Souveräner Sieg über SU Hitzendorf - Liebenau weiterhin ein stabiler Aufsteiger

SVU Liebenau kam gegen SU Hitzendorf zu einem klaren 3:0-Erfolg. SV Union Liebenau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den die Gäste einen Dreier. Liebenau ist ein starker Aufsteiger in die Unterliga Mitte und hat in dieser Saison bisher eine gute Leistung gezeigt. Im Gegensatz dazu findet sich die Sportunion Hitzendorf im Abstiegskampf wieder, was vor der Saison nicht unbedingt erwartet wurde. Das Aufeinandertreffen dieser beiden Teams versprach Spannung.

Elfmeter nach einer halben Stunde als Dosenöffner

Die ersten Minuten des Spiels waren von einem gegenseitigen Abtasten geprägt, wobei beide Mannschaften versuchten, ihren Rhythmus zu finden. In der 8. Minute verzeichneten die Gäste bereits ihre dritte Ecke, jedoch ohne daraus einen Torabschluss zu generieren. Die Partie blieb in den ersten 15 Minuten ausgeglichen, doch Liebenau übernahm mehr und mehr Spielanteile und drängte nun auf die Führung.

In der 29. Minute erhielt Liebenau einen Elfmeter, der in der 33. Minute von Dominik Dexer souverän verwandelt wurde und die Gastgeber gingen mit 1:0 in Führung. Das Team aus Hitzendorf versuchte, wieder ins Spiel zu finden, und in der 41. Minute sahen sie sich erneut mit einem Elfmeter gegen sich konfrontiert. Dieser wurde ebenso von Dexer verwandelt und nun stand nun 2:0 für Liebenau.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 2:0.

Letzer sorgt für die endgültige Entscheidung - die Punkte bleiben in Liebenau

Nach dem Seitenwechsel in der 2. Halbzeit versuchte Hitzendorf, durch Spielerwechsel neue Impulse zu setzen. Trotzdem blieb das Spiel bis zur 71. Minute recht ereignisarm und es schien, als ob Liebenau die Kontrolle behielt.

... keine nennenswerten Aktionen bis jetzt... Spiel plätschert vor sich hin... Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

In der 71. Minute schließlich sorgte Domenic Letzer für die Vorentscheidung mit einem schönen Kontertor und Liebenau führte 3:0. Obwohl Hitzendorf in der Schlussphase noch einige gute Aktionen auf das Tor der Liebenauer zeigte, kam der Anschlusstreffer für die Gäste nicht mehr zu Stande.

... jetzt noch ein paar gute Aktionen der Hitzendorfer auf das Tor der Liebenauer... leider etwas spät aus Sicht der Gäste.... Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Sieg für SV Union Liebenau. Mit diesem Sieg bleibt Liebenau weiterhin auf Kurs in der Unterliga Mitte, während Hitzendorf sich weiterhin im Abstiegskampf befindet und in der kommenden Zeit alles daransetzen wird, um sich aus dieser prekären Lage zu befreien.

So steht es um Liebenau und Hitzendorf - so geht es nächste Woche weiter

SVU Liebenau machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SV Union Liebenau derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SVU Liebenau in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

SU Hitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Sportunion Hitzendorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SU Hitzendorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich schwierig.

Am kommenden Samstag tritt SV Union Liebenau bei SVU well welt Kumberg an, während Sportunion Hitzendorf einen Tag zuvor GAK 1902 Amateure empfängt.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Union Liebenau – Sportunion Hitzendorf, 3:0 (2:0)

73 Domenic Letzer 3:0

44 Dominik Dexer 2:0

33 Dominik Dexer 1:0

