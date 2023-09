Kainbach gewinnt auch das nächste Spiel, diesmal musste St.Marein daran glauben

Details Sonntag, 24. September 2023 19:25

USV Kainbach-Hönigtal setzte sich standesgemäß gegen USV St. Marein bei Graz mit 3:0 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. Die Hausherren machten es dem Favoriten aber vor allem in der ersten Halbzeit schwer. Das Team von Trainer Kiegerl war ausgezeichnet auf den Tabellenführer eingestellt. Die Gastgeber aus St. Marein hatten bisher eine solide Saison mit drei Siegen, während Kainbach als übermächtiger Gegner anreiste und alle Spiele vor diesem Match gewonnen hatte, was natürlich zur Tabellenführung verhalf.

Kurz vor der Pause ging das Gästeteam mit 1:0 in Führung

Die Partie begann ausgeglichen, wobei beide Teams offensiv eingestellt waren. In der 19. Minute hatten die Gastgeber ihre bisher beste Chance im Spiel, als man einen starken Angriff über die rechte Seite initiierte und den Ball zu Ibisevic spielte, der jedoch aus wenigen Metern das Tor verfehlte.

In der 32.Minute hatte Kainbach dann die Abwehr rund um Kapitän Moser fast geknackt: Christian Lieb zog aus der Distanz ab, sein Schuss zog Zentimeter an der linken Stange vorbei - da hätte Keeper Cook keine Chance gehabt.

Der Tabellenführer Kainbach-Hönigtal fand es schwer, gegen die gut eingestellte Truppe von Trainer Wolfgang Kiegerl anzukämpfen. Doch in der 43. Minute gelang den Gästen der Durchbruch. Christian Lieb zog aus der Distanz ab und versenkte den Ball in der langen Ecke, um Kainbach-Hönigtal mit 1:0 in Führung zu bringen. Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung.

Nach der Pause übernahm der Tabellenführer das Kommando

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel etwas ruppiger und Schiedsrichter Hegedüs hatte alle Hände voll zu tun, hatte jedoch zu jeder Zeit alles im Griff. Trotz einiger Chancen für beide Seiten blieb das Spiel lange Zeit knapp. Marein stand weiter defensiv und suchte sein Heil im Umschaltspiel. Mit Laufe der Spielzeit drehte Kainbach jedoch immer weiter auf.

In der 65. Minute erhöhte Kainbach-Hönigtal auf 2:0, als Christian Lieb erneut erfolgreich war und den Ball an St. Mareins Torwart Cook vorbei schob.

Tor, Toor, Tooor für USV Kainbach-Hönigtal zum 0:2 präziser Pass auf Christian Lieb, der rennt in Richtung Tor und schiebt den Ball an Cook vorbei zum 2:0 für die Gäste ein Florian Kober, Ticker-Reporter

Kurz darauf, in der 70. Minute, erzielte Scarpatetti das dritte Tor für die Gäste, indem er den Ball über Cook ins Kreuzeck hob.

Die Gastgeber aus St. Marein versuchten in der Schlussphase des Spiels, sich noch einmal zurückzukämpfen, aber die Abwehr von Kainbach-Hönigtal blieb stabil und wenn es gefährlich wurde, zeigte Torwart Feldbaumer seine Klasse.

Flacher Distanzschuss und den kann Feldbaumer gerade noch um die Stange drehen Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit versuchte St. Marein mit einem Weitschuss aus der zweiten Reihe noch etwas Zählbares zu erreichen, aber vergebens. Zu überlegen war der Gast im zweiten Abschnitt.

Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Sieg für den USV Kainbach-Hönigtal, der seine Tabellenführung in der Unterliga Mitte behauptet. St. Marein bei Graz muss sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren und versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

So steht es um Marein und Kainbach - so geht es nächste Woche weiter

Das Heimteam führt mit neun Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Man schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 20 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte USV St. Marein bei Graz bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Man kämpft aber auch mit Verletzungen des Personals.

St. Marein bei Graz muss sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren und versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Gegen USV Kainbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kainbach hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Bei den Gästen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt USV Kainbach-Hönigtal die beste Defensive der Unterliga Mitte. USV Kainbach-Hönigtal setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sieben Siege auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft St. Marein auf SV Technopark Raaba-Grambach, USV Kainbach spielt tags darauf gegen GAK 1902 Amateure. Dies wird ein Schmankerl für die Fans der Unterliga Mitte.

Stimmen zum Spiel

Elias Moser - Kapitän St.Marein

"Die erste Hälfte war sehr umkämpft. Beide Mannschaften haben Fußball gespielt, beide haben aber auch gekämpft. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen. Das erste Tor war unglücklich, am Ende hat Kainbach verdient gewonnen. Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft, weil wir uns gewehrt haben. Es hätte auch nicht 0:3 ausgehen müssen, aber so ist halt der Fußball!"

Sebastian Koss - Kapitän Kainbach

"In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Da hätte wirklich alles passieren können. Unser Gegner war absolut auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte haben wir intern umgestellt, wir hatten dann mehr Kontrolle über das Spiel, vor allem über die Seiten. Wir haben verdient gewonnen, aber Hut ab vor dem Gegner."

St. Marein/Graz: James Steven Cook - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Daniel Frank, Semin Ibisevic, Adrian Ofner - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Philipp Leopold, Johannes Kohlfürst, Pavle Savkovic, Robert Kulas



Trainer: Wolfgang Kiegerl

Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Gernot Oberwinkler, Nicolaus Scarpatetti, Sebastian Koss (K), Luka Nakic, Fabian Koch, Martin Gradwohl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Oliver Pail, Martin Tatschl, Benjamin Schweighofer, Phillip Schantl, Markus Birnstingl



Trainer: Matthias Sternthal Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – USV Kainbach-Hönigtal, 0:3 (0:1)

70 Nicolaus Scarpatetti 0:3

64 Christian Lieb 0:2

43 Christian Lieb 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.