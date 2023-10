Unentschieden im Spitzenspiel: GAK Amateure und Kainbach-Hönigtal teilen die Punkte

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 21:18

Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel der Unterliga Mitte trafen die bisher ungeschlagenen Tabellenführer von USV Kainbach-Hönigtal auf die aufstrebenden GAK 1902 Amateure. In einem hochintensiven Duell vor 250 Zuschauern im Stadion Weinzödl lieferten beide Teams eine packende Partie ab, die schließlich mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Zur Pause führte die Liendl Truppe mit 1:0

Das Spiel begann gleich mit einem ersten Angriff der Gäste aus Kainbach, der jedoch ungefährlich über das Tor ging. Doch es war der GAK, der früh die Führung übernahm. In der 7. Minute netzte Ardit Gashi eiskalt ein und brachte die Amateure mit 1:0 in Führung.

Gashi setzt sich wunderschön durch auf der linken Seite, läuft allen davon und schließt mit einem satten Schuss ins lange Eck ab martinimalone, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 1:0 zugunsten des GAK 1902.

Am Ende trennte man sich mit einem 2:2 - nach einer 2:0 Führung

In der 56.Minute führten die Rotjacken dann sogar mit 2:0. War das die Vorentscheidung?

Tor, Toor, Tooor für GAK 1902 Amateure zum 2:0! Torschütze die Nummer 11 Avdullah Shala. martinimalone, Ticker-Reporter

Doch Kainbach-Hönigtal bewies, dass sie nicht so leicht zu besiegen sind. In der 58. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer zum 2:1, als sie die GAK-Verteidigung überwanden. Die jungen Talente des GAK zeigten ihre Klasse, doch die Gäste aus Kainbach gaben nicht auf.

Die Gäste drängten weiter auf den Ausgleich und wurden in der 65. Minute belohnt. Mit einem Tor von Glashüttner glichen sie zum 2:2 aus und das Spiel war wieder offen.

Der GAK reagierte auf den Ausgleich und brachte frische Kräfte ins Spiel. In der 67. Minute gab es einen Doppelwechsel, um neuen Schwung in die Partie zu bringen. Doch trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2-Unentschieden.

Das Spiel endete ohne weitere Tore und beide Mannschaften teilten die Punkte. Für den GAK 1902 Amateure war es ein gutes Ergebnis gegen den bisherigen Tabellenführer, während USV Kainbach-Hönigtal ihre Serie ohne Niederlage fortsetzte und am Ende auch mit dem Resultat zufrieden sein konnte.

Das Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Michael Riedel leitete das Spiel souverän und die 250 Zuschauer im Stadion Weinzödl wurden Zeugen eines spannenden Fußballnachmittags.

So steht es um den GAK und Kainbach - so geht es nächste Woche weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel GAK Amateure in der Tabelle auf Platz sechs. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von GAK 1902 Amateure stets gesorgt, mehr Tore als GAK Amateure (30) markierte nämlich niemand in der Unterliga Mitte. Zuletzt lief es erfreulich für die GAK Amateure, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

USV Kainbach-Hönigtal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Man erfüllte permanent die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Am kommenden Freitag trifft GAK 1902 Amateure auf SV Union Liebenau, Kainbach spielt am selben Tag gegen SV Technopark Raaba-Grambach.

GAK 1902: Maximilian Fahler, Mykola Tomich, Jakob Fasching, Almin Babic, Avdullah Shala, Daniel Brandl (K), Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Sebastian Jost, Martin Murg, Daniel Emiohe



Ersatzspieler: Haris Mujanic, Paul Niklas Barlowitsch, Arlind Azemi, Artem Marchenko, Amar Fajic, Denys Myshchyk



Trainer: Michael Liendl

Kainbach-Hönigtal I: Tobias-Julian Schröttner, Christian Lieb, Gernot Oberwinkler, Nicolaus Scarpatetti, Sebastian Koss (K), Luka Nakic, Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Markus Birnstingl



Ersatzspieler: Matthias Sternthal, Oliver Pail, Christoph Glashüttner, Benjamin Schweighofer, Phillip Schantl, Simon Pansy



Trainer: Matthias Sternthal Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – USV Kainbach-Hönigtal, 2:2 (1:0)

65 Christoph Glashuettner 2:2

58 Gernot Oberwinkler 2:1

56 Avdullah Shala 2:0

7 Ardit Gashi 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.