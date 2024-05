Souveräner Heimsieg: SV Feldkirchen gewinnt gegen USV Eggersdorf

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:01

In einer überzeugenden Vorstellung sicherte sich der SV Feldkirchen am Freitagabend einen klaren 3:0-Sieg gegen den USV Eggersdorf in der 24. Runde der Unterliga Mitte. Trotz einer torlosen ersten Hälfte brachte eine zweite Halbzeit voller Dynamik und Effizienz die Entscheidung zugunsten der Heimmannschaft.

Erste Halbzeit: Vergebene Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann energisch mit frühen Angriffen von Feldkirchen, die das Tempo vorgaben. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten, unter anderem durch Mujkanovic und Götze, gelang es den Gastgebern nicht, den ersten Treffer zu erzielen. Eggersdorf hielt dagegen und kam gelegentlich gefährlich vor das Tor der Feldkirchner, konnte aber ebenfalls keine zählbaren Erfolge verbuchen. Besonders in der 20. Minute verpasste Götze eine Großchance, als er über den herauseilenden Torwart Rössl köpfelte, aber das Tor verfehlte. Die Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Feldkirchen dreht auf - am Ende steht ein 3:0

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. SV Feldkirchen intensivierte den Druck und wurde in der 64. Minute endlich belohnt. Almedin Mujkanovic traf mit einem spektakulären Schuss ins Kreuzeck zum 1:0, was seinem Team neuen Schwung verlieh. Nur zwei Minuten später erweiterte Anto Davidovic per Elfmeter den Vorsprung. Nach einem Foul verwandelte er den Strafstoß kaltblütig zum 2:0. Das Spielgeschehen war nun eindeutig von den Hausherren dominiert.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 89. Minute. Nach einem hervorragenden Pass nutzte Raphael Koval seine Chance und schob den Ball flach ins Eck zum 3:0 - gleichzeitig dem Endstand.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Kovi erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.