gäste in Front

Bei knapp 200 begeisterten Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Florian Sabathi entwickelte sich dieses Unterligaspiel zu einem unterhaltsamen Unterligaspiel.

Der SV AQUAFUX Deutschfeistritz versuchte von Anfang an, den Druck auf die Heimmannschaft zu erhöhen. Nach sieben Minuten näherte man sich dem Tor, konnte den Ball aber nicht zur Gästeführung verwerten. Das Team von Trainer Ivanescu wollte sich somit nicht verstecken. In der 14. Minute setzte Sacher von Deutschfeistritz nach einem Eckball alleine vor dem Tor zum Abschluss an, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

In der 27. Minute sah Glashüttner vom USV Kainbach-Hönigtal die gelbe Karte, der Tabellenführer nahm den Kampf an und spielte dann seine ganze Klasse aus.

Noch vor der Pause sorgte die Heimelf für Jubel unter den Fans. In der 37. Minute erzielte Kainbach das erste Tor des Spiels nach einem präzisen Pass in die Mitte, den Luka Nakic souverän verwandelte. Die Gastgeber legten nach, als in der 42. Minute eine Unsicherheit des Gästekeepers gnadenlos ausgenutzt wurde. Torjäger Nicolaus Scarpatetti lässt sich so eine Chance kaum entgegehen und es war wieder einmal soweit - Kainbach führte mit zwei Toren Vorsprung.

Mit einem Pausenstand von 2:0 ging es in die Halbzeitpause, in der die Spieler und Fans gespannt auf die zweite Hälfte warteten.

Anschlusstreffer in der Schlussviertelstunde

Beide Trainer wechselten nun durch - die Gäste mühten sich weiter um den Anschlusstreffer und in der 77. Minute erzielte der Deutschfeistritz dann ein spektakuläres Tor, als Reinbacher Max mit einem kräftigen Schuss ins Kreuzeck traf und die Spannung auf den Platz zurückbrachte.

Tor, Toor, Tooor für SV AQUAFUX Deutschfeistritz zum 2:1.Reinbacher Max alias Maldini mit einen Pfund ins Kreuzeck. Markus Reinbacher Stadion jetzt! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für den USV Kainbach-Hönigtal, der seine dominante Position in der Unterliga Mitte behauptet und weiterhin ungeschlagen bleibt. Die 200 Zuschauer hatten definitiv ein unterhaltsames und spannendes Unterligaspiel in Kainbach erlebt.