Marein bricht bei SV Raaba-Grambach ein - 0:4 und dritte Niederlage in Folge

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:58

Für USV St. Marein bei Graz gab es in der Partie gegen SV Technopark Raaba-Grambach, an deren Ende eine 0:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SV Raaba-Grambach den maximalen Ertrag. Ein spannendes Fußballspiel zwischen dem SV Technopark Raaba-Grambach und dem USV St. Marein bei Graz fand heute auf dem Platz nicht statt. Beide Mannschaften, die in der Tabelle ähnlich platziert waren, kämpften um den Sieg - aber der Heimsieg fiel überraschend deutlich aus.

Zur Pause stand es 2:0- heftige Kolission zwischen Griesbacher und Moser

Das Spiel begann nach einer kurzen Aufwärmphase und von Anfang an war zu spüren, dass beide Teams alles geben wollten, man kann also dem Team von Trainer Kiegerl nicht abesprechen, dass man in Grambach war erreichen wollte, Raaba-Grambach zeigte von Beginn an offensiven Schwung und setzte die Gäste aus Marein bei Graz unter Druck.

In der 20. Minute gelang den Gastgebern der Durchbruch. Ein Freistoß landete im Strafraum der Mareiner, und der Torwart stand einen Schritt zu weit vor dem Tor. Brauneis erkannte die Situation und hob den Ball unhaltbar in die Maschen zum 1:0.

Die Gäste aus Marein bei Graz versuchten, eine Antwort zu finden, wirkten aber im Angriff zu harmlos. In der 31. Minute lieferte Grambach eine gefährliche Flanke. Kapitän Moser konnte im letzten Moment klären und erzielte dabei fast ein Eigentor, das fast das 2:0 für die Gastgeber gewesen wäre.

Das Spiel wurde von zahlreichen Spielunterbrechungen geprägt und in der 39. Minute kollidierte der Kapitän von Marein, heftig mit einem Spieler. Glücklicherweise konnte Moser weiterspielen, aber bei dem Grambacher Spieler, Griesbacher, sah es nicht so gut aus. In der 41. Minute wurde er verletzt ausgewechselt.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Raaba-Grambach ein weiterer Treffer. Sauseng stand frei im Strafraum und brachte die Kugel im langen Eck unter, was das 2:0 bedeutete.

Blitztor nach Wiederbeginn - die Messe war gelesen

Der Start der zweiten Halbzeit war kaum erfolgt, da fiel bereits das nächste Tor für Raaba-Grambach.Erneut Sauseng tauchte alleine vor dem Tor auf und zog kompromisslos ab, was das 3:0 bedeutete.

Die Gäste aus Marein kämpften tapfer, aber Raaba-Grambach behielt die Kontrolle über das Spiel. In der 53. Minute erhöhte Raaba-Grambach auf 4:0. Rosmanith schob den Ball aus nächster Distanz ein, nachdem es einen Querpass von der rechten Seite gab.

Trotz einiger Bemühungen von Marein bei Graz, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb Raaba-Grambach dominant. Die Gastgeber verteidigten zudem geschickt und ließen wenig zu.

Ein Freistoß der Gastgeber in der 72. Minute wurde vom Mareiner Keeper Meissnitzer gerade noch rechtzeitig entschärft.

Die Gäste versuchten bis zum Schluss, sich zu behaupten, aber es gelang ihnen nicht, sich gegen die starke Leistung von Raaba-Grambach durchzusetzen. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für Raaba-Grambach und die Gastgeber konnten ihre 200 Fans mit einer überzeugenden Leistung begeistern. Die Gäste hingegen müssen nun ihre Strategie überdenken, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

So steht es um Grambach und St.Marein - so geht es nächste Woche weiter

Trotz des Sieges bleibt SV Raaba-Grambach auf Platz neun. Die letzten Resultate von Raaba-Grambach konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

St. Marein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. USV St. Marein bei Graz holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abwehrprobleme von USV St. Marein/Graz bleiben akut, sodass man dsich weiter in der unteren Tabellenregion bewegt. Die Ursache für das bis dato suboptimale Abschneiden von St. Marein liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. USV St. Marein bei Graz verliert nach der Niederlgae in Folge an Boden.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während SV Technopark Raaba-Grambach am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei USV Kainbach-Hönigtal gastiert, steht für USV St. Marein/Graz einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SV Thal auf der Agenda.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Kiegerl - Trainer St.Marein

"Beim 0:1 steht unsere Abwehr schlecht, so ging das dann weiter. Wir machen zu viele Eigenfehler - ich glaube trotzdem an diese junge Mannschaft und wir werden uns weiterentwickeln. Es geht immer weiter, nächste Woche gibt es schon die nächste Möglichkeit zu punkten!"

Daniel Brauneis- SV Grambach

"Wir haben gut und aggressiv angefangen - wir konnten unser Training der letzten Wochen gut umsetzen. Okay, ich habe dann ein schönes Tor geschossen, dann haben wir ein wenig nachgelassen. Zum Glück haben wir vor der Pause noch einmal nachgelegt. Gleich nach der Pause haben wir wieder getroffen. Es kann jetzt eigentlich nur bergauf gehen!"

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Sebastian Rosmanith, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Rene Tonner, Julian Götz (K), Daniel Brauneis, Liridon Tafolli



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Zeljko Ilic, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül, Ruberlan Rodrigues Franca, Rigon Gashi



Trainer: Richard Wemmer

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Pavle Savkovic, Daniel Frank, Semin Ibisevic, Adrian Ofner - Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Philipp Leopold, Johannes Kohlfürst, Luca Messner, Robert Kulas, Marco Stiglmayr



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht und Fotos: Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – USV St. Marein bei Graz, 4:0 (2:0)

52 Sebastian Rosmanith 4:0

47 Alexander Sauseng 3:0

46 Alexander Sauseng 2:0

19 Daniel Brauneis 1:0

