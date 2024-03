Nächster Erfolg für GAK Amateure - 2:1 Sieg gegen tapfere Eggersdorfer

Details Samstag, 23. März 2024 00:50

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das GAK Amateure mit 2:1 gegen USV Eggersdorf gewann. Das Heimteam aus dem Keller der Tabelle zeigte ein energisches Spiel und ging schnell in Führung. Der Gast hatte Eggersdorf im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 7:1 gesiegt.

Die 2. Halbzeit war geprägt von vielen Standards auf beiden Seiten, die jedoch allesamt zu keinem Tor führten

Schnelle Führung für die Gelben - Pausenführung für die Roten

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Martin Kroisenbrunner traf in der fünften Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 1:0 Keeper Rössl mit einem Abschlag in den gegnerischen Strafraum, Kroisenbrunner konsequent und die Eggersdorfer führen Florian Kober, Ticker-Reporter

Nun setzten die Rotjacken an um den Ausgleich zu erzielen. Man spielte tiefe Pässe über die Flügel und versuchte so den Gastgeber in der Abwehr zu überrumpeln.

Arlind Azemi schoss für die GAK Amateure in der 13. Minute das erste Tor - genau aus dieser Spielidee entstand der Ausgleich. Ein Flanke von der rechten Seite segelte in den Eggersdorfer Strafraum, Arlind Azemi stand goldrichtig und schob den Ball an Rössl vorbei ins Netz.

Nach einer knappen halben Stunde traf Tobias Rumpl mit einem Distanzschuss die Stange. Die Gelben verteidigten weiterhin konsequent, suchten ihre Chancen im Konter - die Roten zeigten tolle Kombinationen und einen erfrischenden Offensivfußball.

Einmal war die Abwehr dann doch etwas konfus und eine Spitzenmannschaft wie der GAK nutzt diese Unsicherheit. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Tobias Rumpl das 2:1 mit einem Distanzschuss nach (44.).

Weiterhin ein flottes Spiel - auch nach der Pause

Nach der Pause wurde die Partie dann etwas ruppiger, aber nie wirklich unfair. Schiedsrichter Temmel zeigte im zweiten Durchgang aber immerhin acht gelbe Karten. In der 67.Minute traf Daniel Emiohe dann Aluminium - beide Teams kamen zu weiteren Gelegenheiten.

jetzt brennt es im GAK Strafraum, zwei riesige Chancen für den SVE binnen einer Minute Florian Kober, Ticker-Reporter

Letztendlich gelang es USV Eggersdorf im Verlauf des Spiels nicht, den in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand aufzuholen. Am Ende waren die GAK 1902 Amateure die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Eggersdorf hat sich unter dem neuen Trainer spielerisch eindeutig verbessert. Es steht weiterhin die Statistik: Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt die Heimmannschaft nach der Niederlage weiter auf dem zwölften Rang. Im Angriff weist USV Taucher-Erdbau Eggersdorf deutliche Schwächen auf, was die nur 19 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden geht man in die nächsten Duelle.

Die Grazer behaupten nach dem Erfolg über Eggersdorf den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 20 Gegentoren hat man die beste Defensive der Unterliga Mitte. Der GAK weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, fünf Punkteteilungen und nur zwei Niederlagen vor.

Mit 29 Punkten auf der Habenseite herrscht bei den Rotjacken eitel Sonnenschein.

Nächster Prüfstein für USV Eggersdorf ist SV AQUAFUX Deutschfeistritz (Samstag, 16:00 Uhr). GAK Amateure misst sich am selben Tag mit SV Baumit Peggau (15:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Tobias Rumpl - GAK Torschütze zum 2:1

"Eggersdorf hat uns wirklich gefordert. Wir haben unser Spiel nach Vorgabe konsequent gespielt und sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Es wäre auch durchwegs ein Unentschieden möglich gewesen. Wir spielen füreinander und sind eine eingespielte Truppe und lassen uns auch nach einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen!"

Marcel Rössl - Keeper Eggersdorf

"Ja, da wäre schon was möglich gewesen - aber okay, wir wissen, dass es aufwärts geht. Mit etwas Glück holt man da einen Punkt und letzte Woche drei gegen Kumberg. Jetzt kommen zwei wichtige Spiele gegen Deutschfeistritz und St.Marein - wir trainieren weiter."

Oliver Hofer - SV Eggersdorf

"Wir haben gemacht was der Trainer von uns wollte und das auch gut. Punkte haben wir dafür keine bekommen, aber wir waren über weite Phasen durchwegs auf Augenhöhe. Unser Trainer bringt uns viel bei und wir sind optimistisch."

Eggersdorf: Marcel Roessl, Lukas Fürpass, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, David Kleinhappl (K), Marko Jelencic, Oliver Hofer, Andreas Adam, Mark Sattler, Josip Benko, Martin Kroisenbrunner



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Georg Rossmann, Patrick Pirs, Josef Seidl, Manuel Hauska, Elias Knapp



Trainer: Thomas Petz

GAK 1902: Maximilian Fahler, Arlind Azemi, Almin Babic (K), Fabian Frank, Amar Fajic, Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Daniel Emiohe, Tobias Rumpl, Valentin Kopp, Martin Murg



Ersatzspieler: Haris Mujanic, Mykola Tomich, Jakob Fasching, Sinon Kulovits, Avdullah Shala, Felix Kunst



Trainer: Michael Liendl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – GAK 1902 Amateure, 1:2 (1:2)

44 Tobias Rumpl 1:2

13 Arlind Azemi 1:1

5 Martin Kroisenbrunner 1:0

