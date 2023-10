SV Andritz erfolgreich bei SVU Kumberg - Mairold mit 300.Tor für die Gäste

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 15:53

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SVU Kumberg und SV Andritz, die mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Torlos ging es in die Kabinen - es war alles offen

Die Gäste zeigten in der 1.Halbzeit eine starke Leistung und waren der Führung nah. Andererseits musste Keeper Sammy Andrae sein ganzes Können aufbringen, damit die Grazer nicht in Rückstand gerieten.

Andritz überlegen es müsste mindestens 1:0 stehen Heineken73, Ticker-Reporter

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand, als Schiedsrichter Vonic vor knapp 300 Zuschauern zur Pause pfiff

Kumberg erzielt die Führung und Mairold macht sein 300.Tor für den SV Andritz

Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis Kumberg durch Fabian Toedtlingin Minute 66 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Die passende Antwort hatte Lukas Mairold parat, als er in der 67. Minute zum Ausgleich traf.

Es war dies das 300.Tor des Goalgetters in seinem 509.Spiel im Dress des SV Andritz - ein wahrhadtig ungewöhnlicher Wert!

Dass SV Andritz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Denis Muratovic, der in der 74. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann der Gast gegen SVU well welt Kumberg.

So steht es um Kumberg und Andritz - so geht es nächste Woche weiter

Mit der Niederlage fiel SVU Kumberg in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve von Kumberg zeigt momentan steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Bei SV Andritz präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Für SV Andritz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

SV Andritz bessert seine eher durchwachsene Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Wenn es Trainer Pegrin gelingt in diese Mannschaft mehr Konstanz zu bringen, ist man ein Kandidat für höhere Tabellenplätze.

SVU well welt Kumberg tritt am kommenden Freitag bei SV Feldkirchen an, SV Andritz empfängt am selben Tag USV Taucher-Erdbau Eggersdorf.

Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Michael Windisch - Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Michael Klug, Fabian Tödtling - Dorian Zoccali, Dominik Messner



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Alexander Zartl, Jakob Stampfer , BEd, Marco Zierler, Rilind Svishta, Marco Gamper



Trainer: Matthias Hopfer

Andritz : Sammy Andrae - Lorenz Kompass, Michel Micossi , Lorenz Hirner - Nedim Becirevic, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Georg Schweigler, Patrik Kutlesa, Philipp Immanuel Wellacher, Dejan Budimir Prerad, Sebastian Pukl



Trainer: Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV Andritz, 1:2 (0:0)

74 Denis Muratovic 1:2

67 Lukas Mairold 1:1

66 Fabian Toedtling 1:0

