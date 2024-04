Negativserie von Übelbach hält weiter an - Feldkirchen holt umkämpften Sieg

Details Freitag, 05. April 2024 22:08

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Feldkirchen mit 2:1 gegen Übelbach gewann. Die Zuschauer sahen eine interessante Partie mit drei Toren und einem Platzverweis. Die Heimmannschaft hatte im Herbst SV Übelbach im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 7:1 gesiegt. Da ging es am Freitagabend schon deutlich knapper zu.

Nach der Niederlage in Thal konnte man am Freitagabend wieder voll punkten

Torlos ging es in die Pause - beide Teams flott unterwegs

Feldkirchen hatte in den letzten Wochen immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen und so konnte Trainer Strohmayer nie seine geplante Stammelf aufs Feld schicken. Übelbach kam nach der Winterpause nocht nicht in Schwung, zeigte jedoch am Freitagabend eine sehr ordentliche Partie und kam vor allem vor der Pause zu guten Spielanteilen und drängte phasenweise auf die Führung. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Tore nach der Pause und ein Platzverweis

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marko Klemencic sein Team in der 53. Minute - der Übelbacher zog aus großer Distanz ab, Keeper Knappitsch sah unglücklich aus und der Gast führte vor 150 Zuschauern. Es dauerte nur sieben Minuten als das Spiel dann wieder von vorne begann:

Für das erste Tor von Feldkirchen war Stefan Voura verantwortlich, der in der 60. Minute das 1:1 mit einem platzierten Schuss aus ca zehn Metern besorgte. Nun blitze wieder der SV Feldkirchen der Hinrunde auf - Anto Davidovic brachte mit einem Flachschuss den Ball zum 2:1 zugunsten von SV Feldkirchen über die Linie (67.).

Der Unparteiische Wolfgang Klössl griff durch - Moritz Kopp von Übelbach hatte seiem Frust freien Lauf gelassen, foulte heftig und so warf der Referee ihn mit glatt Rot vom Platz (68.). Eine Viertelstunde vor dem Ende konnte der Gast noch einmal mit einem Distanzschuss gefallen - das war es dann aber auch.

Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Feldkirchen schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach dem errungenen Dreier hat SV Feldkirchen Position vier der Unterliga Mitte inne. Die Saisonbilanz von Feldkirchen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte SV Feldkirchen lediglich fünf Niederlagen ein.

SV Übelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den neunten Tabellenplatz. Das Team verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Der Motor von SV Übelbach stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Feldkirchen, wo man insgesamt 30 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz einnimmt.

SV Feldkirchen tritt am kommenden Freitag bei SV Baumit Peggau an, Übelbach empfängt am selben Tag SV Union Liebenau.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Wir haben nach der Niederlage letzte Runde eine Antwort gezeigt und drei Punkte geholt. Ich hoffe, dass in Kürze meine JUngs wieder alle zur Verfügung stehen. Nächste Woche erwartet uns ein spannendes Duell!"

Aufstellungen: Feldkirchen: Sven Knappitsch - Georg Nils Engelsmann, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Nico Kiss, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Raphael Koval



Ersatzspieler: Niko Hintermüller, Filip Jancevski, Philipp Fabian, David Dordevic, Patrick Kopp, Alija Lejlic



Trainer: Mag. Mario Strohmayer

Übelbach: Valentino Maric, Jürgen Haas (K), Moritz Kopp, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Marko Klemencic, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Kreshnik Cermjani



Ersatzspieler: Wolfgang Franta, Simon Abutu Oduh, Florian Prietl, Christoph Weinhandl, Fabio Haas, Constantin Zuser



Trainer: Markus Vögl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Übelbach, 2:1 (0:0)

67 Anto Davidovic 2:1

60 Stefan Voura 1:1

53 Marko Klemencic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.