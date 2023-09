Dank Urdl krallt sich SVU Liebenau spät den Sieg - Feldkirchen verliert zu Hause

Details Freitag, 29. September 2023 23:16

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SVU Liebenau und Feldkirchen an diesem achten Spieltag. Vor dem Anpfiff war man von einem weiteren Heimsieg der Strohmayer Mannschaft ausgegangen. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung nicht, da der Aufsteiger drei Punkte mit nach Liebenau nahm.

Zur Pause stand es 1:1 - alles drin für Hälfte zwei

Domenic Letzer brachte SV Union Liebenau in der elften Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für SV Union Liebenau zum 0:1 Kaum beschwert man sich machen die Gäste den Führungstreffer. Steht komplett allein am Sechzehner und knallt ihn rein. Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Es folgten nun Chancen auf beiden Seiten, die aber nichts Zählbares einbrachten.

Die Gäste mussten den Treffer ins lange Eck von Torjäger Lukas Bracun zum 1:1 hinnehmen (29.). Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin.

In der 92.Minute verdarb Urdl den Feldkirchnern das Wochenende - drei Platzverweise in der Nachspielzeit

Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend kampfbetonter, die Heimmannschaft kam zu einigen guten Möglichkeiten. Die Liebenauer Abwehr stand jedoch stabil. In der 85.Minute zeigten die Liebenauer einen gekonnten Freistoß, das war eine gute Möglichkeit.

Für SVU Liebenau endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Philipp Urdl in der Nachspielzeit nach einem Kontererfolgreich war. Am Ende nahm SV Union Liebenau bei SV Feldkirchen einen Auswärtssieg mit. Aber die Nachspielzeit hatte es in sich: Beide Trainer wurden mit glatt rot vom PLatz geschickt und Torschütze Urdl mit gelb - rot. Wie schon letzte Woche bei Eggersdorf-Thal sahen die Fans diese Seltenheit: drei Platzverweise in der Nachspielzeit.

So steht es um Feldkirchen und Liebenau - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage fiel Feldkirchen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei- allerdings hat man drei Punkte auf den Tabellenprimus Kainbach verloren, sollte dieser am Wochenende erneut gewinnen. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Feldkirchen bisher fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SVU Liebenau liegt nun auf Platz fünf. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Aufsteiger SV Union Liebenau momentan auf dem Konto.

Während Feldkirchen damit nach sechs ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte SVU Liebenau mit dem vierten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Während SV Feldkirchen am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei Sportunion Hitzendorf gastiert, duelliert sich SV Union Liebenau zeitgleich mit GAK 1902 Amateure.

Bericht Florian Kober

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Tomislav Bosankic, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) - Lukas Bracun, Johannes Egi



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Benit Kampay, Nico Kiss, Edin Ibric, Raphael Koval, Tobias Kollar



Trainer: Mario Strohmayer

SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Djordje Bisercic, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Domenic Letzer - Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Joachim Trummer, Karim Mahgoub Mousa, Adnan Begic, Emir Sikiric, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Alexander Ackerl

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Union Liebenau, 1:2 (1:1)

92 Philipp Urdl 1:2

29 Lukas Bracun 1:1

11 Domenic Letzer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.