Liebenau dreht das Spiel gegen Kumberg - Aufsteiger weiterhin in toller Form

In einem torreichen Duell der Unterliga Mitte zwischen SVU Liebenau und SVU well welt Kumberg erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Obwohl die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gingen, drehte Liebenau das Spiel in der zweiten Hälfte und sicherte sich einen 3:2-Sieg. Kumberg war mit viel Optimismus in der Grazer Süden gereist und fuhr am Ende ohne Punkte heim ins Schöcklland.

Liebenau spielte als Aufsteiger eine beeindruckende Serie und feierte einen weiteren Erfolg

Erste Halbzeit: Führung der Gäste kurz vor dem Pausenpfiff

Der Startpfiff ertönte und beide Teams zeigten sofort, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu ergattern. Die Anfangsphase war geprägt von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Liebenau erarbeitete sich bereits in der 16. Minute eine große Chance, als nach einem Eckball der Kopfball nur an der Latte landete.

Gute Chance von Tödling! Er köpft nach einer Flanke von Gangl den Torhüter in die Hände. SV_Kumberg, Ticker-Reporter

Trotz weiterer guter Möglichkeiten für Liebenau, war es Kumberg, die kurz vor der Halbzeitpause in Führung gingen. In der 44. Minute verwandelte Kevin Hacker per Kopfball nach einer präzisen Flanke das 1:0 für die Gäste, was auch der Halbzeitstand war.

Zweite Halbzeit: Liebenau dreht auf - nach 72 Minuten stand es 3:1

Nach dem Seitenwechsel kam Liebenau mit neuer Energie auf das Feld. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff glich Domenic Letzer zum 1:1 aus, indem er einen perfekten Spielzug im Rückraum erfolgreich abschloss.

Das hätte das 2:1 für Liebenau sein müssen! Ein Liebenauer chipt den Ball an die Latte und Mousa haut den Rebound aus einem Meter über das Tor! SV_Kumberg, Ticker-Reporter

Die Gastgeber blieben am Drücker und gingen in der 57. Minute durch Markus Schrott, der einen verlängerten langen Ball volley ins Netz drosch, erstmals in Führung.

Die Spannung im Spiel blieb weiterhin hoch, und in der 72. Minute baute Gerhard Steinegger die Führung mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball weiter aus. Kumberg antwortete jedoch prompt und kam in der 83. Minute durch einen Freistoß, der von Alexander Maier ins eigene Netz gelenkt wurde, wieder heran. Trotz des Anschlusstreffers konnte Kumberg den Ausgleich nicht mehr erzielen, und das Spiel endete mit einem knappen 3:2 Heimsieg für Liebenau.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hohem Druck und Dramatik geprägt, da Kumberg verzweifelt versuchte, den Ausgleich zu erzielen, während Liebenau alles daran setzte, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute konnte sich Liebenau schließlich über drei hart erkämpfte Punkte freuen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg von SVU Liebenau zeigte eine beeindruckende Moral und die Fähigkeit, das Spiel zu drehen, während SVU well welt Kumberg trotz der Niederlage eine starke Leistung bot, die weiterhin Hoffnung für die kommenden Spiele macht. Da trifft Kumberg zu Hause auf Hitzendorf - Liebenau reist nach Eggersdorf.

Aufstellungen:

SVU LIEBENAU: Johannes Straussberger - Dominik Dexer, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, David Movsesian, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Gerhard Steinegger

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Adin Muratovic, Adnan Begic, Mathias Neubauer, Philipp Glauninger, Maximilian Tschikof

Trainer: Christian Weber

KUMBERG: Georg Schlager - Kevin Hacker, Marco Nager, Lorenz Wieser - Alexander Zartl, Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Marco Gamper - Fabian Tödtling

Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits, Marco Zierler, Dorian Zoccali, Dominik Messner

Trainer: Matthias Hopfer

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU Liebenau : Kumberg - 3:2 (0:1)

83 Eigentor durch Alexander Maier 3:2

72 Gerhard Steinegger 3:1

57 Markus Schrott 2:1

46 Domenic Letzer 1:1

44 Kevin Hacker 0:1

