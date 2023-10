Eggersdorf unterliegt Peggau mit 2:4

Details Freitag, 06. Oktober 2023 23:27

Das Unterliga Mitte Spiel zwischen dem USV Taucher-Erdbau Eggersdorf und dem SV Baumit Peggau versprach von Anfang an ein wahres Fußballspektakel zu werden. Beide Teams schienen die Abtastphase zu überspringen und starteten äußerst offensiv in die Partie. Am Ende gewannen die Gäste mit 4:2.

Routinier Andreas Adam konnte mit seinem Team die Niederlage nicht verhindern

Elfmeter für Peggau - eiskalt verwandelt

Schon in der 10. Minute gab es den ersten gefährlichen Torschuss auf das Peggauer Tor, doch der Gäste-Keeper Kofler zeigte seine Klasse und parierte souverän.

Dann, in der 12. Minute, wurde es hektisch, als Vollmann von Eggersdorf die erste Gelbe Karte im Spiel für ein Foulspiel sah. Doch das sollte noch nicht alles sein für Eggersdorf. In der 13. Minute konnte Eggersdorf den Ball nicht aus der eigenen Abwehr befördern, es erfolgte ein Foulspiel was zu einem klaren Elfmeter für Peggau führte. Manuel Trojer trat an und verwandelte sicher, um die Gäste in Führung zu bringen.

Während Peggau aus einer kompakten Abwehr agierte und immer wieder gefährliche Offensivaktionen zeigte, darunter ein Weitschuss von Thomas Schmerlaib in der 17. Minute, der knapp über die Querlatte ging, versuchte die Heimmanschaft Druck zu machen. Beispielweise mit einem Kopfball von Hauska in der 19. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte. In der 33. Minute hatte Sead Ismajli die Zuschauer schon auf den Rängen jubeln lassen, als er den Gästekeeper überwunden hatte. Doch ein Peggauer Verteidiger rettete auf der Linie und verhinderte den Ausgleich.

Der Peggauer Paul Krebs traf in der ersten Halbzeit zwei Mal die Stange. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem 0:1-Rückstand für Eggersdorf. Als beide Mannschaften unverändert in die zweite Halbzeit gingen, versprach das Spiel weiterhin Spannung pur.

Fünf Tore nach der Pause - Tag der offenen Tür

In der 50. Minute hatte Peggau Pech, als sie zum dritten Mal in diesem Spiel das Aluminium trafen. Dann in der 59. Minute kam die vorläufige Erlösung für Eggersdorf. Bernd Berger zog ab, der Ball prallte von einem Peggauer Verteidiger ab und fand den Weg ins Tor - Ausgleich!

Peggau schien jedoch nicht vorzuhaben, sich geschlagen zu geben. In der 72. Minute gelang ihnen erneut die Führung, als Paul Krebs nach einem perfekten Pass im Laufweg eiskalt abschloss. Dann, in der 73. Minute, ein weiterer Schockmoment für Eggersdorf. Nach einem Eckball für Eggersdorf entstand ein Konter, bei dem Bauer den Ball über die Linie drückte, und Peggau führte plötzlich 3:1. Nur zwei Minuten brauchte das Team von Trainer Hassler um das Spiel zu entscheiden.

Doch das Tor des Tages fiel in der 78. Minute, als Gregor Bauer aus etwa 50 Metern Entfernung einen Freistoß ausführte, den er direkt in das Eggersdorfer Tor beförderte. Ein kurioses Tor, das die 4:1-Führung für Peggau bedeutete. Eggersdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte bis zur letzten Minute. In der 85. Minute konnte Rosmann als Verteidiger in den Angriff rücken und den Ball via Innenstange ins Tor hämmern - 2:4.

Selbst in den Schlussminuten des Spiels zeigten die Gastgeber Kampfgeist und kamen zu weiteren Chancen. In der 90. Minute erhielt der medizinische Betreuer von Peggau eine Gelbe Karte, nachdem ein Spieler verletzt am Boden lag. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, schien jedoch keinen Betreuer am Platz haben zu wollen und schickte diesen mit der Verwarnung vom Feld.

Schlussendlich endete das torreichee Duell mit einem 4:2-Sieg für den SV Baumit Peggau.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage verdienten sich die Spieler des USV Taucher-Erdbau Eggersdorf Respekt für ihre kämpferische Leistung. Peggau kommt wieder in Form und zeigte eine überzeugende Teamleistung. Man muss mit dieser Mannschaft auch in der heurigen Saison rechnen.

Die Gastgeber rangieren weiterhin auf dem 13.Tabellenplatz. Peggau ist am Freitagabend vorläufig auf der dritten Position der Tabelle. Eggersdorf trifft in der nächsten Runde auswärts auf Andritz, Peggau empfängt den SV Deutschfeistritz.

Stimmen zum Spiel

Norbert Lesovsky - Trainer Peggau

"Wir haben gut begonnen, dann kam Hektik in mein Team. Wir haben ja die letzten Wochen nicht so gut performed. Wir hatten zwei Stangenschüsse , dann die Latte. Nach dem 1:1 war die Reaktion meiner Mannschaft toll und wir haben viele junge Spieler im Team wegen der Ausfälle. Der Gegner hat ja enorm viele Verletzte zu beklagen, ich weiß das - man muss ihnen das Kompliment machen, dass sie auch bei 1:4 nicht aufgegeben haben."

Daniel Tödtling - Sportlicher Leiter Eggersdorf

"Wir haben weiterhin mit unseren Ausfällen zu kämpfen, dennoch sieht das spielerisch schon besser aus. Montag ist wieder Training und wir tun alles dafür um uns da unten raus zu kämpfen!"

Eggersdorf: Manuel Robert Zottler, Georg Rossmann, Michael Vollmann, Matthias Mairhofer, Sead Ismajli, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Bernd Berger, Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Lukas Fürpass, Patrick Pirs, Florian Seiß, Jawad Rezai, Martin Kroisenbrunner



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Marco Harrer, Samuel Peinsipp - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser - Paul Krebs, Gregor Bauer, Gamil Amin



Ersatzspieler: Christian Pötz, Robin Haberl, Nick Haberl, Stefan Gößler, Markus Höll, Philipp Wartinger



Trainer: Norbert Lesovsky Bericht Florian Kober

