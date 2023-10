Feldkirchen gewinnt mit 2:1 gegen Kumberg - Gäste momentan ohne Form

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 17:15

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Feldkirchen und SVU Kumberg, die mit 2:1 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Feldkirchen. Das Spiel versprach von Beginn an Spannung, da Feldkirchen eine großartige Saison spielt, während Kumberg in dieser Spielzeit mit wechselhaften Leistungen zu kämpfen hatte.

Feldkirchen spielt eine solide Saison - man hat immer wieder viel Grund zu feiern

Führung für das Team von Trainer Strohmayer kurz vor der Pause

In der 45. Minute brachte SV Feldkirchen die Führung mit 1:0 nach Hause, als die Gäste von SVU well welt Kumberg in Rückstand gerieten. Nach einem Weitschuss und einem Abpraller war der Ball im Tor, was Feldkirchen die Führung einbrachte. Doch Kumberg kämpfte weiter und glich in der 65. Minute aus, als Jan Peter Svetits einen Freistoß per Kopf verlängerte und der Ball zum 1:1 ins Tor ging.

Feldkirchen ließ sich von diesem Ausgleichstreffer nicht beirren und drängte auf die erneute Führung. In der 77. Minute gelang es ihnen, einen Konter erfolgreich abzuschließen und mit 2:1 in Führung zu gehen, wobei Stefan Voura den Treffer erzielte. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, mit Chancen auf beiden Seiten.

Egi mit zwei großen Chancen - am Ende gewinnt Feldkirchen

In der 78. Minute verfehlte ein Schuss von Johannes Egi von Feldkirchen knapp das Tor der Gäste. Das Team kämpfte bis zur letzten Sekunde, und in der Nachspielzeit wurde ein Schuss, erneut vom eingewechselten Egi in letzter Sekunde vom Torwart der Gäste, Georg Schlager geblockt. Die Heimmannschaft setzte alles daran, den Sieg zu sichern.

Am Ende zeichnete sich ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft ab, die mit einer soliden Leistung und einem Endstand von 2:1 den Sieg einfuhr. Dieser Sieg hält Feldkirchen auf Kurs für den Aufstieg, während Kumberg weiterhin mit ihren Leistungen hadert und nach Konstanz sucht, um in der Tabelle aufzusteigen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz des Sieges bleibt SV Feldkirchen auf Platz drei. Offensiv sticht Feldkirchen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 30 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von SV Feldkirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

SVU Kumberg führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Während Feldkirchen mit 19 Punkten in der Tabelle gut platziert ist, verliert Kumberg (14 Zähler) nach fünf Spielen ohne Sieg mächtig an Boden.

Am kommenden Freitag tritt SV Feldkirchen bei USV Taucher-Erdbau Eggersdorf an, während SVU well welt Kumberg einen Tag später SV Union Liebenau empfängt.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Wir haben nach zwei schwachen Leistungen in dieser Woche sehr hart gearbeitet und uns mit einer tollen Kampfleistung die drei Punkte verdient! In den letzten Spielen wollen wir auch wieder spielerisch überzeugen, nach dem Sieg sollte das Selbstvertrauen wieder vorhanden sein, außerdem sind erstmals in der Saison alle Spieler fit!"

Feldkirchen: Michael Solnier - Daniel Klimacsek, Tomislav Bosankic, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Lukas Bracun



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Georg Nils Engelsmann, Benit Kampay, Nico Kiss, Johannes Egi, Alija Lejlic



Trainer: Mario Strohmayer

Kumberg: Georg Schlager - Alexander Zartl, Marco Nager, Jan Peter Svetits, Michael Windisch - Max Birke, Rupert Hopfer (K), Fabian Tödtling, Marco Gamper - Dorian Zoccali, Dominik Messner



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Sebastian Bauer, Markus Ostermann, Jakob Stampfer, Marco Zierler, Rilind Svishta



Trainer: Matthias Hopfer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SVU well welt Kumberg, 2:1 (1:0)

77 Stefan Voura 2:1

65 Jan Peter Svetits 1:1

45 Daniel Klimacsek 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.