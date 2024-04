Eggersdorf überrascht mit Auswärtssieg gegen Tabellenführer Kainbach

Details Samstag, 13. April 2024 00:00

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte USV A-TEC OFNER Kainbach gegen USV Taucher-Erdbau Eggersdorf kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:3-Niederlage. Wer hätte das gedacht? USV Eggersdorf wuchs über sich hinaus und fügte USV Kainbach I eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte Kainbach in Eggersdorf triumphiert und einen 2:1-Sieg für sich beansprucht.

Nach dem Spiel gab es einen überraschende Sieger und der spielt in gelben Dressen

Kainbach bestimmt das Spiel und Eggersdorf geht in Führung

In einem mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell zwischen dem Tabellenführer und dem Abstiegskandidaten wurde den 200 Zuschauern ein packendes Spiel geboten. Die Atmosphäre war von Anfang an elektrisierend, als sich die beiden Teams auf dem Platz gegenüberstanden, bereit, ihre jeweiligen Ziele zu verfolgen.

Die Gäste aus Eggersdorf betraten den Rasen mit einem klaren Ziel vor Augen: Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg zu sammeln. Auf der anderen Seite strebten die Gastgeber aus Kainbach danach, ihre Position an der Tabellenspitze zu festigen und dem Aufstieg einen Schritt näher zu kommen.

Das Spiel begann intensiv, und schon in der 2. Minute hatte Kainbach die erste Torchance, die jedoch vom Gästekeeper Rössl vereitelt wurde. In der Folge entwickelte sich eine über weite Phasen ausgeglichene Begegnung mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, und Schiedsrichter Primus musste mehrmals zur gelben Karte greifen, um die aufkommende Härte zu unterbinden.

Die Intensität des Spiels nahm weiter zu, jedoch blieb es stets fair, was das hohe Niveau der Begegnung unterstrich. Sowohl Eggersdorf als auch Kainbach zeigten einen beeindruckenden Einsatzwillen und versuchten, ihre Spielideen umzusetzen.

In der 39. Minute gelang den Gästen aus Eggersdorf dann eine Überraschung, als Routinier Hauska nach einem Ballgewinn von Tödtling das 1:0 erzielte. Damit führte der Underdog sensationell beim Tabellenführer und versetzte die Zuschauer in Staunen - nach einer ersten Halbzeit, in der das Heimteam mehr Ballanteil hatte.

Zwischendurch führte der Gast mit 3:0 - am Ende wurde es noch sehr spannend

Die zweite Halbzeit begann furios für Eggersdorf, als sie bereits in der 47. Minute durch einen satten Abschluss von Josip Benko auf 2:0 erhöhten. Kainbach versuchte daraufhin verstärkt Druck aufzubauen, um das Spiel zu drehen, jedoch blieben die Gäste gefährlich und nutzten ihre Chancen konsequent aus.

In der 76. Minute gelang Matija Benko dann sogar das 3:0 für Eggersdorf, was den Sieg für die Gäste bereits nahezu perfekt machte. Doch Kainbach gab nicht auf und konnte in der Schlussphase durch zwei Tore noch einmal herankommen, was für Spannung bis zur letzten Minute sorgte.

Tor, Toor, Tooor für USV A-TEC OFNER Kainbach I zum 1:3 Flanke auf die rechte Seite, perfekter Schuss von Nakic Florian Kober, Ticker-Reporter

Nun war der Tabellenführer erwacht und der Underdog verteidigte mit voller Kraft die Führung - zumindest bis zu 83.Minute: dann setzte Schweighofer einen perfekten Kopfball ins Netz der Gäste.

Corner für die Gäste - wer hatte vor zehn Minuten gedacht, dass das noch so spannend wird Florian Kober, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem überraschenden 3:2-Sieg für Eggersdorf, was einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg bedeutete. Die Spieler und Fans von Eggersdorf feierten diesen Erfolg ausgelassen, während Kainbach sich mit einer unerwarteten Niederlage konfrontiert sah und wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg abgab.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Kainbach 37 Zähler zu Buche. Aber: nur einmal ging die Heimmannschaft in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Andritz und der GAK rücken dem Herbstmeister näher.

Die drei Punkte brachten für Eggersdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Vier Siege, ein Remis und 13 Niederlagen hat USV Eggersdorf momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt USV A-TEC OFNER Kainbach I bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz an, während Eggersdorf zwei Tage zuvor SV Technopark Raaba-Grambach empfängt.

Stimme zum Spiel

Thomas Petz - Trainer Eggersdorf

"Das war ein intensives Spiel mit vielen Torgelegenheiten, zahlreichen Verwarnungen. Am Ende wurde es noch richtig knapp - meine Nerven! Aber wir haben nun in Folge zwei Spiele gewonnen und mein Team kämpft um jeden Zentimeter! In der 1. Halbzeit hatte der Gegner mehr Ballanteile - so ist es halt, am Ende haben wir gewonnen!"

Aufstellungen USV A-TEC OFNER Kainbach I: Lorenz Feldbaumer, Elias Mauz, Martin Tatschl, Luka Nakic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Simon Pansy, Robin Moroder, Andreas Kalcher, Stefan Wenter



Ersatzspieler: Rene Glashüttner, Christian Lieb, Oliver Pail, Markus Birnstingl, Benjamin Schweighofer, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Matija Benko, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, David Kleinhappl (K), Oliver Hofer, Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Mark Sattler, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Anthony Kos, Marko Jelencic, Josef Seidl, Josip Benko



Trainer: Thomas Petz Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV A-TEC OFNER Kainbach I – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 2:3 (0:1)

84 Benjamin Schweighofer 2:3

82 Luka Nakic 1:3

77 Matija Benko 0:3

47 Josip Benko 0:2

38 Manuel Hauska 0:1

