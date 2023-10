Fanmarsch aus Deutschfeistritz nach Peggau und ein 4:0 für die Gastgeber

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 18:44

Mit 0:4 verlor SV Deutschfeistritz am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Peggau. An der Favoritenstellung ließ SV Baumit Peggau keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz einen Sieg davon. Das Highlight für das Team von Ali Ivanescu war der Fanmarsch der Gästefans nach Peggau.

Die treuen Fans vom SV Deutschfeistritz und Peggau - über 500 Zuschauer in der Unterliga

Obwohl der SV Deutschfeistritz seit Jahren einen festen Platz im unteren Tabellendrittel der Unterliga Mitte hat, verfügt der Club über treue Fans. Auch in dieser Saison kommt man nicht in Fahrt - lediglich acht Tore erzielte man in dieser Saison und hat die rote Laterne der Liga in der Vitrine.

Am Wochende hatte man beim Auswärtsspiel in Peggau nun den Support durch seine Fans, die von Peggau nach Deutschfeistritz per pedes unterwegs waren. Am Vormittag ging man los, machte zwei Stationen um sich zu stärken und feuerte dann das Team frenetisch an. Vom Ergebnis her hat es wohl nichts gebracht - aber eines steht fest, an der Fanszene liegt es in Deutschfeistritz nicht!

Ein kompakter Spielbericht

In der zwölften Minute lenkte Christoph Bracun den Ball zugunsten von SV Peggau ins eigene Netz. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Paul Krebs das 2:0 für die Heimmannschaft (41.). Mit der Führung für SV Baumit Peggau ging es in die Halbzeitpause. Gregor Bauer brachte SV Peggau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (65.). Gamil Amin überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für SV Baumit Peggau (78.). Am Ende kam SV Peggau gegen SV Deutschfeistritz zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Baumit Peggau hat nach dem souveränen Erfolg über SV AQUAFUX Deutschfeistritz weiter die vierte Tabellenposition inne. Die Saison von SV Peggau verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Baumit Peggau nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Mit lediglich fünf Zählern aus zehn Partien steht SV Deutschfeistritz auf dem Abstiegsplatz. Mit nur acht Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der Unterliga Mitte. SV AQUAFUX Deutschfeistritz musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Deutschfeistritz insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SV Peggau wandert mit nun 19 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV AQUAFUX Deutschfeistritz gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SV Baumit Peggau ist USV St. Marein bei Graz (Sonntag, 11:00 Uhr). SV Deutschfeistritz misst sich am selben Tag mit SV Andritz (10:30 Uhr).

SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Marco Harrer, Samuel Peinsipp - Robin Haberl, Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser - Paul Krebs, Gregor Bauer



Ersatzspieler: Christian Pötz, Robert Affenberger, Stefan Pfleger, Gamil Amin, Markus Höll, Tobias Ritonja



Trainer: Norbert Lesovsky

SV AquaFux Deutschfeistritz: Nikolaj Blumrich - Markus Reinbacher (K), Robin Friesenbichler, Martin Schriebl, Philipp Url, Christoph Bracun - Bastian Feldhofer, Matthias Schlögl, Nico Sellitsch, Matthias Harrer - Peter Willenshofer



Ersatzspieler: Dominik Reiterer, Maximilian Scherounigg, Philipp Eisath, Ali Alexander Ivanescu, Dominik Jaritz-Kren, Laurenz Sacher , BEd



Trainer: Ali Alexander Ivanescu Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 4:0 (2:0)

78 Gamil Amin 4:0

65 Gregor Bauer 3:0

41 Paul Krebs 2:0

12 Eigentor durch Christoph Bracun 1:0

