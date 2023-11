Erneuter Triumph von SV Andritz - Sieg beim Herbstmeister Kainbach

Details Samstag, 04. November 2023 02:22

Gegen SV Andritz verlor der Herbstmeister USV Kainbach-Hönigtal am Freitagabend zur Überrschung der knapp 200 Fans mit 0:2. Gästetrainer Pegrin hatte seine Mannschaft ausgezeichnet auf Kainbach eingestellt und seine Mannschaft agierte aus einer gesicherten Abwehr und zeigte sich vor dem Tor effektiv.

Nach dem Spiel feierten die Gäste den Sieg und den 2. Platz in der Tabelle

Viele Mittelfeldduelle und die Führung der Gäste nach einer knappen halben Stunde

Vor dem Spiel hatten die Gäste aus dem Grazer Norden fünf Spiele in Folge gewonnen. Mit diesen Ergebnissen im Rücken ging man optimistisch in das Duell bei Tabellenführer. Kainbach hatte von Beginn an wesentlich mehr Ballbesitz, agierte wie gewohnt technisch hervorragend. Das Spiel verlagerte sich im Laufe der 1. Halbzeit immer mehr ins Mittelfeld.

Andritz baute eine massive Abwehrkette auf, presste im defensiven Mittelfeld an und suchte sein Heil im Konter. Immer wieder wurden die Angriffe jedoch von Kainbach schnell wieder abgefangen. Die Gastgeber konnten im Gegenzug die Gästeabwehr kaum überwinden.

Denis Muratovic stellte die Weichen für SV Andritz auf Sieg, als er in Minute 29 mit dem 1:0 zur Stelle war. Vorausgegangen war ein Konter der Pegrin Truppe, der nach mehreren Versuchen klappte.

Nach einem langen Ball über die Kette verwertet Denis Murativic eiskalt und bringt Andritz in front Moll Supporter, Ticker-Reporter

Der Herbstmeister wirkte nun angeschlagen, setzte dann jedoch wieder das bis dahin gewohnte Spiel fort. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Nach der Pause rettet Lenhart und am Ende gewinnt der Gast mit 2:0

Nach der Pause sahen die Fans fast das selbe Bild wie vor dem Pausenpfiff. Kainbach versuchte das Spiel zu machen, Andritz verteidigte geschickt und mit viel Geduld. Das Match war nun noch intensiver, sehr umkämpft und auf einem guten Niveau

Der junge Spieler Maximilian Ulbing versenkte die Kugel nach einem Zuspiel per Kopf zum 2:0 ins Kreuzeck (70.). Dieses Tor fiel in die stärkste Drangphase der Sternthal-Truppe.

In der 76.Minute rettete Keeper Lenhart, als es dem Herbstmeister gelang seine größte Chance herauszuspielen und man in den Strafraum stürmte. Es änderte sich weiterhin nichts am Spielverlauf - Kainbach fand am Freitagabend keine Mittel gegen den SV Andritz. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von SV Andritz.

So steht es um Andritz und Kainbach - jetzt geht es in die Winterpause

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Kainbach 31 Zähler zu Buche. Der Gastgeber baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SV Andritz schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 25 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Die Offensivabteilung des Gasts funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. SV Andritz knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte man acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Nunmehr gewann das Team sechs Spiele in Folge.

Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SV Andritz die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt Kainbach dann im nächsten Spiel SV Feldkirchen, während SV Andritz einen Tag später bei SV Technopark Raaba-Grambach antritt.

Stimme zum Spiel

Stefan Lenhart - Tormann Andritz

"Unser Erfolgsrezept war das Defensivspiel. Seitdem Nedim Becirevic in der Abwehr spielt, wurden wir in der Hintermannschaft viel stabiler. Wir hatten wenige Kontermöglichkeiten und die haben wir gut gespielt. Das Spiel war kein Feuerwerk vom SV Andritz, aber wir haben drei Punkte geholt! - wir haben gewonnen, aber Kainbach ist schon eine wirklich gute Mannschaft."

Kainbach-Hönigtal I: Rene Glashüttner, Christian Lieb, Gernot Oberwinkler, Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti, Sebastian Koss, Leo Hamminger, Fabian Koch, Markus Birnstingl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter



Ersatzspieler: Matthias Sternthal, Martin Tatschl, Benjamin Schweighofer, Lenard Schoberl, Simon Pansy, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

Andritz : Stefan Lenhart - Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Sebastian Frühwirth - Nedim Becirevic, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Mag. Georg Schweigler, Philipp Immanuel Wellacher, Dejan Budimir Prerad, Sebastian Pukl



Trainer: Marco Pegrin Bericht Florian Kober Foto Thomas Lenhart

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Andritz, 0:2 (0:1)

70 Maximilian Leon Ulbing 0:2

29 Denis Muratovic 0:1

