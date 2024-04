Davidovic trifft zum Remis - Feldkirchen und Andritz trennen sich 1:1

Details Samstag, 20. April 2024 00:36

Jeweils einen Punkt holten SV Feldkirchen und SV Andritz an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich SV Andritz und Feldkirchen mit 3:3 voneinander getrennt.

Feldkirchen spielt eine starke Saison und hätte auch gegen Andritz durchwegs drei Punkte holen können

Torlos geht es in die Kabinen - unterhaltsam war es trotzdem

Von Beginn an zeigte sich, dass hier zwei Spitzenmannschaften der Unterliga Mitte auf dem Platz waren. Zwar sah man vor der Pause wenige gefährliche Situationen vor den Toren, jedoch ein von Taktik geprägtes Spiel bei dem sich die Teams immer wieder neutralisierten. Wenige Minuten vor der Pause fand Marijan Bilic eine sehr gute Möglichkeit vor, konnte diese jedoch nicht verwerten

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Andritz geht in Führung und kann am Ende zufrieden mit dem Punkt sein

Lukas Mairold brachte SV Feldkirchen in der 48. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SV Andritz zum 0:1 durch Lukas Mairold nach Vorlage von Hastreiter DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Feldkirchen zeigte sich nicht wirklich geschockt, obwohl Andritz nur wenige Minuten nach der Führung eine weitere große Möglichkeit hatte, als Thomas Hastreiter die Latte traf.

In der 56. Minute brachte Anto Davidovic den Ball per Elfmeter im Netz von SV Andritz unter. Nun übernahm die Strohmayer Truppe immer mehr das Kommando auf dem Platz und kam zu zahlreichen Tormöglichkeiten. Andritz war nun komplett in die Defensive gedrängt - man verteidigte jedoch mit Glück und Geschick den Punkt in Feldkirchen. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften - Feldkirchen und SV Andritz spielten unentschieden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Feldkirchen verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Das Heimteam ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 51 geschossenen Toren gehört SV Andritz offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Mitte. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Zwölf Spiele ist es her, dass SV Andritz zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Andritz die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SV Andritz den zweiten Platz.

Am kommenden Sonntag tritt Feldkirchen bei GAK 1902 Amateure an, während SV Andritz zwei Tage zuvor SV Union Liebenau empfängt.

Stimmen zum Spiel

Lukas Mairold - Kapitän Andritz

"Natürlich wollten wir drei Punkte holen, wir sind ja sogar in Führung gegangen. Feldkirchen hat uns die letzten 20 Minuten richtig her gespielt, wir können am Ende mit dem Punkt zufrieden sein!"

Mag. Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen "Man hat gesehen, dass Andritz eine gute Mannschaft ist. Was soll ich sonst sagen? Ein Punkt wurde es am Ende, es war sicherlich mehr möglich gewesen!"

Aufstellungen: Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) - Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Benit Kampay, Nico Kiss, Edin Ibric, Philipp Mitteregger, Filip Jancevski



Trainer: Mag. Mario Strohmayer

Andritz : Stefan Lenhart - Lorenz Kompass, Michel Micossi, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog, Jakob Dietmar Riegler - Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Patrik Kutlesa, Philipp Immanuel Wellacher, Christoph Erker, Jacopo Julius Corda, Sebastian Pukl



Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Andritz, 1:1 (0:0)

56 Anto Davidovic 1:1

48 Lukas Mairold 0:1

