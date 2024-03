Neun Partien ohne Niederlage: SV Andritz setzt Erfolgsserie fort - auch Übelbach musste daran glauben!

Details Samstag, 30. März 2024 01:10

SV Andritz setzte sich standesgemäß gegen SV Übelbach mit 3:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Andritz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel, das 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Übelbach gefunden.

Stefan Lenhart hat eine solide Abwehr vor sich - der Routinier sorgt selbst für Sicherheit

Übelbach kam stark ins Spiel - nur ein Tor fehlte

Andritz hatte mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen und hatte vor der Pause Schwierigkeiten als Favorit ins Spiel zu kommen. Der Gastgeber wirkte aggressiv, ging mutig in die Zweikämpfe und forderte den Aufstiegsaspiranten. Trotzdem ging die Pegrin Truppe in Führung: Denis Muratovic brachte sein Team mit seinem zweiten Saisontor in der 14. Minute nach vorn. Übelbach fand einige weitere Chancen vor - entweder scheiterte man jedoch an sich oder am Andritzer Rückhalt Stefan Lenhart im Tor.

SV Andritz hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen, als Schiedsrichter Ranzenmayr, der nur eine einzige gelbe Karte zeigte, in die Kabinen bat.

Nun erhöhte der Favorit das Tempo - am Ende stand ein 3:0 Sieg

Lukas Mairold schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (73.) - für die Übelbacher Abwehr ging es in dieser Situation zu schnell und der Kapitän erhöhte zur Vorentscheidung.

Muratovic stellte schließlich in der 86. Minute mit seinem zweiten Tagestreffer den 3:0-Sieg für SV Andritz sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Andritz am Freitag einen letztlich ungefährdeten Erfolg gegen SV Übelbach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Übelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den neunten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Aufsteiger momentan auf dem Konto. Übelbach taumelt allerdings durch die dritte Pleite in Serie einer kleinen Krise entgegen.

SV Andritz sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Die Grazer präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 46 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Teams. Die bisherige Spielzeit von SV Andritz ist weiter von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der die Pegrin Truppe ungeschlagen ist.

SV Übelbach tritt am kommenden Freitag bei SV Feldkirchen an, SV Andritz empfängt am selben Tag SV Baumit Peggau.

Stimme zum Spiel

Lukas Mairold - Kapitän SV Andritz

"Es war zunächst ein schweres Spiel für uns. Mit laufender Spieldauer wurden wir jedoch stärker und haben uns verdient drei Punkte geholt. Wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel - schön auch, dass wir einen starken Kader haben. Wenn Mitspieler ausfallen, können diese ersetzt werden. Wir haben eine tolle Moral in der Mannschaft!"

Aufstellungen Übelbach: Valentino Maric, Jürgen Haas (K), Marko Markovic, Jakob Hocevar, Marko Klemencic, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Jan Fegerl, Kreshnik Cermjani



Ersatzspieler: Simon Abutu Oduh, Moritz Kopp, Christoph Weinhandl, Fabio Haas, Constantin Zuser



Trainer: Markus Vögl

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Christoph Erker - Nedim Becirevic, Philipp Immanuel Wellacher, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Patrik Kutlesa, Markus Schönbacher, Michel Micossi, Paul Schlager, Jakob Dietmar Riegler



Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Übelbach – SV Andritz, 0:3 (0:1)

86 Denis Muratovic 0:3

73 Lukas Mairold 0:2

14 Denis Muratovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.