Gebrauchter Tag für USV Kainbach - erste Niederlage der Saison

Details Samstag, 07. Oktober 2023 12:29

SV Technopark Raaba-Grambach spuckte USV Kainbach-Hönigtal in die Suppe und gewann deutlich mit 5:2. Hängende Köpfe bei den Platzherren von USV Kainbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Team von Trainer Wemmer hatte bereits letzte Woche gegen St.Marein angedeutet welche Möglichkeiten in diesem Team stecken. Nun holte der Coach an alter Wirkungsstätte drei Punkte.

Nach dem ersten Durchgang führte die Wemmer-Truppe sensationell mit 3:0 in Kainbach

Für den Führungstreffer von SV Raaba-Grambach zeichnete nach einem Corner per Kopf Liridon Tafolli verantwortlich (14.). Alexander Sauseng erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 38 Minuten auf 2:0. Die Grambacher gewannen eine Pressingsituation und kamen so zur höheren Führung.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Sebastian Rosmanith seine Chance und schoss das 3:0 (44.) für Raaba-Grambach. SV Technopark Raaba-Grambach hatte den Ball erobert, nach einem Stanglpass und drei Stationen die Situation genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Am Ende wachte der Gastgeber auf - aber Grambachs Abwehr hielt

Grambach erzielte einen Ballgewinn links, Brauneis packte gegen den Kainbacher Innenverteidiger den Bergkamp-Schmäh aus, überspielte einen zweiten Gegenspieler, lief über dreißig Meter und traf zum 4:0 zugunsten von SV Raaba-Grambach (60.).

In der 77. Minute brachte Nicolaus Scarpatetti per Freistoss das Netz für Kainbach zum Zappeln. Wenige Minuten später verkürzte der Gastgeber durch Christoph Glashuettner auf 2:4 (80.). Der Tabellenführer drängte nun weiter, die Gästeabwehr hielt jedoch.

In der Nachspielzeit besserte Brauneis seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Raaba-Grambach erzielte. Das war die endgültige Entscheidung.

Ein starker Auftritt ermöglichte SV Technopark Raaba-Grambach am Freitag einen ungefährdeten und überraschenden 5:2 Erfolg gegen USV Kainbach-Hönigtal. Der Gast bot eine überzeugende Leistung - die beste in dieser Saison bisher.

So steht es um Kainbach und Raaba Grambach - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Schlappe behält USV Kainbach den ersten Tabellenplatz bei. Man ist in dieser Saison bis auf diese Niederlage immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sieben Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden.

SV Raaba-Grambach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Raaba-Grambach derzeit auf dem Konto. Man bekam zwar schon 19 Tore, erzielte aber auch genau 19 Tore.

Nächster Prüfstein für Kainbach/H. ist SV Thal (Freitag, 18:45 Uhr). SV Raaba-Grambach misst sich am selben Tag mit GAK 1902 Amateure (18:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Richard Wemmer - Trainer Grambach

"Wir kamen zu diesem Spiel mit dem letzten Aufgebot, trotzdem hatte ich ein gutes Gefühl. Ich dachte mir, Kainbach hat alle Spiele gewonnen, einmal Unentschieden gespielt, da wollten wir ihnen die erste Niederlage zuführen. Wir spielten aus einer kompakten Abwehr heraus und suchten immer wieder Daniel Brauneis. Das Konzept ist aufgegangen!"

Kainbach-Hönigtal I: Tobias-Julian Schröttner, Gernot Oberwinkler, Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti, Sebastian Koss, Luka Nakic, Leo Hamminger, Fabian Koch, Markus Birnstingl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter



Ersatzspieler: Matthias Sternthal, Christian Lieb, Oliver Pail, Phillip Schantl, Simon Pansy, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Sebastian Rosmanith, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Zeljko Ilic, Rene Tonner, Julian Götz (K), Daniel Brauneis, Liridon Tafolli



Ersatzspieler: Jonathan Paul, David Bäckenberger, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül, Ruberlan Rodrigues Franca, Rigon Gashi



Trainer: Richard Wemmer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Technopark Raaba-Grambach, 2:5 (0:3)

95 Daniel Brauneis 2:5

80 Christoph Glashuettner 2:4

77 Nicolaus Scarpatetti 1:4

60 Daniel Brauneis 0:4

44 Sebastian Rosmanith 0:3

38 Alexander Sauseng 0:2

14 Liridon Tafolli 0:1

