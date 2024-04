Eggersdorf dreht das Spiel und holt drei Punkte gegen St.Marein - Lebenszeichen im Abstiegskampf

Details Samstag, 06. April 2024 21:56

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen USV St. Marein bei Graz. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Zunächst schon - aber nach der Pause wurde es eindeutig. Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte USV Eggersdorf den maximalen Ertrag. USV St. Marein/Graz hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Gemeinsam kämpft man gegen den Abstieg - die Gelben möchten auch nächste Saison in der Unterliga spielen

Zur Pause führte der Gast mit 1:0 - Kiegerl Truppe geht früh in Führung

Beide Teams gingen motiviert in die Partie - der Gast wollte im Frühjahr endlich punkten, der Gastgeber nach der Niederlage letzte Woche in Deutschfeistritz, war gezwungen Punkte zu holen um nicht den Anschluss in der Tabelle zu verlieren. Es gab Chancen auf beiden Seiten, getroffen hat wie schon oft in dieser Saison zunächste die Auswärtsmannschaft.

Für das erste Tor sorgte Luca Messner. In der zwölften Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze - die Eggersdorf Abwehr ließ sich gekonnt ausspielen und so stand es 0:1. Die Gelben spielten ihr Spiel weiter, wie jedoch immer wieder in den letzten Wochen, war das zunächst nicht von Erfolg gekrönt.

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass St. Marein mit einer Führung in die Kabine ging.

Nach der Pause dreht der Gastgeber das Spiel - erster Sieg nach Monaten

David Kleinhappl trug sich in der 51. Spielminute in die Torschützenliste ein - wie schon so oft in den letzten Jahren zappelte der Ball nach einem Freistoß im Netz des Gegners. Nun stand es 1:1.

In der 59. Minute ging es schließlich bergab für USV St. Marein bei Graz, als man in Person von Semin Ibisevic einen Platzverweis nach wiederholtem Foulspiel kassierte und folglich in Unterzahl agierte.

Mark Sattler brachte den USV St. Marein/Graz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 67. und 87. Minute vollstreckte. Zunächst leistete der starke Oliver Hofer ein Assist, das 3:1 erzielte Sattler mit einem direkt verwandelten Corner. Nun hatte der Gastgeber das Spiel unter Kontrolle.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Hauska für einen Treffer sorgte (93.) - dies nach einem Freistoß von Sattler, dem Assist von Rossmann. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Eggersdorf den USV St. Marein mit 4:1 und gab die rote Laterne wieder an Thal zurück.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Gastgeber verließen mit dem Erfolg die Schlussposition der Unterliga Mitte. Das Team bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Eggersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Abstiegssorgen von USV St. Marein bei Graz sind nach der klaren Niederlage größer geworden. USV St. Marein/Graz schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 47 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte man bisher sechs Siege und kassierte elf Niederlagen. St. Marein taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen - es schaut so aus, als könnte man noch in Abstiegsgefahr kommen.

Am kommenden Freitag tritt USV Taucher-Erdbau Eggersdorf bei USV A-TEC OFNER Kainbach an, während USV St. Marein bei Graz zwei Tage später SV AQUAFUX Deutschfeistritz empfängt.

Stimme zum Spiel

Thomas Petz - Trainer SV Eggersdorf

"Ich bin erleichtert, dass wir endlich voll anschreiben konnten. Das haben wir uns mehr als verdient und wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man, dass alles andere ungerechtfertigt gewesen wäre.

Ich bin stolz auf meine Mannschaft - so soll es weiter gehen!

Mit dem Tabellenführer wartet die nächste sehr schwere Aufgabe auf uns, wo wir alles investieren werden, um unser Ziel zu erreichen."

Aufstellungen: Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Matija Benko, Lukas Fürpass, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, David Kleinhappl (K), Marko Jelencic, Oliver Hofer, Andreas Adam, Mark Sattler



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Georg Rossmann, Wolfgang Schwarz, Josef Seidl, Manuel Hauska, Josip Benko



Trainer: Thomas Petz

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Stanley Samuelson, Elias Moser (K), Amar Seferagic, Marco Stiglmayr, Markus Resch - Pavle Savkovic, Semin Ibisevic, Adrian Ofner - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: James Steven Cook, Johannes Kohlfürst, Daniel Frank, Lukas Kapfenberger



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – USV St. Marein bei Graz, 4:1 (0:1)

93 Manuel Hauska 4:1

87 Mark Sattler 3:1

67 Mark Sattler 2:1

51 David Kleinhappl 1:1

12 Luca Messner 0:1

