Herzog macht Last-Minute-Remis perfekt - Andritz holt am Ende einen Punkt gegen Peggau

In der Begegnung SV Andritz gegen SV Peggau trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Baumit Peggau mitnichten. Der Gast kam gegen SV Andritz zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SV Peggau letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Andritz ging als Favorit in die Partie - jedoch zeigte der Gast aus Peggau eine starke Leistung

Zur Überraschung der Fans führte der Gast zur Pause mit 1:0

Das Lesovsky Team kam mit deutlich mehr Schwung als die Grazer in diese Partie. Schon nach wenigen Minuten hatte Manuel Trojer eine dicke Chance und es dauerte keine Viertelstunde, ehe der Gast auch schon in Führung lag.

Thomas Schmerlaib brachte sein Team nach einem schönen Zuspiel in der 13. Minute nach vorn - das kam zu diesem Zeitpunkt nicht einmal überraschend. Wenige Augenblicke später traf man dann noch die Stange - der Gastgeber konnte sich über das 0:1 nicht beklagen. Nun kam aber auch die Heimmanschaft langsam in Fahrt und zu einigen Gelegenheiten.

Zur Pause hatte SV Baumit Peggau eine hauchdünne Führung inne - Schiedsrichter Pedljic pfiff zum Kabinengang und man war unter den knapp 250 Zuschauern über die Leistung der Gäste doch erstaunt.

Am Ende stand ein Unentschieden und am Ende rettet Keeper Koller den Punkt

Stefan Pfleger lenkte den Ball nach einem Corner unglücklich ins eigene Tor und bescherte SV Andritz den 1:1-Ausgleich (51.). Schon zuvor hatten die Gastgeber eine hervorragende Chance durch Xaver Herzog nicht nutzen können. Peggau zeigte sich davon jedoch nicht wesentlich beeindruckt und setzte weiterhin nach.

Fabian Egger versenkte den Ball nach einem perfektn Conter in der 66. Minute im Netz des Heimteams - die Führung war wieder hergestellt. Da Andritz aber seit Monaten einen Lauf hat, besann man sich auf seine Qualitäten und holte tatsächlich noch einen Punkt.

Für den späten Ausgleich war Sebastian Pukl verantwortlich, der in der 85. Minute per Kopf zur Stelle war. Man hatte in der Nachspielzeit sogar den Sieg am Fuß, doch Maximilian Ulbing scheiterte mit seinem Versuch am stark reagierenden Torhüter Koller.

Ulbing hat den Matchball am Fuß, scheitert jedoch am Fuß des Keepers. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Letztlich trennten sich SV Andritz und SV Peggau remis.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Andritz nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensivabteilung von SV Andritz funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 48-mal zu. Zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Baumit Peggau in der Tabelle auf Platz sieben. SV Peggau verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

SV Baumit Peggau ist nun seit vier Spielen, SV Andritz seit zehn Partien unbesiegt. Beide Teams sind in Form.

Am kommenden Samstag trifft SV Andritz auf GAK 1902 Amateure, SV Peggau spielt tags zuvor gegen SV Feldkirchen.

Stimme zum Spiel

Lukas Mairold - SV Andritz

"Peggau ist in meinen Augen eine sehr gute Mannschaft. Wir sind nach zwei Rückständen wieder zurückgekommen, was wieder mal unsere Moral sowie den Willen in unserer Mannschaft zeigt!

Am heutigen Tag muss man mit einem gerechten X zufrieden sein."

Aufstellungen: Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Christoph Erker, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Philipp Immanuel Wellacher, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Patrik Kutlesa, Simone Riccardo Saccon, Michel Micossi, Jakob Dietmar Riegler, Sebastian Pukl



Trainer: Mag. Marco Pegrin

SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Fabian Egger, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Marco Harrer - Thomas Schmerlaib, Luca Moser, Lukas Hartleb - Paul Krebs, Gregor Bauer



Ersatzspieler: Dominik Wagner, Marvin Hasenrath, Andreas Hostniker, Tobias Ritonja, Samuel Peinsipp, Thomas Handl



Trainer: Norbert Lesovsky Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz – SV Baumit Peggau, 2:2 (0:1)

85 Sebastian Pukl

2:2

66 Fabian Egger 1:2

51 Eigentor durch Stefan Pfleger 1:1

13 Thomas Schmerlaib 0:1

