SV Thal kommt nicht aus dem Keller - Andritz weiterhin vorne mit dabei

Bei SV Andritz gab es für SV Thal nichts zu holen. Das Schlusslicht verlor das Spiel mit 0:3. SV Andritz setzte sich standesgemäß gegen den Abstiegskandidaten durch. Das Hinspiel war auch schon mit einer herben 1:9-Abreibung aus Sicht vom SV Thal zu Ende gegangen.

Andritz spielt eine beeindruckende Saison und erzielte schon 43 Tore

Thal spielt brav mit - bekommt aber in der 1.Hälfte zwei Gegentore

Andritz legte konzentriert los und versuchte die verunsicherte Mannschaft aus Thal unter Druck zu setzen. Die Gäste spielten jedoch brav mit, es kam aber trotzdem so oft wie in den letzten Monaten - der Gegner erzielte die Tore.

Denis Muratovic brachte SV Andritz in der 20. Minute nach einem Eckball in Front. Xaver Herzog nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:0 üer Kopf ins Netz. Mit der Führung für SV Andritz ging es in die Kabine.

Mit dem 3:0 war endgültig alles entschieden - ein souveräner Erfolg

Für ruhige Verhältnisse sorgte Paul Schlager, als er das 3:0 nach einem Standard für SV Andritz besorgte (69.). Letztlich fuhr SV Andritz einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich SV Andritz beim Sieg gegen SV Thal verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SV Andritz weiter verheißungsvoll aus. Die Offensive von SV Andritz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Thal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 43-mal schlugen die Angreifer aus dem Grazer Norden in dieser Spielzeit zu. Man knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Andritz neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SV Andritz – SV Thal bleibt weiter unten drin. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Thal ist deutlich zu hoch. 57 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Die Gäste mussten sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SV Thal steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Andritz mit aktuell 29 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat - man ist nur boch vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Kainbach.

Am kommenden Freitag trifft SV Andritz auf SV Übelbach, SV Thal spielt am selben Tag gegen SV Feldkirchen.

Stimmen zum Spiel

Lukas Mairold - Kapitän SV Andritz

"Es war gar nicht so einfach - Thal schägt sich meiner Meinung nach unter Wert. Man merkt aber halt trotzdem, dass sie unten drin stehen in der Liga. Wir haben konzentriert gespielt, nach drei Standards die Tore gemacht - ich bin zufrieden!"

Marco Pegrin - Trainer SV Andritz

"Das Ergebnis schmeichelt uns etwas. Die junge und sehr athletische Thaler Truppe verlangte uns alles ab und wir mussten geduldig auf unsere Chance warten. Nach dem Führungstreffer und dem 2:0 war im Endeffekt unsere Routine ausschlaggebend und wir haben den Sieg nach Hause gespielt! Kompliment an Thal - sehr starkes kräfteraubendes Pressing - junge athletische Truppe die mit Herz gekämpft hat.!"

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Christoph Erker, Paul Schlager - Philipp Immanuel Wellacher, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Georg Schweigler, Nedim Becirevic, Ilja Kneidinger, Jakob Dietmar Riegler, Simone Riccardo Saccon, Sebastian Pukl



Trainer: Mag. Marco Pegrin

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Michael Elias Groß, Maksym Osoka, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Alexander Hacker, Jakob Orasche - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Yannick Suppan



Ersatzspieler: Mika Riedler, Mahlum Frimpong, Lorenz Url, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Maksym Piskun



Trainer: Goran Mikolaj Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz – SV Thal, 3:0 (2:0)

69 Paul Schlager 3:0

32 Xaver Herzog 2:0

20 Denis Muratovic 1:0

