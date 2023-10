Ein Tor macht den Unterschied - Marein gewinnt gegen Thal

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 13:39

Die Differenz von einem Treffer brachte USV St. Marein bei Graz gegen SV Thal den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Luca Messner mit der Führung kurz vor der Pause

Die Gäste traten mit einer extrem jungen Mannschaft an. Der Altersdurchschnitt des Teams beträgt gerade einmal zwanzig Jahre. Marein wollte die letzten drei Niederlagen vergessen machte und nahm von Beginn den Kampf mit den Gästen an. Nach zwanzig Minuten gab es dann die erste große Chance für die Gastgeber, jedoch zog Hamza Hamzic aussichtsreich stehend, die Kugel über das Tor.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Luca Messner auf Seiten von USV St. Marein/Graz das 1:0 (40.). Er wurde zuvor optimal freigespielt und schloss dann eiskalt ab.Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus.

Der gesperrte Thaler Trainer Pettinger litt auf der Tribüne mit seinem Team

Am Ende wurde es noch richtig spannend

Robert Kulas erhöhte den Vorsprung von St. Marein/Gr. nach 63 Minuten auf 2:0. Jetzt hatte die Kiegerl-Truppe eigentlich alles im Griff. Die Thaler bäumten sich jedoch noch einmal auf. Letztlich kam der erste Treffer jedoch zu spät um noch einen Punkt zu holen.

In der Nachspielzeit (91.) gelang Moritz Langmann der Anschlusstreffer für SV Thal. Am Ende verbuchte USV St. Marein bei Graz gegen den Gast die maximale Punkteausbeute und zeigte erneut seine Heimstätte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV St. Marein/Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. - am Samstag stand die Defensive jeoch im Verleich zu den letzten Spieen kompakt.Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte USV St. Marein/Graz bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Thal klar erkennbar, sodass bereits 26 Gegentreffer hingenommen werden mussten. SV Thal hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit erst elf erzielten Toren hat SV Thal im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Thal momentan suboptimal. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Thal in dieser Zeit nur einmal gewann.

St. Marein tritt am kommenden Freitag bei SV Übelbach an, SV Thal empfängt am selben Tag USV Kainbach-Hönigtal.

Stimmen zum Spiel

Luca Messner - Torschütze St.Marein

"Nach drei Niederlagen haben wir das Feuer entfacht und gezeigt was in unserer Mannschaft steckt. Wir haben gezeigt, was in St.Marein eigentlich möflich ist. Wir haben uns den Sieg echt hart erarbeitet, haben nächste Woche ein extrem schweres Auswärtsspiel, aber dieser Sieg gibt uns jetzt das Selbstvertrauen und wir nehmen die Herausforderung an!"

Alexander Pettinger - Trainer SV Thal und gesperrt auf der Tribüne

"Ganz ehrlich auf einer Tribüne zu sitzen ist noch ärger als auf der Bank. Unsere junge Mannschaft hat brav gekämpft, uns liegt dieser kleine Platz nicht. Wir haben mit diesen Jungs, wir hatten heute einen 15 jährigen Spieler auf dem Feld einen Plan für die nächsten Jahre. Alle diese Spiele sind Erfahrungen."

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Dominik Müller, Marco Stiglmayr - Pavle Savkovic, Robert Kulas, Adrian Ofner, Thomas Schönberger - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Johannes Kohlfürst, Amar Seferagic, Daniel Frank, Semin Ibisevic



Trainer: Wolfgang Kiegerl

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Maksym Osoka, Mahlum Frimpong, Lukas Ott, David Paar - Michael Elias Groß, Alexander Hacker, Jakob Orasche - Moritz Langmann (K), Christoph Groß, Maksym Piskun



Ersatzspieler: Mika Riedler, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Mohsen Sedik, Kerim-Luca Isik



Trainer: Stefan Fladerer Fotos und Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – SV Thal, 2:1 (1:0)

91 Moritz Langmann 2:1

63 Robert Kulas 2:0

40 Luca Messner 1:0

