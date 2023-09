Eggersdorf gibt die Rote Laterne an Thal ab - vier Platzverweise im Kellerderby

Details Samstag, 23. September 2023 01:32

Für SV Thal gab es in der Auswärtspartie gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf am Ende nichts zu holen. SV Thal verlor mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Eggersdorf die Nase vorn. In der Nachspielzeit flogen drei Thaler vom Platz.

Die Gastgeber führten zur Pause mit 2:0 - waren aber mit einem Mann weniger am Feld

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Tabellenletzten USV Taucher-Erdbau Eggersdorf und dem SV Thal, der sich ebenfalls am unteren Ende der Tabelle der Unterliga Mitte befand, entpuppte sich als eine aufregende Begegnung, die am Freitagabend die Fußballfans in Eggersdorf begeisterte. Unter dem neuen Trainer Cristian Kovacs zeigte Eggersdorf erneut eine bemerkenswerte Verbesserung und so gestaltete sich für die Zuschauer ein unterhaltsames Spiel.

Das Spiel begann intensiv, und beide Mannschaften suchten früh nach Chancen. In der 2. Minute drängte Thal erstmals in den gegnerischen Strafraum, doch die Abwehr von Eggersdorf, angeführt von Kapitän Kleinhappl, klärte die Situation mit wieder gewonnener Souveränität.

Eggersdorf übernahm nach und nach die Kontrolle über das Spiel. In der 18. Minute zahlte sich der Druck aus, als ein Eckball von der linken Seite perfekt in den Strafraum geschlagen wurde und der groß gewachsene Rossmann den Ball per Kopf ins Netz beförderte, um Eggersdorf in Führung zu bringen.

Das Heimteam erhöhte in der 27. Minute auf 2:0, als Sead Ismajli optimal freigespielt wurde und den Ball trocken im Tor versenkte. Eggersdorf dominierte nun das Geschehen auf dem Platz, während die Gäste aus Thal jetzt ihr Heil im Konter suchten. Nach einer halben Stunde schwächte sich der Gastgeber selbst.

Gelb-Rote Karte (USV Eggersdorf) für: Kroisenbrunner nach Foul - Eggersdorf nun mit einem Mann weniger Florian Kober, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete mit einem 2:0-Vorsprung für Eggersdorf.

Anschlusstreffer in der 74.Minute

Die Spannung stieg, als die zweite Halbzeit begann. Konnte Thal aus der Überzahl was machen? Das Team von Trainer Pettinger wurde nun zunehmend stärker.

Distanzschuss der Gäste - der Eggersdorfer Keeper taucht unter und fischt den Ball aus der Ecke Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 74. Minute gelang es Thal, den Anschlusstreffer zu erzielen. Der Ball zog quer durch den Strafraum, und der eingewechselte Frimpong schob ihn über die Linie. Jetzt wurde es turbulent, denn Thal drängte auf den Ausgleich und setzte Eggersdorf unter Druck. Der fiel aber bis zur 90.Minute nicht.

Drei Platzverweise für Thal in der Nachspielzeit und zwei Verwarnungen

Nun folgte die Nachspielzeit und die hatte es in sich : Zunächst sah Michael Groß in der 91. Minute die gelbe Karte wegen Kritik. Dann wurden in der 95.Minute die Spieler Lorenz Urdl und Yannick Suppan vom Platz gestellt, binnen Sekunden wegen allzu viel Diskussion mit Schiedsrichter Riegelnegg.

Das erregte David Paar, der nun gelb wegen Kritik sah. Da sich Gästetrainer Pettinger nun über das alles echauffierte, wurde er auch noch vom Platz gestellt.

Eggersdorf nutzte die Verwirrung in der Thaler Mannschaft aus und erzielte in der 97. Minute das entscheidende Tor zum 3:1. Sead Ismajli trat an und versenkte den Ball mit einem präzisen Spannschuss ins obere Eck des Thaler Tores, und damit war der Sieg für Eggersdorf besiegelt. Das Heimpublikum stand nun auf den Sitzen.

Insgesamt waren etwa 210 Besucher ins Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen. Eggersdorf zeigte sich unter dem neuen Trainer stark verbessert und konnte trotz der Gelb-Roten Karte in der ersten Halbzeit den Sieg nach Hause bringen.

So steht es um Eggersdorf und Thal - so geht es nächste Woche weiter

USV Eggersdorf verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. In dieser Saison sammelte USV Taucher-Erdbau Eggersdorf bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Thal klar erkennbar, sodass bereits 24 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Nach sieben Spieltagen hat SV Thal die rote Laterne inne. Mit nur acht Treffern stellt SV Thal den harmlosesten Angriff der Unterliga Mitte. SV Thal musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Thal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit dem Gewinnen tut sich SV Thal weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kommende Woche tritt USV Eggersdorf bei SV Übelbach an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt SV Thal Heimrecht gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Stimmen zum Spiel

Alexander Pettinger - Trainer Thal

"Außer in der Anfangsphase waren wir hier spielbestimmend, aber wir nehmen keine Punkte mit. Wir treffen das Tor einfach nicht!"

Cristian Kovacs - Trainer Eggersdorf

"Ich gratuliere meiner Mannschaft, sie hat die letzten Wochen hart gearbeitet und alles umgesetzt. Die Mannschaft ist wichtig, nie der Trainer, ich leiste nur meinen Beitrag dazu."

Eggersdorf: David Lammer, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Michael Vollmann, Matthias Mairhofer, Sead Ismajli, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Andreas Adam, Manuel Hauska, Martin Kroisenbrunner



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Bernd Kapler, Simon Hödl, Patrick Pirs, Bernd Berger, Jawad Rezai



Trainer: Cristian Kovacs

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Michael Elias Groß, Maksym Osoka, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Jakob Orasche, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Maksym Piskun



Ersatzspieler: Mahlum Frimpong, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Mohsen Sedik, Payam Noorzehi



Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SV Thal, 3:1 (2:0)

96 Sead Ismajli 3:1

75 Mahlum Frimpong 2:1

27 Sead Ismajli 2:0

17 Georg Rossmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.