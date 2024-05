Kainbach muss Meisterfeier verschieben - 0:2 in Übelbach

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:12

In einem hochklassigen Match der 24. Runde in der Unterliga Mitte zwischen SV Übelbach und USV Kainbach, hat sich das Heimteam mit einem entscheidenden 2:0 durchgesetzt. Trotz eines ausgeglichenen Spiels in der ersten Hälfte, brachten zwei Tore in der zweiten Halbzeit den Sieg für Übelbach. Der starke Aufsteiger aus Übelbach rittert weierhin um den 2. Tabellenplatz und der Gast hat einen Matchball zum Titel vergeben.

Lorenz Feldbaumer war zweimal ohne Chance - Meisterfeier vertagt!

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit Spannung - Übelbach als unangehmer Gegner

Der Anpfiff in Übelbach versprach eine interessante und ausgeglichene Partie. Beide Teams zeigten von Beginn an Engagement und Kampfgeist. Die erste Halbzeit verlief jedoch ohne Tore, trotz einiger Chancen auf beiden Seiten. Die Zuschauer sahen eine Partie, die geprägt war von taktischem Geschick und zunächst vorsichtigem Abtasten der Gegner. Besonders bemerkenswert waren die Defensivarbeiten beider Mannschaften, die kaum Räume für Durchbrüche zuließen.

Während der ersten 45 Minuten konnte kein Team einen entscheidenden Vorteil erlangen, was den Halbzeitstand von 0:0 erklärte. Obwohl es an Toren mangelte, blieb das Spiel spannend und die Fans erwarteten eine intensivere zweite Halbzeit und sie sollten Recht behalten.

Übelbach bricht den Bann in der zweiten Halbzeit und besiegt den Tabellenführer

Nach der Pause erhöhte SV Übelbach den Druck und begann, die Verteidigungslinie von Kainbach stärker herauszufordern. In der 72. Minute gelang es Marko Klemencic, nach einer exzellenten Vorlage, den Ball spektakulär ins Kreuzeck zu befördern und damit das 1:0 für Übelbach zu erzielen. Dieses Tor entfachte die Begeisterung der knapp 200 Fans und gab dem Spiel eine neue Dynamik.

Kainbach versuchte zu antworten und hatte kurz darauf eine große Chance durch einen Stangenschuss in der 79. Minute. Nur sechs Minuten später wurde es noch dramatischer, als Kainbach einen Elfmeter zugesprochen bekam. Doch das Schicksal wollte es anders, und der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, doch Übelbach hielt die Führung.

Der endgültige Schlag kam in der 89. Minute, als Christian Borac nach einer perfekten Flanke von Marko Klemencic das 2:0 per Kopfball markierte. Dieses Tor versetzte den Fans und Spielern von Übelbach einen riesigen Freudentaumel und besiegelte praktisch den Sieg für das Heimteam.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 2:0-Sieg für SV Übelbach. Trotz hartnäckiger Bemühungen konnte USV Kainbach den starken Angriffen und der soliden Verteidigung der Übelbacher nicht genug entgegensetzen, um das Blatt zu wenden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Übelbach nahm die drei Punkte mit Stolz entgegen und festigte seine 3. Position in der Liga, während USV Kainbach die Niederlage verdauen muss. Nächste Woche empfängt der Tabellenführer den SV Peggau - dann hat man die nächste Möglichkeit den Titel zu fixieren. Übelbach reist nach Grmabach.

Aufstellungen:

ÜBELBACH: Valentino Maric, Patrick Vögl (K), Florian Prietl, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Christian Borac, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Fabio Haas

Ersatzspieler: Jürgen Haas, Marko Klemencic, Christoph Weinhandl, Jan Fegerl, Kreshnik Cermjani, Constantin Zuser

Trainer: Markus Vögl

USV KAINBACH: Lorenz Feldbaumer, Christian Lieb, Oliver Pail, Martin Tatschl, Bilal Hamzic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff

Ersatzspieler: Max Hofer, Benjamin Schweighofer, Robin Moroder, Luka Nakic, Simon Pansy, Rene Glashüttner

Trainer: Matthias Sternthal

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Übelbach : Kainbach I - 2:0 (0:0)

89 Christian Borac 2:0

72 Marko Klemencic 1:0

