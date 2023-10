Der Nächste bitte - Kainbach überrollt auch den SV Thal

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:19

USV Kainbach zog SV Thal das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams. Kainbach hatte schon im Vorfeld Rückenwind und spielt bisher eine mehr als passable Saison. Zudem wollte man die erste Niederlage in der letzten Woche gegen Grambach vergessen machen.

Sternthal-Truppe führt zur Pause komfortabel mit 4:0

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Luka Nakic war gleich zweimal zur Stelle (15./21.). Stefan Wenter vollendete zum dritten Tagestreffer in der 22. Spielminute. Nach gut zwanzig Minuten hatte der Gast mit einem souveränen Auftritt alles klar gemacht. Nakic hält nun bei sieben Treffern in dieser Saison.

Nr. 7 Moritz Langmann vergibt den Elfmeter!! Fladerer Stefan, Ticker-Reporter

Es hätte als noch höher stehen können. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Nakic seinen dritten Treffer nachlegte und es nun 0:4 aus Sicht des SV Thal stand (43.). Der dominante Vortrag von USV Kainbach-Hönigtal im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Ehrentreffer kurz nach der Pause - am Ende stand es dann 6:1

Maksym Piskun erzielte in der 49. Minute den Ehrentreffer für SV Thal. Für den nächsten Erfolgsmoment von USV Kainbach sorgte Wenter (59.), ehe Nicolaus Scarpatetti das 6:1 markierte (74.). In der Schlussminute stellte Schiedsrichter Schalk noch Joel Heuberger von SV Thal nach wiederholtem mit Gelb-Rot vom Platz. Schlussendlich setzte sich Kainbach mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um Thal und Kainbach - so geht es nächste Woche weiter

Nach der klaren Pleite gegen den Spitzenreiter steht SV Thal mit dem Rücken zur Wand. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Thal ist deutlich zu hoch. 32 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Thal alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Thal, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV Kainbach-Hönigtal 25 Zähler zu Buche. Prunkstück von USV Kainbach ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Kainbach erfüllte auch zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler, auch die Niederlage gegen Grambach kann man verschmerzen. Man führt die Tabelle mit 25 Punkten an.

Nach der klaren Niederlage gegen USV Kainbach-Hönigtal ist SV Thal weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Mitte.

Am kommenden Samstag tritt SV Thal bei SV Technopark Raaba-Grambach an, während USV Kainbach/H. einen Tag zuvor SV Übelbach empfängt.

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Maksym Osoka, Michael Elias Groß, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Alexander Hacker, Jakob Orasche - Moritz Langmann (K), Davide Piras, Anes Kadrii



Ersatzspieler: Mika Riedler, Marco Alexandru Danci, Maksym Piskun, Joel Heuberger, Mohsen Sedik



Trainer: Alexander Pettinger

Kainbach-Hönigtal I: Tobias-Julian Schröttner, Gernot Oberwinkler, Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti, Sebastian Koss, Luka Nakic, Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Markus Birnstingl



Ersatzspieler: Matthias Sternthal, Oliver Pail, Phillip Schantl, Simon Pansy, Robin Moroder, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal – USV Kainbach-Hönigtal, 1:6 (0:4)

74 Nicolaus Scarpatetti 1:6

59 Stefan Wenter 1:5

49 Maksym Piskun 1:4

43 Luka Nakic 0:4

22 Stefan Wenter 0:3

21 Luka Nakic 0:2

15 Luka Nakic 0:1

