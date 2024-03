Mitteregger macht Last-Minute-Remis perfekt - Kainbach und Feldkirchen spielen 2:2

Details Sonntag, 17. März 2024 17:30

In der Begegnung USV A-TEC OFNER Kainbach gegen SV Feldkirchen trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Es war dies das Duell des Tabellenführers gegen einen "lästigen" Verfolger um die Aufstiegsplätze in die Oberliga. Feldkirchen hat sich in dieser Saison zu einer Spitzenmannschaft in der Unterliga Mitte entwickelt.

Fast eine Halbzeit spielte der Gastgeber in Unterzahl - nach dem Spiel bedankte man sich bei den 300 Fans

Zur Pause verlief alles nach Plan für den Tabellenfüher - man führte mit 1:0

Christian Lieb mit einem Abstauber aus nächster Distanz traf nach 25 Minuten zur Führung für Kainbach. Beide Teams zeigten in der Folge, dass sie zu den stärksten Mannschaften der Liga gehörten. Der Ligaprimus hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Feldkirchen musste zahlreiche Akteure ersetzen, hatte eine junge Mannschaft auf dem Platz. Ähnliches trifft jedoch auch auf Kainbach zu.

Birnstingl holt sich die Ampelkarte nach Foulspiel und am Ende geht man ohne Sieger vom Platz

Numerisch ins Hintertreffen geriet das Heimteam in der 54. Minute, als Markus Birnstingl mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Das 1:1 von SV Feldkirchen bejubelte Edin Ibric nach einem Corner (66.), zunächst konnte Keeper Feldbaumer den Ball noch halten, gegen den Nachschuss des Feldkirchners hatte er dann jedoch keine Chance.

Nunmehr war die Partie ausgeglichen - der Gastgeber hatte einen Mann weniger am Platz und ging trotzdem in Führung. Die Abwehr der Gäste war für Sekunden nicht im Bilde und eine Topmannschaft wie Kainbach nützt so etwas natürlich sofort. Simon Pansy versenkte die Kugel aus gut zehn Metern unhaltbar zum 2:1 (70.). Für den späten Ausgleich war Philipp Mitteregger verantwortlich, der in der 86. Minute zur Stelle war und nach seiner langen Verletzungspause sein erstes Tor erzielte. Dieses per Kopf und nach einem perfekten Freistoß und zum Endstand von 2:2 vor über 300 Zuschauern.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV A-TEC OFNER Kainbach 32 Zähler zu Buche. Offensiv sticht die Sternthal - Elf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 40 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Kainbach befindet sich auf Kurs und ist Tabellenführer der Liga.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Feldkirchen in der Tabelle auf Platz fünf. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Feldkirchen momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft USV A-TEC OFNER Kainbach auswärts auf SV Union Liebenau, Feldkirchen spielt am selben Tag gegen SV Technopark Raaba-Grambach.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Wir hatten einige Ausfälle und junge Spieler auf dem Platz. Für mich wird Kainbach heuer aufsteigen und wir haben einen Punkt geholt. Das Team kämpft und zeigt, dass es einen tollen Spirit in meiner Mannschaft gibt. Damit bin ich sehr zufrieden!"

USV A-TEC OFNER Kainbach : Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Elias Mauz, Markus Birnstingl, Luka Nakic, Sebastian Koss (K), Moritz Clemens Zojer, Leo Hamminger, Simon Pansy, Andreas Kalcher, Stefan Wenter



Ersatzspieler: Rene Glashüttner, Oliver Pail, Robin Moroder, Christoph Glashüttner, Bilal Hamzic, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

Feldkirchen: Michael Solnier - Tobias Kollar, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Nico Kiss, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Raphael Koval



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Philipp Fabian, Edin Ibric, Philipp Mitteregger, Patrick Kopp, Ivan Sulter



Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV A-TEC OFNER Kainbach I – SV Feldkirchen, 2:2 (1:0)

86 Philipp Mitteregger 2:2

70 Simon Pansy 2:1

66 Edin Ibric 1:1

25 Christian Lieb 1:0

